Recensione Sony ZV-E10

La ZV-E10 di Sony è un modello che si colloca perfettamente all'interno dell'offerta Sony. ZV-E10 è una vlogging camera dotata di schermo articolato, microfoni potenziati e un corpo compatto ma si comporta molto bene anche in ambito fotografico. Anche lei ha qualche difetto: abbiamo notato un po' di rolling shutter durante il panning, manca un menù touch e non si possono effettuare riprese in 4K / 60p. Se si escludono queste limitazioni, ZV-E10 è un ottima fotocamera ibrida incentrata sui video e dotata di solide opzioni audio che si distingue per un rapporto qualità prezzo eccellente.

Sony ZV-E10 conferma l'impegno di Sony nel produrre fotocamere ibride capaci di soddisfare le necessità di vlogger e YouTuber supportandoli con schermi articolati, soluzioni audio avanzate e connettività elevata.

Questo modello si colloca perfettamente nel catalogo Sony offrendo una via di mezzo tra le entry level Sony ZV-1 e i modelli della gamma A6000, come Sony A6100.

Se si guardano le specifiche, potrebbe sembrare uno spin-off della A6100 con un comparto video avanzato. La ZV-E10 presente un mix di componenti hardware presi da altri due modelli della casa e racchiusi in un corpo macchina super compatto, con un pizzico di software potenziato. Il bello è che costa meno di 800€ risultando molto accessibile se paragonata ad altri modelli con caratteristiche simili.

In poche parole, cosa offre la ZV-E10? Un sensore APS-C da 24MP alimentato dalle batterie NP-FW50 di Sony. Le riprese video raggiungo la risoluzione 4K fino a 30 fps (purtroppo non 60 fps) mentre per quanto riguarda le foto, le capacità sono molto simili a quelle della sorella A6100 (scatto a raffica a 11 fps, per esempio), con l'aggiunta di qualche funzione software intelligente come il "bokeh switch" e l'impostazione "vetrina prodotti" che abbiamo già visto sulla Sony ZV-1.

Sony ZV-E10 è leggera, con un corpo compatto che occupa meno spazio nella borsa (e nella mano) di una A6100. È più piccola perché perde il mirino e il flash, anche se Sony ha aggiunto una griglia per il microfono più ampia nella parte superiore della fotocamera che migliora anche la registrazione del suono.

Lo ZV-E10 dispone anche di uno schermo completamente articolato, di un ingresso per microfono e di un'uscita per le cuffie, porte che mancano alle sue simili della serie A6000. Ora, anche se tutto questo fa pensare principalmente ai video, il sensore da 24MP mostra qualche limite nelle rirepse; in particolare, il ben documentato "effetto gelatina" quando si effettua un panning. Proprio come la A6100, le cui specifiche sotto il cofano corrispondono nella maggior parte dei casi, il rolling shutter può renderla inutilizzabile per chi ama le panoramiche aggressive.



Grazie alla pratica opzione tethering USB-C per lo streaming diretto su PC, alla porta audio aggiuntiva e al design orientato al video, la ZV-E10 rappresenta un'opzione interessante per gli utenti Sony che cercano un secondo corpo da studio o una videocamera per interviste a prezzi accessibili. La ZV-E10 è un brll'aggiornamento della ZV-1 e costa meno della metà della Sony A7C full-frame, quindi il suo prezzo risulta sensato se contestualizzato nel listino Sony.



Tuttavia, se non siete amanti delle fotocamere Sony, potreste spendere un po' di più e optare per una Panasonic GH5 Mark II in modo da accedere ai video 4K/60p, o addirittura per una Blackmagic Pocket Cinema Camera se non avete bisogno di scattare fotografie. In alternativa, la Canon EOS M6 Mark II costa più o meno come la ZV-E10 e, con il giusto adattatore, potrebbe essere l'opzione migliore se si dispone già di qualche lente Canon.

Alternative a parte, se volete una fotocamera compatta mirrorless di Sony con uno schermo ribaltabile per i video che sia in grado di gestire discretamente il rolling shutter nelle panoramiche, non troverete di meglio della ZV-E10 a questo prezzo. Inoltre, le prestazioni del microfono on-body sono decisamente migliori della media e la presenza di un ingresso dedicato per le cuffie la rendono un'alternativa perfetta alla sorella A6100. Viste le specifiche, questo modello è particolarmente indicato per la creazione di video per YouTube e altri social.

Sony ZV-E10 data di uscita e prezzo

Sony ZV-E10 è disponibile da agosto 2022 a un prezzo consigliato di 750€ per il solo corpo e di 850€ con l'obiettivo kit 16-50mm.

