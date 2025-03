Monster Hunter Wilds: guida completa alle corone

Da Monster Hunter World, Capcom ha introdotto le corone, ricompense speciali ottenute completando cacce con un po’ di fortuna. Anche in Monster Hunter Wilds queste ricompense sono presenti e sono fondamentali per sbloccare alcuni trofei importanti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle mini coroncine e grandi coroncine in questa guida dedicata!

Monster Hunter Wilds: Cosa sono le corone?

Le corone sono ricompense assegnate ai giocatori che completano una caccia contro un mostro coronato, ovvero una creatura con dimensioni significativamente diverse rispetto alla media della sua specie.

Esistono due tipi di corone:

- Corone argentate, per mostri leggermente più grandi o più piccoli della norma

- Corone dorate, per mostri con dimensioni estremamente fuori scala

Le corone dorate si suddividono in:

- Mini corone, per i mostri molto più piccoli del normale

- Grandi corone, per quelli di dimensioni eccezionalmente grandi

Le corone sono essenziali per chi vuole ottenere il trofeo platino in Monster Hunter Wilds. A differenza di Monster Hunter World, però, ora è possibile sapere in anticipo se un mostro è coronato prima di iniziare la caccia, grazie all’uso di un oggetto specifico: il binocolo.

Monster Hunter Wilds: Come capire se un mostro ha la corona o meno?

(Image credit: monster hunter wilds)

In Monster Hunter World, l’unico modo per capire se un mostro aveva una corona era stimarne le dimensioni ad occhio, rendendo il processo lungo e impreciso.

In Monster Hunter Wilds, invece, il gioco offre un aiuto concreto: grazie al binocolo, è possibile osservare i mostri da lontano e scoprire se hanno una corona già da circa 50 metri di distanza. Usando il binocolo dalla barra degli oggetti rapidi, basta inquadrare la creatura per vedere se è segnalata come mostro coronato.

Questo è possibile grazie a un dettaglio chiave: sopra il nome del mostro appare un’icona speciale, che indica se è dotato di mini corona o grande corona. In questo modo, il giocatore può decidere se iniziare la caccia o cercare un altro esemplare. Il binocolo non solo semplifica il processo, ma è anche necessario per ottenere un trofeo legato alle corone.

Monster Hunter Wilds: Tutti i trofei legati alle corone

Nella guida ai trofei, le corone vengono citate più volte, essendo legate a diversi obiettivi di completamento. Ecco un riepilogo di tutti i trofei collegati a questo particolare collezionabile:

- Esperto di grandi corone: ottieni una grande corona per 26 mostri

- Collezionista di grandi corone: ottieni una grande corona per almeno 10 mostri

- Esperto di mini corone: ottieni una mini corona per 26 mostri

- Collezionista di mini corone: ottieni una mini corona per almeno 10 mostri

- Grande corona: ottieni una grande corona

- Mini corona: ottieni una mini corona

- Un occhio attento: usa il binocolo per individuare un mostro con corona d’oro

Questi trofei sono fondamentali per chi punta al platino, richiedendo diverse ore di caccia per collezionare abbastanza corone.

Monster Hunter Wilds: Come trovare facilmente grandi corone e mini corone

La maggior parte dei mostri in Monster Hunter Wilds può avere mini corone o grandi corone, il che significa che chi vuole ottenere tutti i trofei legati a questi collezionabili dovrà dedicare molte ore di gioco alla ricerca.

Fortunatamente, esistono alcune strategie per semplificare il ritrovamento delle corone e rendere l’intero processo più efficiente, permettendo anche di collaborare con altri giocatori per velocizzare il completamento del trofeo.

1) Per prima cosa, è fondamentale usare il binocolo per verificare da lontano se un mostro ha una corona. Da circa 50 metri di distanza, è possibile capire subito se vale la pena iniziare la caccia.

2) Una volta individuato un mostro con corona, la cosa migliore è salvarlo tra le indagini. Per farlo, basta aprire la mappa, accedere alla lista dei mostri incontrati e segnarlo come meritevole di indagine.

3) Le indagini salvate possono essere avviate direttamente da Alma, permettendo di creare sessioni cooperative mirate alla caccia di un mostro specifico. Visto che il Doshaguma con grande corona è garantito e si possono salvare fino a 50 indagini diverse, la ricerca delle corone in questo capitolo è molto più gestibile rispetto a Monster Hunter World.

4) Se non si trova il mostro desiderato, è possibile forzare il respawn resettando gli spawn della mappa con la griglia portatile. Riposando, si cambia anche meteo e orario, influenzando la comparsa di determinati mostri.

5) Un altro metodo utile è sfruttare salvataggi e caricamenti per forzare l’apparizione di un mostro con corona. Salvando circa 30 secondi prima del completamento della barra di spawn e ricaricando la partita, si può far generare un nuovo mostro con caratteristiche diverse. Attenzione: questo trucco funziona solo giocando offline.