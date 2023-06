Recensione Canon EOS R50

Se state cercando la vostra prima fotocamera, questa compatta di casa Canon potrebbe fare al caso vostro. Non ha tutte le specifiche avanzate che servono a un utente avanzato, ma è perfetta per chi viene da uno smartphone e vuole passare al mondo delle fotocamere. Tuttavia, se siete utenti avanzati, potreste risentire di alcune mancanze importanti.

EOS R50 è la fotocamera APS-C più piccola, leggera e compatta di Canon. Nonostante le dimensioni, è in grado di produrre immagini di buona qualità, a patto che ci siano delle condizioni favorevoli. In termini di albero genealogico Canon, si posiziona appena sotto l'ottima EOS R10 con la quale condivide il sensore. Possiamo considerarla a tutti gli effetti l'erede spirituale della Canon EOS M50.

Se dovessimo dare un giudizio sintetico diremmo che va bene, ma non ha niente di strabiliante. Detto questo, la EOS R50 non è destinata a fotografi avanzati, ne tantomeno ai professionisti. La R50 è stata concepita come fotocamera mirrorless per principianti, per chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia e, pur sembrando limitata per un fotografo esperto può comunque soddisfare ampiamente le necessità di un amatore alle prime armi. Abbiamo recensito la R50 nello stesso periodo della EOS R8 e le differenze, per quanto scontate, sono emerse prepotentemente.

La EOS R50 è un modello ideale per tutti coloro che si sono avvicinati al mondo della fotografia con lo smartphone e vogliono passare al livello sucessivo, poiché è stata progettata principalmente per essere utilizzata in modalità auto. Tuttavia, se siete seriamente intenzionati ad addentrarvi nei meandri della fotografia, una volta fatti i primi passi la EOS R50 potrebbe risultare un po' limitante.

Canon EOS R50: prezzo e disponibilità

La fotocamera EOS R più economica

899€ per il solo corpo, lo street price è vicino a 800€

Disponibile anche in kit con l'obiettivo RF-S 18-45 mm

Con i suoi 899€ la EOS R50 è una delle fotocamere APS-C più convenienti disponibili sul mercato, se non la più conveniente. Tuttavia, il prezzo è indicativo di ciò che è in grado di fare e delle funzioni di cui dispone, quindi non ci si deve aspettare chissà cosa da una fotocamera che costa meno di uno smartphone di fascia alta. Detto questo, la EOS R50 svolge egregiamente le funzioni di base.

È disponibile in nero o in bianco e ha un corpo leggero e compatto costituito principalmente da materiali plastici. La versione bianca sembra un po' un giocattolo, mentre il modello nero ha un aspetto più convenzionale. Inoltre, è improbabile che vengano prodotti molti obiettivi argentati da abbinare all'opzione chiara, quindi consigliamo di optare per il nero.

Il prezzo di 899€ si riferisce al solo corpo macchina, mentre se si sceglie il kit con obiettivo RF-S 18-45mm F4.5.-6.3 IS STM sale a 999€. Infine Canon offre un pacchetto composto da Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm IS STM Lens + RF-S 55-210mm IS STM a soli 1.209,99€. Se consideriamo che queste due lenti zoom coprono praticamente tutte le lunghezze focali (escluse quelle supertele e il grandangolare spinto), con poco più di 1000€ ci si può portare a casa un kit completo, il che non è affatto male.

Convenienza: 4/5

Canon EOS R50: Specifiche

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Canon EOS R50 Prezzo (solo corpo) 899€ Sensore: 24.2MP CMOS (APS-C) (22.3 x 14.9mm) Punti AF: 651 Video: 4k 30p Mirino: 2.36m -punti Memoria: 1 x SD/SDHC/SDXC UHS-I LCD: 3 pollici completamente articolato, 1.62m punti Raffica massima: 15fps Connettività: Wi-Fi, USB-C Dimensioni: 116 x 88 x 69mm (4.57 x 3.39 x 2.72″) Peso: 375g (con scheda SD e batteria)

Canon EOS R50: design

La fotocamera con attacco RF più compatta e leggera di Canon

Interfaccia estremamente semplificata

Poche lenti compatibili

Tenendo in mano la EOS R50 per la prima volta su fatica a credere quanto sia compatta e leggera. È assolutamente minuscola e pesa solo 375 g con batteria e scheda SD. L'impugnatura più piccola può renderla un po' scomoda da tenere in mano per chi ha mani grandi e, a nostro avviso, è troppo leggera per conferire una presa sicura quando la si usa a mano libera. Tuttavia, se abbinata a un obiettivo EOS RF di dimensioni medio grandi la situazione cambia leggermente in positivo.

