Recensione Canon EOS R8

Se siete alla ricerca di una fotocamera full-frame entry-level dal prezzo accessibile, la Canon EOS R8 è la migliore opzione disponibile al momento. Naturalmente ci sono alcuni compromessi, come la mancanza dell'IBIS (stabilizzazione dell'immagine in macchina), una batteria piccola e un solo slot per schede SD; tuttavia, se questi aspetti non sono un ostacolo per voi, questa potrebbe essere la fotocamera che state cercando.

È una fotocamera ibrida compatta perfetta da portare in viaggio e può gestire comodamente la maggior parte delle situazioni dando filo da torcere anche ad alcuni modelli più costosi, soprattutto se le dimensioni e il peso sono fattori importanti per voi. Ha lo stesso sensore full-frame da 24MP della Canon R6 Mark II, una garanzia in termini di qualità dell'immagine. Consideratela come un mix tra la Canon EOS RP e la EOS R6 Mark II: ha le dimensioni della prima, ma condivide molti componenti interni con la seconda.

(Image credit: Future)

Siamo rimasti davvero impressionati dalla qualità delle immagini prodotte dalla fotocamera e dalla sua facilità d'uso. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che rendono evidente che si tratta di una fotocamera entry-level, in particolare l'EVF e lo schermo LCD, entrambi caratterizzati da una risoluzione piuttosto bassa.

Si tratta di una fotocamera ideale per tutti coloro che vengono da una APS-C e vogliono passare al formato full-frame ma che non dispongono del budget necessario per modelli più costosi come EOS R5 e EOS R6 II. Nel complesso la R8 si dimostra una fotocamera versatile e estremamente facile da usare, in grado di gestire bene qualsiasi situazione di scatto se usata correttamente.

Canon EOS R8: Prezzo e disponibilità

Disponibile da aprile 2023

Solo corpo 1.899€, Kit con obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM 2.099€

Più economica delle concorrenti dirette a parità di funzioni

Canon EOS R8 è l'ultima fotocamera full-frame della gamma Canon R. Il prezzo richiesto per il solo corpo macchina è di di 1.899€, mentre se si sceglie il kit con l'obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM la cifra sale a 2.099€. Si tratta a tutti gli effetti di una delle fotocamere full-frame più economiche sul mercato.

La EOS R8, non a caso, sta riscuotendo molto successo sia tra gli appassionati del brand che tra coloro che vengono da modelli APS-C e cercano una mirrorless full-frame. Basti pensare che esistono diversi modelli con sensori più piccoli che costano cifre simili per comprendere a pieno la convenienza di questo modello, in particolare se si guardano le specifiche.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi: come può Canon creare una fotocamera full-frame entry-level così buona a quel prezzo? In effetti, ci sono alcuni compromessi che giustificano in qualche modo il prezzo più basso e li analizzeremo in maniera approfondita nel corso di questa recensione.

Prezzo: 4.5/5

(Image credit: Future)

Canon EOS R8: Specifiche

Swipe to scroll horizontally Specifiche Header Cell - Column 0 Canon EOS R8 Prezzo (solo corpo) 1.899€ Sensore: 24.2MP CMOS full-frame 35.9 x 23.9mm Punti AF: 1053 Video: 4k 60p Mirino: 2.36m di punti Schede di memoria: 1 x SD/SDHC/SDXC UHS-II Display: 3-pollici completamente articolato da 1.62m-di punti Raffica max: 40fps Connettivià: Wi-Fi, USB-C Dimeension: 132.5 x 86.1 x 70mm Peso: 414g (461g con batteria e SD card)

Canon EOS R8: design

Essenzialmente uguale a quello di Canon RP

Compatta e leggera

Comoda da maneggiare

Il corpo della Canon EOS R8 è essenzialmente identico a quello della Canon EOS RP. L'unica vera differenza è che sulla EOS R8 l'interruttore di accensione/blocco è integrato in un'unica ghiera ed è affiancato da un tasto dedicato ai video, mentre sulla EOS RP i due controlli sono posizionati ai lati opposti.

