Amazon Echo, le migliori offerte per Alexa - ottobre 2019

L’assistente vocale Alexa è diventato un sinonimo diffuso a livello globale di altoparlante intelligente nel giro di pochi anni. Se volete scoprire perché, date un’occhiata alla nostra lista delle migliori offerte per i dispositivi Amazon Echo.

Se c’è qualche sconto su Amazon Echo offerto dai vostri rivenditori preferiti noi lo troveremo e condivideremo con noi tutte le ultime informazioni su questa pagina grazie al nostro strumento per confrontare i prezzi.

Ci sono molti altoparlanti Echo diversi e Amazon continua ad aggiornare la linea con nuove versioni potenziate. Il piccolo Amazon Echo Dot è un’ottima scelta per chiunque, nonché uno degli altoparlanti più economici che esista. In questa lista troverete anche i dispositivi più grandi come l’Amazon Echo, Echo Studio e molto altro. Se volete qualcosa che sia esteticamente bello troverete anche l’Amazon Echo Show in tre misure diverse e l’Echo Spot, dotato di schermo e perfetto da tenere sopra il tavolo.

Nonostante sia stato Amazon a progettare e mettere in vendita questi altoparlanti smart, in realtà sono disponibili per l’acquisto presso molti rivenditori: questo significa che è più facile imbattersi in qualche sconto interessante. In questa lista troverete anche il prezzo standard di Amazon per farvi un’idea più precisa sulle offerte e gli sconti proposti da terze parti. Se i prezzi attuali non vi convincono, non dovrete fare altro che aspettare gli sconti del Black Friday e Cyber Monday .

Amazon Echo Dot con Orologio - offerte

Ora con un display utile e discreto

Dimensioni altoparlante: 1.6’’ | Dimensioni: 4,3 x 9,9 x 9,9 cm | Peso: 300g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Prezzo di partenza: 69,99€

Display con orologio / timer molto utile

Ottimo rapporto qualità - prezzo

Più costoso

Nessun altro potenziamento importante

Amazon Echo Dot con Orologio - prezzo iniziale: 69,99€

Il modello del 2019 dell’Amazon Echo Dot con Orologio è solo un piccolo potenziamento rispetto alla versione precedente.Tecnicamente è sempre un Echo Dot di terza generazione, ma ora ha un bel display che permette di vedere l’ora.

Amazon afferma che una delle domande fatte più frequentemente ad Alexa è l’ora, quindi questo vi risparmia un lavoro. Molti di noi usano gli altoparlanti smart come orologi, magari in cucina. Viene mostrata anche la temperatura quando gli si chiede che tempo fà. Prossimamente la risposta anche ad altre tipologie di domande sfrutterà questa funzione extra.

L’unico altro miglioramento rispetto al modello precedente è la funzione ‘tocca e posponi’, utile quanto il Dot viene usato come sveglia. Se queste nuove funzioni non vi interessano, allora potete risparmiare un po’ acquistando il modello base dell’Echo Dot che trovate qua sotto.

Amazon Echo Dot (terza generazione) - offerte

L’altoparlante intelligente più popolare che esista

Dimensioni altoparlante: 1.6’’ | Dimensioni: 4,3 x 9,9 x 9,9 cm | Peso: 300g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Prezzo di partenza: 59,99€

Prezzo contenuto

Audio migliorato

Alexa sempre più intelligente

Amazon Echo Dot (terza generazione) - prezzo iniziale: 59,99€

La versione più vecchia dell’Echo Dot è disponibile in quattro colori (antracite, grigio chiaro, grigio mélange e malva). Questo altoparlante a forma di disco da hockey ha un design e dei materiali di costruzione molto più raffinati rispetto ai modelli precedenti, fatti di plastica. Anche il driver è più grande ed è passato da 1.1’’ di diametro a 1.6’’. L’audio è del 70% più forte rispetto alla versione precedente e viene mantenuto l’aux da 3.5mm per collegare un secondo altoparlante, che può essere connesso anche senza fili tramite Bluetooth.