A livello di listino, la ZV-E10 si colloca tra la Sony ZV-1 e la A6100, anche se il prezzo di quest'ultima è sceso parecchio ultimamente. Del resto anche la ZV-E10 si trova già in sconto a meno di 700 euro, quindi rappresenta una delle opzioni più economiche di Sony se cercate una APS-C ibrida.

Costruzione e maneggevolezza

Corpo compatto

Schermo completamente articolato

Nessun mirino

La ZV-E10 è una fotocamera Sony di fascia bassa e lo si nota subito dalla

mancanza del menù touchscreen. Anche se Sony ha introdotto un nuovo menu touch per modelli di fascia alta come A7S III e FX3, l'aggiornamento non è ancora arrivato sui modelli più economici e con ZV-E10 dovrete usare i tasti direzionali per modificare le impostazioni.



Ci sono molti elementi Sony nel linguaggio del design della fotocamera che la identificano ben prima di arrivare al menu. La parte superiore presenta un attacco Multi-Interface che supporta i dispositivi audio digitali, insieme a una griglia che copre un microfono a tre capsule.

Sotto l'interruttore di accensione c'è una levetta che permette di selezionare le modalità Foto, Video e S&Q ("Slow and Quick") di Sony per i timelapse. C'è anche un pulsante dedicato alla registrazione di filmati e un pulsante Bokeh Switch (che funge anche da C1). Infine, nella parte superiore, c'è una ghiera che controlla l'apertura per impostazione predefinita ed è azionabile con il pollice, un tasto di scatto e una levetta per lo zoom.

Il retro della fotocamera mostra con orgoglio lo schermo articolato e a destra i pulsanti del menu, Fn, riproduzione e cancellazione. C'è anche una ghiera che funziona come un pad a quattro vie. Il corpo della fotocamera è in magnesio, ma sul lato destro dei pulsanti c'è un'impugnatura morbida al tatto per il pollice, e il materiale avvolge il lato della fotocamera fino all'impugnatura anteriore.

Lateralmente troviamo anche uno sportello a molla che copre la scheda SD singola e gli slot per la batteria. Sul lato delle porte della fotocamera si trovano invece un jack per cuffie, una micro HDMI e una porta USB-C protetta, mentre la porta per il microfono si trova in un altro slot coperto ma separato dal resto degli ingressi.

La ZV-E10 pesa 3 g in meno (393 g) rispetto alla A6100 ed è anche più sottile di 1,5 cm (con una profondità di 44,8 mm). La maneggevolezza è per lo più adeguata alle riprese video, anche se a volte il peso ridotto fatica a bilanciare gli obiettivi più pesanti.

Lo schermo articolato è un grande vantaggio per il vlogging, è robusto e rimane protetto quando non è rivolto verso l'esterno. Per gli appassionati di riprese video che, diciamo che lo schermo inclinabile tradizionale di altre videocamere Sony e della Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro è più comodo quando si tiene la videocamera a un angolo basso e stabile. Tuttavia, lo schermo completamente articolato della ZV-E10 è sicuramente più versatile.

La ZV-E10 non è all'altezza delle fotocamere con mirino per quanto riguarda l'ergonomia e se si decide di usarla per la fotografia questa mancanza emerge subito. Tuttavia, lo schermo articolato fa il suo dovere e vanta lo stesso pannello da 921k e 3 pollici presente sulla A6100. La fotocamera funziona anche con il touch-to-focus e con il tracking degli occhi e degli oggetti tipico di Sony, ma di questo parleremo più avanti.

Live-streaming

Connettività computer UVC/UAC plug-and-play

Supporta anche la webcam Sony Image Edge

Facile da configurare con risultati impressionanti

Il Sony ZV-E10 si distingue per le sue capacità di live-streaming. Funziona sia con il supporto UVC/UAC sia quando è abbinata a Imaging Edge Webcam, un'applicazione disponibile per Mac e Windows.

Entrambe le opzioni eliminano la necessità di una scheda di acquisizione video, che da quando è scoppiata la pandemia è diventata una sorta di software standard per le fotocamere Canon e persino GoPro. Ciò significa che, oltre allo streaming su Twitch e YouTube, la ZV-E10 può fungere da webcam di lusso.

La comodità di usare la funzione UVC/UAC con un sistema plug-and-play non può essere sopravvalutata. Si può fare tutto in pochi second: è sufficiente accedere al menu, attivare l'impostazione Streaming USB e la telecamera è pronta a partire. Basta collegarla a un computer ed è pronta per Google Meet, Microsoft Teams o Zoom.

Se consideriamo la fatica fatta per utilizzare la nostra Canon EOS R6 come webcam per il nostro PC (con risultati altalenanti), la ZV-E10 è stata una boccata d'aria fresca. Lo svantaggio principale di questa scelta è un leggero ritardo tra audio e video.