A bordo troviamo lo stesso sensore presente su Canon EOS R6 Mark II, una piacevole sorpresa se consideriamo che Canon avrebbe potuto facilmente utilizzare un sensore più vecchio per contenere i costi.

In termini di facilità d'uso e comfort ci siamo trovati incredibilmente bene con la EOS R8. Si tiene in mano molto facilmente e ha un'ergonomia eccellente, soprattutto se siete abituati alle mirroless di Sony. Misura circa 132,5 x 86,1 x 70,0 mm e pesa solo 461 g (con batteria e scheda), quindi è estremamente leggera e compatta, il che la rende perfetta da usare per scatti e riprese a mano libera.

Per chi ha mani particolarmente grandi è comunque presente il grip EG-E1, che si collega alla parte inferiore della fotocamera rendendola più voluminosa ed ergonomica. Questo accessorio ha un costo di circa 80€ ma non è abbastanza grande da ospitare una batteria supplementare o comandi aggiuntivi.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

La fotocamera è resistente alle intemperie, anche se non nella stessa misura dei modelli professionali. Durante i pochi giorni in cui abbiamo scattato con la R8 non c'è stata occasione per testarne l'impermeabilità, tuttavia stando alle parole di Canon dovrebbe resistere facilmente a pioggia e umidità.

Abbiamo riscontrato alcuni problemi in termini di usabilità, uno su tutti la mancanza di un joystick AF. È sufficiente toccare lo schermo per mettere a fuoco e scattare una foto, ma sarebbe molto più semplice se Canon avesse incluso un joystick sul retro del corpo macchina per regolare il punto di messa a fuoco, piuttosto che affidarsi completamente al touchscreen. Inoltre, il D-pad sul retro del corpo macchina non ha alcun quadrante. Ci sono solo due ghiere di controllo, ma sarebbe davvero utile se l'utente fosse in grado di controllare tutti e tre gli elementi del triangolo di esposizione in modo indipendente quando la fotocamera è in modalità manuale.

Inoltre, non abbiamo apprezzato particolarmente il fatto che il tasto del menu sia posizionato sulla sinistra del corpo macchina in un punto piuttosto difficile da raggiungere. Quando si scatta usando il mirino è bene avere tutto a portata di mano e il tasto menù, tra i più utilizzati, è tutt'altro che comodo da azionare. Detto questo, una volta configurati i pulsanti personalizzabili non abbiamo più dovuto accedere al menu principale durante gli scatti, quindi è un problema secondario.

Design: 4/5

Canon EOS R8: caratteristiche e prestazioni

Raffica fino a 40fps

Autonomia ridotta

Tracciamento e autofocus impressionanti

Uno dei principali punti di forza della Canon EOS R8 è il tracking della messa a fuoco automatica. Per molto tempo, Sony è stata leader del settore per quanto riguarda questa tecnologia; tuttavia, questa fotocamera, insieme ad altre mirrorless Canon che abbiamo testato di recente, riescono a offrire prestazioni simili alle Sony e alcune sono decisamente migliori.

Ha lo stesso sistema di messa a fuoco automatica della Canon R6 Mark II, il che è davvero impressionante se si considera che la R8 costa 1.000 euro in meno. Ciò significa che si ottiene lo stesso rilevamento dei soggetti, in grado di seguire persone, volti e animali, oltre ad essere capace di rimanere bloccato su di essi mentre si muovono nell'inquadratura.

Durante la prova ho realizzato alcune foto a dei cani incontrati per strada e anche con i soggetti più irrequieti l'AF è riuscito a fare egregiamente il suo lavoro. Non abbiamo trovato nemmeno una foto fuori fuoco e questo la dice lunga sull'efficacia del sistema AF di Canon. Ha funzionato molto bene anche con dei gatti neri, animali notoriamente difficili da fotografare; molte fotocamere non riconoscerebbero nemmeno la presenza di un volto nell'inquadratura, e i gatti non sono noti per essere soggetti particolarmente statici, quindi siamo rimasti davvero colpiti.