Amazon Echo 2019 - offerte

L’Echo misura standard ora ha un suono migliore

Dimensioni altoparlanti: Woofer da 3’’, tweeter da 0.8’’ | Dimensioni: 14,8 x 9,9 x 9,9 cm | Peso: 780g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Prezzo di partenza: 99,99€

Suono migliorato

Nessun aumento di prezzo

Perfetto per la musica

Manca il display per l'orologio

L’Amazon Echo della misura standard migliora sempre di più, e il nuovo modello di terza generazione è il più potente in commercio al momento, soprattutto per i fan della musica. L’architettura audio ora è la stessa dell’Amazon Echo Plus, più costoso, grazie ai driver al neodimio, al woofer da 3’’ e al tweeter di dimensioni superiori.

È leggermente più ingombrante rispetto al modello di seconda generazione, anche se mantiene la stessa altezza. Nel complesso l’estetica rimane uguale, se non contiamo i materiali di costruzione di qualità superiore.

Inoltre il nuovo dispositivo è disponibile nel nuovo colore blu-grigio, che potete vedere nell’immagine qua sopra.

Se avete già un dispositivo Dot ma volete un suono più raffinato, questo è l’acquisto extra che fa per voi. Oppure, se volete comprare un qualsiasi altoparlante Alexa, questo è quello giusto se intendete usarlo principalmente per ascoltare musica.

Amazon Echo 2017 - offerte

Il potenziamento giusto per i fan della musica

Dimensioni altoparlanti: Woofer da 2.5’’, tweeter da 0.6’’ | Dimensioni: 14,8 x 8,8 x 8,8 cm | Peso: 821g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Prezzo di partenza: 99,99€

Processore Dolby

Suono più pieno rispetto al Dot

Meno costoso rispetto alla concorrenza

Amazon Echo (seconda generazione) - prezzo iniziale: 99,99€

Con un nuovo modello ormai disponibile, vi consigliamo di scegliere questa versione di Amazon Echo solo se la trovate con uno sconto significativo. Ora che i rivenditori iniziano a svuotare il magazzino per fare posto al nuovo Echo, dovrebbero arrivare molte offerte interessanti.

L’Amazon Echo di seconda generazione è stato un nuovo arrivo interessante nella famiglia Alexa, con un altoparlante più potente rispetto all’Echo Dot. Questa versione è un po’ più piccola ma ospita un altoparlante migliorato grazie al processore Dolby.

Questa opzione si situa a metà tra un dispositivo economico come l’Amazon Echo Dot e uno di fascia alta come l’Amazon Echo Plus. È il modello giusto da scegliere se vi serve un altoparlante intelligente anche per ascoltare musica, a un prezzo contenuto. Se invece vi basta un altoparlante smart da tenere in casa, potreste risparmiare qualcosa scegliendo l’Echo Dot.

Amazon Echo Show 8

Schermo di buone dimensioni a un prezzo ragionevole

Dimensioni altoparlanti: 2x 2.0’’ @10 W | Dimensioni display: 8’’ | Dimensioni: 20,4 x 13,6 x 9,9 cm | Peso: 1037g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Hub smart home integrato: No | Prezzo di partenza: 129,00$

Migliore per le stanze grandi rispetto allo Show 5

Più economico rispetto al modello più grande

Suono più pieno rispetto al modello più grande

Niente di 'innovativo'

Amazon Echo Show 8 - prezzo iniziale: 129,00$ (prezzo per l’Italia non ancora disponibile).

Lo Show 5 è uscito da poco, ma Amazon ha progettato l’Echo Show 8, con uno schermo più grande. L’Echo Spot e l’Echo Show 5 sono perfetti per essere tenuti sul comodino, mentre lo Show 8, che uscirà prossimamente, è l’ideale per stanze più grandi.