I controlli e le ghiere presenti sul corpo macchina sono estremamente semplificati, il che può essere positivo o negativo, a seconda delle preferenze personali. Ad esempio, c'è una sola ghiera di controllo sul corpo macchina, il che è ottimo se si intende scattare solo in automatico o in una delle modalità di priorità, ma non altrettanto per chi preferisce scattare in manuale e vuole modificare tutte le impostazioni di esposizione separatamente. Inoltre, non c'è un joystick per la messa a fuoco né un pulsante AF-ON, ma è possibile utilizzare lo schermo per impostare la messa a fuoco.

L'EVF e lo schermo LCD posteriore sono abbastanza decenti per una fotocamera così piccola ed economica e hanno rispettivamente 2,36 m di punti e 1,62 m di punti. Non è niente di straordinario, ma è quello che ci si aspetta per questo prezzo.

Non sorprende nemmeno la presenza di un solo slot per schede SD. I doppi slot per schede sono utilizzati solo dai professionisti che hanno bisogno di backup del proprio lavoro, quindi il fatto che ne abbia solo uno non sarà un problema per il pubblico di amatori a cui si rivolge. Anche la batteria è piuttosto piccola, come ci si puo aspettare da una APS-C così compatta.

La EOS R50 può ospitare qualsiasi obiettivo Canon RF o RF-S. Attualmente sono disponibili solo 3 obiettivi RF-S. In effetti, sono tutti obiettivi da kit piuttosto standard, per cui al momento la scelta di lenti compatibili con il sensore crop risulta estremamente limitata. Tuttavia, è possibile utilizzare gli obiettivi RF full-frame con questa fotocamera, ma il crop sarà di 1,6x e i prezzi sono piuttosto salati.

Design: 3/5

Canon EOS R50: caratteristiche e prestazioni

Ottima per il punta e scatta

AF impressionante

L'autofocus di Canon è migliorato enormemente negli ultimi anni, insidiando il primato detenuto da tempo dalle fotocamere Sony. La EOS R50, per quanto economica, non fa eccezione. Dispone di modalità di autofocus per persone, animali e veicoli. Durante la nostra prova non ha praticamente fallito un colpo.

La EOS R50 dispone di una modalità di inseguimento del soggetto "automatica", in cui rileva automaticamente il tipo di soggetto nell'inquadratura e lo segue di conseguenza, sistema ottimo quando si deve scattare all'improvviso ma non preciso quanto la selezione manuale.

Le sue doti di compattezza e leggerezza la rendono ideale da portare con sé in viaggio. Tuttavia, un aspetto che la delude in questo ambito è la durata della batteria. Se siete dei vlogger o volete scattare delle foto ricordo durante un viaggio vi consigliamo vivamente di procurarvi qualche batteria supplementare, perchè quella di serie è davvero limitata.

Non è possibile scattare solo con l'otturatore meccanico: si può scegliere tra elettronico o elettronico con 1a tendina. La fotocamera può raggiungere una frequenza di 15 fps, che scendono a 12 fps con la prima tendina elettronica (EFCS). Detto questo, la fotocamera non dispone di un buffer particolarmente ampio, quindi tenetene conto se pensate di dover scattare spesso in modalità raffica.

Una caratteristica interessante inclusa nella R8 è il rilevamento del soggetto. Se si sta riprendendo una scena con più di un volto, è sufficiente toccare lo schermo in modalità di rilevamento del soggetto per scorrere tutti i diversi volti presenti nell'inquadratura, in modo da assicurarsi che la messa a fuoco sia impostata sul volto desiderato. Si tratta di una funzione molto comoda dato che non c'è un joystick per la messa a fuoco sul corpo macchina e il punto di messa a fuoco, di solito, è determinato principalmente dal touchscreen.