Se si desidera un flusso più sincronizzato, è sufficiente scaricare l'app Sony Imaging Edge Webcam. Dovrete smanettare un po' con le impostazioni, ma alla fine il risultato varrà ogni minuto speso e renderà la vostra ZV-E10 un dispositivo perfetto per lo streaming e il content creation.

Autofocus

AF veloce su foto e video

Impressionante tracciamento degli oggetti

L'AF oculare funziona bene anche in scene poco luminose

Il sistema di messa a fuoco automatica da 425 punti della Sony A6100 era già ottimo nel 2019 ed è ancora impressionante nel 2022, tanto che lo troviamo anche sulla ZV-E10.

Il sistema AF ibrido dispone di 425 punti a rilevamento di fase e offre una copertura dell'84%, mentre le tecnologie Real-time Tracking e Real-time Eye AF di Sony (che funzionano sia per gli esseri umani che per gli animali) fanno il loro ritorno sulla ZV-E10.

Il Real-time Tracking utilizza gli algoritmi predittivi e di riconoscimento di Sony, tra cui il riconoscimento di soggetti e colori basato sull'intelligenza artificiale, la distanza del soggetto (profondità), il modello (luminosità) e le informazioni spaziali; senza dimenticare il rilevamento di volti e occhi.

Ciò significa che i fotografi possono selezionare un soggetto nel mirino e la fotocamera lo seguirà automaticamente all'interno dell'inquadratura. Se il soggetto ha un volto, viene utilizzato il rilevamento degli occhi fino a quando il soggetto non si allontana dalla fotocamera, dopodiché l'AF torna all'inseguimento in tempo reale.

L'Eye AF è una caratteristica di spicco di molte fotocamere Sony e ha fatto la sua comparsa anche su uno degli ultimi smartphone dell'azienda, ovvero Sony Xperia 1 III.

Il Real Time Eye AF della ZV-E10 si è rivelato coerente durante l'utilizzo della fotocamera, anche se non ha dato risultati migliori di quelli visti sui modelli precedenti. Nel menu è possibile scegliere Auto/Occhio destro/Occhio sinistro a seconda delle preferenze; la funzione è attivata per impostazione predefinita.

L'autofocus della fotocamera ha un ottimo sistema di 'inseguimento dei soggetti che funziona alla grande anche per il riconoscimento dei volti. L'AF è riuscito ad agganciare i nostri occhi e a mantenere lo sfondo morbido anche quando abbiamo ci siamo spostati all'interno dell'inquadratura. Il risultato è stato costante, anche in presenza di un'illuminazione mediocre, confermando nuovamente che la ZV-E10 è un'opzione perfetta per il vlogging e, nonostante il prezzo, dispone di un sistema AF da fotocamera avanzata.

Prestazioni

Sensore CMOS APS-C da 24,2 MP

Impressionante selezione di formati video

La batteria consente di girare circa 80 minuti di video

Il sensore CMOS APS-C da 24,2 MP della Sony ZV-E10 è super collaudato e Sony lo usa da anni con successo. Raggiunge i 32.000 ISO e ha una velocità massima dell'otturatore di 1/4000, le specifiche di questo modello sono quanto di più standard si possa trovare sul listino Sony.

Il lato positivo è che la fotocamera offre tre gradi di stabilizzazione elettronica SteadyShot: Attivo, Standard e Disattivato. In combinazione con lo SteadyShot ottico presente nella maggior parte degli obiettivi che abbiamo agganciato alla ZV-E10, la stabilizzazione ha sempre offerto risultati ottimi, anche nelle panoramiche.

I video arrivano fino a 4K, ma sono registrati con sovracampionamento a 6K. Tuttavia, delude il fatto che le riprese 4K della Sony ZV-E10 si fermano a soli 30 fps, come la maggior parte delle altre fotocamere 4K nella sua fascia di prezzo. I video Full HD invece arrivano a 100 fps e attivando la modalità S&Q si può scegliere il formato 120p.



La flessibilità video-centrica della ZV-E10 non si ferma qui. È in grado di effettuare riprese in S-Log 2, 3 e HLG (hybrid log gamma). Immergendosi nelle impostazioni si ha anche un controllo granulare sulle impostazioni video, dalla velocità di transizione AF alle impostazioni del display Zebra.

Come la A6100, la ZV-E10 è alimentata da una batteria NP-FW50 (1020 mAh) che Sony garantisce per 80 minuti di registrazione continua o 440 foto. Siamo riusciti a ottenere circa 400 foto a piena risoluzione, ma abbiamo superato il limite video indicato in Full HD, mentre i test in 4K sono risultati leggermente inferiori rispetto alle dichiarazioni di Sony.

Inoltre, la fotocamera si alimenta tramite la porta USB-C, quindi siamo stati in grado di ricaricarla con un semplice power bank, invece di doverci portare dietro delle batterie di ricambio.