(Image credit: Future)

C'è anche una nuova funzione di rilevamento del soggetto utilissima se c'è più di un volto nell'inquadratura. Quando questa funzione è attivata e si guarda attraverso il mirino, si può semplicemente toccare lo schermo e scorrere i diversi volti nell'inquadratura fino a trovare quello che si desidera mettere a fuoco (particolarmente utile se si fotografano matrimoni, ad esempio).

Un'altra caratteristica degna di nota della R8 è la sua capacità di scattare fino a 40 fps che, francamente, è persino eccessiva per la gran parte degli utenti. Tuttavia, questo risultato è ottenibile solo in modalità otturatore elettronico. Si possono selezionare altre modalità di scatto (otturatore meccanico) ottenendo risultati che variano da un minimo di 6fp a un massimo di 40 fps. Tuttavia con il valore più alto il buffer tende a riempirsi molto più velocemente e occorre più tempo per svuotarlo prima di poter ricominciare a scattare. Inoltre il formato raw compresso offre sostanzialmente gli stessi risultati in termini di qualità dell'immagine, ma i file più piccoli consentono di migliorare le prestazioni per lo scatto continuo.

Un altro aspetto negativo di questa fotocamera è la batteria molto piccola che da un lato giova al peso ridotto della fotocamera, dall'altro ne limita fortemente l'autonomia. Detto questo siamo riusciti a scattare più di mille foto con una carica, valore più che accettabile viste le dimensioni della fotocamera.

Caratteristiche e prestazioni: 4/5

Canon EOS R8: qualità delle immagini e dei video

Può girare video 4K 60p senza ritaglio

Ottimi colori direttamente dalla fotocamera

Nessun IBIS, ma la maggior parte degli obiettivi RF è dotata di stabilizzazione dell'immagine

La EOS R8 si comporta molto bene in termini di qualità dell'immagine. L'abbiamo provata in un parcheggio scarsamente illuminato a ISO 16000 e, sebbene le immagini presentino un notevole rumore, sono decenti e ancora utilizzabili. Abbiamo notato un po' di banding e di rolling shutter, quindi se avete intenzione di fotografare soggetti in rapido movimento in condizioni di scarsa illuminazione vi consigliamo altri modelli più performanti, come la EOS R6. In un paio di occasioni l'autofocus ha mancato il soggetto. Tuttavia, le sue capacità di gestione del rumore ad alta ISO la rendono un'ottima fotocamera per l'astrofotografia e, nei casi in cui gli scatti siano sottoesposti, si possono recuperare molti dettagli in fase di post produzione.

Abbiamo provato la EOS R8 con l'obiettivo Canon RF 24-70 mm f/2,8 ottenendo un bellissimo bokeh, immagini nitide dal centro agli angoli e con un'ottima gamma dinamica. Siamo rimasti particolarmente colpiti anche dall'accuratezza con cui ha riprodotto i colori, in particolare considerando che la giornata era piuttosto nuvolosa.

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nel complesso, la Canon EOS R8 offre delle specifiche video ottime per il prezzo. È in grado di effettuare riprese 4k 60p senza ritaglio e con sovracampionamento. Si possono anche girare video slow motion fino a 1080/120p: la qualità non è straordinaria, ma è una funzione utile.

Tra le mancanza troviamo il sistema IBIS (In Body Image Stabilization), ma la maggior parte degli obiettivi Canon RF sono stabilizzati, quindi poco male. Detto questo, è presente una modalità di stabilizzazione digitale dell'immagine per i video: le riprese presentano ancora una leggera oscillazione, ma nel complesso è abbastanza buona. Avremmo preferito un sistema IBIS completo, ma la maggior parte degli appassionati di riprese video utilizzerà comunque un gimbal e, considerando il prezzo, non sorprende che Canon abbia deciso di non includere uno stabilizzatore integrato.



Qualità immagine: 4/5

Dovreste comprare la Canon EOS R8?

Swipe to scroll horizontally Canon EOS R8 Attributi Note Valutazione Prezzo Non troverete una fotocamera full-frame migliore a questo prezzo, ma ci sono dei compromessi da accettare. 4.5/5 Design: Un piacere da maneggiare 4/5 Caratteristiche e prestazioni: Ottimo AF, 40fps 4/5 Qualità dell'immagine: Ottima per il prezzo, ha lo stesso sensore della EOS R6 II 4/5

Compratela se...