Se state cercando un dispositivo che vi aiuti a seguire le ricette mentre avete le mani occupate, magari affiancate da qualche video tutorial, l’Echo Show 8 è l’ideale. Lo schermo è più grande, ma la differenza di prezzo per avere un display da 10’’ è praticamente irrilevante. Se state cercando un altoparlante Alexa con lo schermo, questo è l’ideale, soprattutto se pensate di usarlo fuori dalla camera da letto.

Amazon Echo Show 5

Lo schermo è piccolo, ma anche il prezzo lo è

Dimensioni altoparlanti: 1.65 x 4 W | Dimensioni display: 5.5’’ | Dimensioni: 14,8 x 8,6 x 7,3 cm | Peso: 410g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Hub smart home integrato: No | Prezzo di partenza: 89,99€

Molto più economico rispetto agli altri Echo Show

Buona alternativa all'hub Google Home

Perfetto per il comodino

Forse un po' troppo piccolo?

Amazon Echo Show 5 - prezzo iniziale: 89,99€

Questo nuovo membro della famiglia Echo Show ha uno schermo da 5”, più piccolo rispetto ai due modelli originali, ed è anche molto più economico. In realtà costa addirittura meno dell’Echo Spot, che in confronto ha uno schermo più piccolo. L’Echo Show 5 è perfetto da tenere sopra il comodino, e l’altoparlante più potente lo rende un acquisto vincente.

Se confrontato con il fratello maggiore o con il rivale Google Home (Google Nest Hub) potreste trovare lo schermo un po’ troppo piccolo se guardato da lontano. C’è un’ampia selezione di video tutorial, molto utili se avete la possibilità di tenere il dispositivo collegato alla corrente in un posto comodo. Date un’occhiata alla nostra recensione completa dell’Amazon Echo Show 5 se volete saperne di più su questo smart speaker economico.

Amazon Echo Show prices (seconda generazione) - prezzi

Alexa con uno schermo

Dimensioni altoparlanti: Due driver da 2’’ con bassi passivi | Dimensioni display: 10.1’’ | Dimensioni: 24,6 x 17,4 x 10,7 cm | Peso: 1.75 Kg | Ingresso audio: Bluetooth | Hub smart home integrato: Sì | Prezzo di partenza: 229,99€

L'elemento visivo è un'utile aggiunta per Alexa

È tornato il supporto a YouTube

Prezzo troppo alto

Amazon Echo Show (seconda generazione) - prezzo di partenza: 229,99€

Nel 2018 è arrivato il modello migliorato dell’Amazon Echo Show, lo smart speaker con Alexa e touchscreen. È leggermente più costoso del modello precedente, ormai sorpassato, e molto più costoso rispetto a Google Home Hub.

Il nuovo Amazon Echo Show ha uno schermo più grande, con altoparlanti più potenti che lo rendono perfetto per guardare i contenuti video gratuiti compresi nell’abbonamento Amazon Prime. Può anche essere utilizzato come smart hub per il funzionamento di altri dispositivi intelligenti come termosifoni e lampadine. La competizione tra altoparlanti intelligenti con schermo però si sta facendo più serrata con l’arrivo del Google Nest Hub.

In ogni caso potreste trovare questo dispositivo scontato durante il periodo del Black Friday .

Amazon Echo Plus prices (seconda generazione) - prezzi

Ottimo da associare ad altri dispositivi domestici intelligenti

Dimensioni altoparlanti: Woofer da 3’’ e tweeter da 0.8’’ | Dimensioni: 14,8 x 9,9 x 9,9 cm | Peso: 780g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Hub smart home integrato: Sì | Prezzo di partenza: 149,99€

Qualità audio impressionante

Sensore per la temperatura integrato

Compatibile con altri dispositivi smart

Amazon Echo Plus (seconda generazione) - prezzo di partenza: 149,99€

Amazon ha rinnovato l’Echo Plus verso la fine del 2018. Ora ha un aspetto molto simile agli altri dispositivi Echo ed è fatto di un materiale molto più raffinato rispetto alla plastica usata in precedenza. Anche l’audio è migliore, un ottimo pregio per le videochiamate. Il suono del Plus è più potente rispetto al modello standard Echo, ma onestamente non c’è una grossa differenza, soprattutto se paragonati al modello del 2019.