Caratteristiche e prestazioni: 4/5

Canon EOS R50: qualità delle immagini e dei video

Nessun IBIS

Qualità d'immagine simile a EOS R10

Opzioni limitate per il vlogging

La EOS R50 non è dotata di IBIS (stabilizzazione dell'immagine integrata nel corpo), ma del resto a questo prezzo non potevamo aspettarci di meglio. La funzione non è assolutamente necessaria pre un principiante e durante la nostra prova non abbiamo avuto alcun tipo di problema a ottenere immagini ferme. Tuttavia, potrebbe essere problematico se si intende effettuare riprese video, per cui è necessario un gimbal in mancanza dell'IBIS.

La qualità dell'immagine è simile a quella della R10, poiché ha molte delle stesse specifiche, compreso lo stesso sensore da 24MP. Nel complesso siamo rimasti molto colpiti dalle immagini prodotte. I colori sono ottimi e naturali, la gamma dinamica è buona e le immagini sono nitide e pulite: nulla da eccepire.

La EOS R50 è in grado di girare video a 4k/30p in sovracampionamento da 6k, tuttavia le opzioni per il vlogging sono piuttosto limitate. C'è un'impostazione di stabilizzazione digitale dell'immagine nel menu, ma se attivata applica un ritaglio importante e non offre risultati affidabilissimi.



Per testare le sue capacità in condizioni di scarsa illuminazione ci siamo recati in un parcheggio poco illuminato dove abbiamo alzato gli ISO fino a 4000. Purtroppo le immagini presentano un rumore eccessivo per essere utilizzabili, quindi ci è difficile consigliare questa fotocamera per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione o per l'astrofotografia. Detto questo, le immagini scattate con buona luce sono impressionanti per una fotocamera così piccola ed economica.

Qualità dell'immagine: 3.5/5

Consigliamo la Canon EOS R50?

Swipe to scroll horizontally Canon EOS R50 Attributi Note Valutazione Prezzo: Conveniente se acquistata con le lenti Kit 4/5 Design: Semplificato all'estremo 3/5 Caratteristiche e prestazioni: Autofocus impressionante, ma molte altre funzioni sono ridotte all'osso 4/5 Qualità delle immagini: Ottime le immagini diurne, risente della mancanza di luce. Niente male i video. 3.5/5

Consigliata se...

Avete scattato solo con lo smartphone La R50 si rivolge soprattutto ai principianti, quindi se finora avete scattato solo con lo smartphone, la R50 è un'ottima opzione economica, sia per la creazione di contenuti dedicati che per la semplice condivisione delle foto delle vostre vacanze.

Volete qualcosa di semplice e conveniente Molte fotocamere al giorno d'oggi hanno menu confusi, una pletora di manopole e pulsanti diversi e può essere scoraggiante cercare di capire come utilizzarle. Con la R50 la semplicità d'uso la fa da padrone.

È la vostra prima fotocamera La R50 è un'ottima prima fotocamera, poichè è facile da usare e si rivolge ai principianti. Anche se esistono fotocamere migliori è difficile trovare qualcosa di così facile da usare e qualitativamente valido a questo prezzo.

Sconsigliata se...

Volete una fotocamera con cui crescere Per quanto questa fotocamera sia ottima per i principianti, se si desidera progredire è probabile che questa fotocamera mostri i suoi limiti piuttosto rapidamente.

Girate molti video La EOS R50 è in grado di girare video in 4K, ma vista la mancanza dell'IBIS sarete costretti a optare per un gimbal se volete riprese stabili.

Volete scattare in manuale Sebbene molti utenti alle prime armi apprezzeranno la semplicità di questa fotocamera, chi desidera scattare in manuale e modificare le impostazioni di esposizione in modo indipendente, dopo un po' si troverà a dover fare i conti con un'unica ghiera di controllo.

Canon EOS R50: considerate anche