Volete una fotocamera FF piccola e compatta Se desiderate una fotocamera full frame da portare facilmente con voi in viaggio e che sia in grado di gestire qualsiasi cosa, la EOS R8 è un'ottima opzione. È abbastanza piccola da poter essere portata in giro senza problemi, ma è comunque in grado di offrire un'ottima resa sia per le foto che per i video.

Avete un budget ridotto La Canon R8 è una fotocamera incredibilmente conveniente, soprattutto se si considera il sensore full-frame di cui dispone. Anche se ci sono sicuramente alcuni compromessi da accettare per ottenere questo prezzo, la EOS R8 è una fotocamera solida e affidabile per chi non ha un budget sostanzioso da investire.

Potete rinunciare ad alcuni extra I principali aspetti negativi di questa fotocamera sono la mancanza di un sistema IBIS, una batteria poco capiente e la presenza di un solo slot per schede SD. Per la maggior parte degli utenti non professionisti, tuttavia, nessuno di questi aspetti rappresenta un problema insormontabile.

Non compratela se...

Volete una fotocamera professionale Per le riprese in ambienti professionali, come matrimoni o servizi fotografici, è probabile che si voglia optare per qualcosa di un po' più pesante e con qualche funzione in più rispetto alla EOS R8. Ha le basi, ma la mancanza del doppio slot per le schede e la batteria piccola potrebbero rendervi la vita difficile.

Non si vuole investire in obiettivi costosi Attualmente non sono disponibili obiettivi di terze parti per gli innesti Canon R o RF, quindi l'acquisto di una lente per la R8 potrebbe annullare il risparmio ottenuto inizialmente.

Avete già una fotocamera decente Se avete già una mirrorless di casa Canon come la EOS RP o la EOS R6 non ci sono molti motivi per investire in una EOS R8.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8: Considerate anche

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Canon EOS R8 Canon EOS R7 Nikon Z5 Prezzo 1.899€ 1.679€ 1.449€ Sensore: 24.2MP full-frame CMOS 32.5MP APS-C CMOS 24.3MP full-frame CMOS Punti AF: 1053 5915 selezionabili manualmente, 651 con selezione automatica 273 Video: 4K/60p 4K/60p, Full HD/60p, 120p Full HD 4K/30p con ritaglio Mirino: 2.36m 2.36m, 0.39-pollici OLED 3.69m, 0.5-pollici OLED Schede di memoria: Singola SD/SDHC/SDXC UHS-II Due SD/SDHC/SDXC UHS-II Due SD/SDHC/SDXC UHS-I LCD: 3 pollici completamente snodabile, 1,62 m punti 2,95 pollici ad angolazione variabile, 1,62 m punti 3,2 pollici tilt touch 1,04 m punti Raffica: 40 fps (otturatore elettronico) Otturatore meccanico a 15 fps (buffer 224 JPEG / 51 raw), otturatore elettronico a 30 fps (buffer 126 JPEG / 42 raw) 4,5 fps (otturatore meccanico) Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Dimensioni: 132.5 x 86.1 x 70.0mm 132 x 90.4 x 91.7mm 134 x 100.5 x 69.5mm Peso: 465g (inc. battery and SD card) 612g (inc. battery and SD card) 675g (inc. battery and SD card)

Se la EOS R8 non vi convince a pieno vi proponiamo due alternative:

Canon EOS R7 Pur essendo una fotocamera APS-C, la Canon EOS R7 riesce a dare del filo da torcere alla EOS R8 e, in alcune aree, è decisamente migliore. A parità di prezzo, la R7 è dotata di IBIS, ha più megapixel su un sensore più piccolo e dispone di due slot per schede SD. Tuttavia, la EOS R8 ha una gamma ISO più ampia e più punti di messa a fuoco automatica. Tutto sommato, per gli usi più occasionali e non professionali, la R7 è un'opzione migliore. Recensione: Canon EOS R7