L'aspetto principale che frena la ZV-E10 nell'uso quotidiano è il suo sistema di menu antiquato. Sarebbe perfetto se supportasse l'interazione tattile ma al momento non è nei programmi di Sony e dubitiamo possa arrivare con un aggiornamento futuro.

Qualità video e immagini

Qualità fotografica impressionante per il prezzo

Video competitivi fino alla risoluzione 4K 30p

Soffre di un evidente rolling shutter

Abbiamo testato lo ZV-E10 con una serie di obiettivi, tra cui il Sony E 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS, l'FE 24-70 mm f/2,8 OSS, l'FE 12-24 mm f/4 e il 135 mm f/1,8 GM. In scene luminose o in penombra, tutte le combinazioni hanno prodotto scatti ricchi di profondità, dettagli e contrasto.

Il rumore dell'immagine è ben controllato in tutta la gamma di sensibilità della ZV-E10, anche se si opta per sensibilità più elevate come ISO 6400. Se si scattano foto in formato JPEG, consigliamo di impostare l'opzione NR (riduzione del rumore) ad alti ISO su un valore basso, poiché l'impostazione "Normale" può risultare un po' invasiva.

La qualità video è eccellente: i filmati (girati con profondità di colore a 8 bit utilizzando il sotto campionamento 4:2:0) offrono numerosi dettagli, il movimento è piacevole e fluido e anche la qualità audio è buona. L'inclusione del microfono a tre capsule, insieme al lavalier incluso in dotazione, è ideale per registrare file audio di backup di qualità superiore. Tuttavia consigliamo di collegare un supporto audio esterno, in particolare se dovete fare un'intervista e avete bisogno della massima qualità audio.

La gestione del rumore durante le riprese video non è strabiliante e, naturalmente, è molto inferiore rispetto a quello dei modelli full-frame. Trattandosi di un sensore APS-C se la cava comunque egregiamente, con riprese utilizzabili fino a circa ISO 6400 quando si effettua il downsampling da 4K a FullHD. Altrimenti, secondo la nostra esperienza, è molto meglio mantenersi sotto a 4000 ISO.

Il problema principale della ZV-E10 è che, a differenza della A6100, è focalizzata sui video, quindi dobbiamo giudicare le sue credenziali video in modo più severo. Mentre la A6100, incentrata sulla fotografia, poteva cavarsela con un po' di rolling shutter, è meno perdonabile su una fotocamera come la ZV-E10. La distorsione è significativamente peggiore di quella della Blackmagic Pocket Cinema Camera e paragonabile a quella delle fotocamere Canon e Panasonic nella stessa fascia di prezzo.

Se usate spesso il cavalletto la ZV-E10 è perfetta. Se fate molte panoramiche aggressive o riprese in movimento, consigliamo di abbinare un gimbal.

Dovreste comprare Sony ZV-E10?

Compratela se...

Volete una videocamera da vlogging compatta con obiettivi intercambiabil

La ZV-E10 di Sony è una videocamera leggera e ben concepita ideale per il vlogging, con uno schermo completamente articolato e una qualità video impressionante fino a 4K (30fps). Le sue dimensioni la rendono un'ottima opzione per chi è alla ricerca di una videocamera "punta e scatta, e Sony offre una serie di obiettivi compatti che consentono di ottenere il massimo da questa videocamera.

Volete una telecamera per lo streaming di alta qualità

Grazie alla semplicità e all'opzione plug-and-play, la ZV-E10 di Sony è un'ottima webcam o telecamera per il live-streaming. Inoltre, non avrete nemmeno bisogno di una scheda di acquisizione e la funzionalità USB di Sony mette in ombra quella di Canon, ad esempio.

Tendete a fotografare alla luce del giorno o in ambienti più luminosi

La ZV-E10 sarà anche incentrata sui video, ma monta comunque un sensore APS-C. Di conseguenza, non aspettatevi che riesca a catturare i livelli di sfumature notturne che si ottengono con fotocamere full-frame più costose come la Sony A7S III o la A7C. Il sensore è più luminoso quando lo è anche la luce ambientale.

Non compratela se...

Volete una videocamera per riprese rapide e veloci

Il sensore CMOS da 24,2 MP di Sony, che si trova anche nei modelli A6300, A6400 e A6500, è noto per avere un certo rolling shutter che si nota anche sulla ZV-E10. È probabilmente l'aspetto peggiore della fotocamera dal punto di vista video e, anche se non interesserà chi effettua riprese statiche, se siete amanti delle panoramiche aggressive guardate altrove.



Siete abituati al mirino

Le Sony A6100 o A6400 sono le alternative di casa Sony per chi vuole le caratteristiche della Sony ZV-E10 con un mirino EVF integrato per comporre gli scatti. In alternativa, si può optare per una Canon EOS M50 Mark II o per l'originale Panasonic GH5.