Monster Hunter Wilds: guida a come cambiare l'ora e il clima

In Monster Hunter Wilds, il meteo e le stagioni non sono semplici elementi di contorno: influenzano in modo profondo l’esperienza di caccia. La presenza di risorse rare, l’apparizione di creature endemiche e il comportamento della fauna cambiano in base all’ora del giorno e alla stagione, rendendo ogni spedizione unica. Sebbene il sistema climatico sembri orientato al realismo, esiste una meccanica meno evidente che consente ai cacciatori di alterare in parte queste condizioni, un’opportunità utile, ma soggetta a precise limitazioni.

La possibilità di cambiare l’ora del giorno e la stagione non è accessibile subito. Questa funzione viene sbloccata solo dopo aver completato la storia principale e aver raggiunto il rango alto. Soltanto allora diventa disponibile l’opzione per “riposare” all’interno della propria tenda, consentendo di modificare le condizioni ambientali. Si tratta di una meccanica facile da ignorare, visto quanto è poco evidente all’interno dell’interfaccia di gioco.

- Guida completa alle corone

- Guida completa alla cucina

- 7 impostazioni da cambiare subito

- Guida alle armi Artian

- Guida su come sbloccare e usare gli accampamenti mobili

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Guida a come sbloccare tutte le armature segrete

- Guida ai trofei e al platino

- Guida alle migliori armi per principianti

- Monster Hunter Wilds crasha su PC? Ti aiutiamo a risolvere il problema

Monster Hunter Wilds: come modificare l'ora e clima

Per cambiare le condizioni ambientali, bisogna accedere alla propria tenda, sia al campo base sia in uno degli accampamenti mobili scoperti durante l’esplorazione. All’interno, si deve premere RB o R1 per spostarsi nel menù dove compare l’opzione “Riposa”. Da lì, è possibile selezionare diverse impostazioni.

Si possono scegliere tre condizioni climatiche (Abbondanza, Riposo e Intemperie) e quattro fasce orarie (Mattina, Giorno, Sera e Notte), per un totale di dodici combinazioni che influenzano in modo significativo la fauna, le risorse e il comportamento dei mostri.

Modificare il clima e l’orario, però, ha un costo. Ogni cambiamento richiede 300 Punti Gilda, una cifra non indifferente che sembra pensata per limitare un uso eccessivo della funzione. È chiaro che Capcom ha voluto rendere questa opzione utile ma da usare con criterio, almeno finché non si raggiungono i ranghi più alti, quando la spesa diventa più sostenibile.

Limiti e utilizzo nel multiplayer

È importante sapere che le modifiche al tempo e alle stagioni hanno effetto solo per il singolo giocatore. Non alterano in alcun modo l’esperienza degli altri utenti presenti nella stessa lobby, e non è possibile applicarle mentre si è già collegati ad altri cacciatori tramite il sistema di collegamento ambientale.

Per affrontare una caccia in condizioni specifiche con amici, la soluzione migliore è che uno solo del gruppo spenda i Punti Gilda per modificare l’ambiente, per poi avviare il collegamento ambientale. In questo modo si evita che ogni partecipante debba sostenere il costo, ottimizzando le risorse in particolare nelle fasi iniziali del gioco.

Effetti collaterali

Modificare il flusso del tempo ha conseguenze dirette su molteplici aspetti del gioco. La Nave di Supporto potrebbe attraccare o ripartire, i villici impegnati nella raccolta porteranno risorse differenti, e anche l’inventario del sistema di scambio oggetti potrebbe variare in base al momento scelto.

Queste modifiche offrono opportunità interessanti per i cacciatori più esperti, in grado di sfruttarle a proprio vantaggio con precisione. Tuttavia, per i giocatori alle prime armi, queste alterazioni possono risultare spiazzanti, soprattutto se non hanno ancora acquisito familiarità con i cicli naturali dell’ecosistema. Usare il sistema di manipolazione temporale in modo efficace richiede quindi una buona dose di attenzione e pianificazione.