Il vantaggio dell’Amazon Echo Plus se confrontato con i più piccoli altoparlanti Echo è che è integrata l’hub Zigbee per la casa intelligente. Se a casa avete le lampadine Philips Hue non avrete più bisogno dell’Hue Bridge per controllarle. L’Amazon Echo Plus è perfetto anche per controllare altri altoparlanti e i termostati intelligenti, senza contare che ha anche un termometro integrato per rilevare la temperatura delle stanze. I dispositivi intelligenti che vengono usati in casa saranno sempre di più e l’Echo Plus vi porterà nel futuro. Se avete iniziato a costruirvi un fastidioso groviglio di cavi che dal router si collegano agli altri dispositivi intelligenti per la casa, l’Echo Plus vi aiuterà a sbarazzarvene.

Amazon Echo Spot - offerte

L’ideale per il comodino

Dimensioni altoparlanti: 1.4’’ | Dimensioni del display: 2.5’’ | Dimensioni: 10,4 x 9,7 x 9,1 cm | Peso: 420g | Ingresso audio: 3,5 mm o Bluetooth | Prezzo di partenza: 129,99€

Assistente vocale Alexa e display integrato

Funge anche da orologio

Si può usare per le videochiamate

Più costoso del nuovo Echo Show 5

Amazon Echo Spot - prezzo di partenza: 129,99€

L’Amazon Echo Spot è la versione in miniatura dell’Amazon Echo Show, perfetto da tenere su un comodino o sul tavolo. Lo schermo è piccolo, progettato per mostrarvi piccoli frammenti di informazioni ma non per guardare qualche episodio delle serie TV. Insomma, potrebbe fare al caso vostro se cercate un dispositivo per leggere brevemente qualche ultima notizia. È molto utile per le videochiamate e più comodo e maneggevole rispetto ad altri dispositivi Amazon Echo con schermo. Date un’occhiata alle migliori offerte qua sotto.

Il dispositivo non è più disponibile su Amazon Italia da quando è uscito il nuovo Amazon Echo Show, la versione più piccola degli altoparlanti intelligenti con schermo dall’aspetto di un tablet. Questo è più grande dell’Echo Spot, e anche più economico. Probabilmente l’Echo Spot subirà dei ribassi interessanti per esaurire le scorte presso altri rivenditori.

Amazon Echo Sub - prezzi

Audio migliorato per i vostri dispositivi Echo

Dimensioni altoparlanti: Woofer da 6’’, amplificatore da 100 W | Dimensioni: 20,2 x 21 cm | Peso: 4,2 kg | Ingresso audio: Bluetooth | Prezzo di partenza: 129,99€

Subwoofer complementare

100 W per bassi profondi

Non è un altoparlante intelligente

Amazon Echo Sub - prezzo di partenza: 129,99€

Se volete dare una svolta al vostro sistema audio casalingo Amazon Alexa, sicuramente vi interesseranno i prezzi dell’ultimo Amazon Echo Sub. Non è un altoparlante intelligente purtroppo, si tratta di un subwoofer compatibile con altri altoparlanti Echo, quindi dovrete averne già uno o acquistarlo (e siete già sulla pagina giusta per farlo!). Vi conviene anche dare un’occhiata anche a eventuali offerte bundle su Amazon per acquistare l’Echo Sub insieme a un paio di altoparlanti Echo. Se siete interessati ad acquistare solo un altoparlante intelligente con una qualità del suono incredibile, date un’occhiata ai prezzi dell’ultimo Google Home Max. Vi avvisiamo, è tutto tranne che economico.