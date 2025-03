Monster Hunter Wilds: guida alle migliori armi per principianti

In Monster Hunter Wilds, i cacciatori hanno a disposizione un vasto assortimento di armi ed equipaggiamenti, rendendo la scelta iniziale piuttosto ampia. Se siete alle prime battute e non sapete da dove cominciare, niente paura: questa guida è pensata per aiutarvi a migliorare il vostro personaggio, adattandolo allo stile di combattimento che preferite.

Qui analizzeremo le opzioni migliori per iniziare, consigliandovi le armi più adatte per affrontare i primi scontri della campagna principale, fino a quando non avrete accesso agli equipaggiamenti di livello 3.

Se siete alla ricerca di ulteriori strategie o suggerimenti su Monster Hunter Wilds, potete consultare il nostro approfondimento completo, costantemente aggiornato con nuove informazioni.

ATTENZIONE: questa guida potrebbe includere anticipazioni sulla trama e su alcuni aspetti del gameplay di Monster Hunter Wilds.

Che arma scegliere l'arma ideale in Monster Hunter Wilds?

La scelta dell’arma in Monster Hunter Wilds è un aspetto puramente soggettivo, come in tutta la serie. Ogni tipologia si distingue per stile di combattimento, velocità, pesantezza e varietà di attacchi, influenzando non solo le animazioni e le statistiche, ma anche l’intera esperienza di gioco.

In questo articolo esamineremo build utili per tutti i 14 tipi di arma, ma se siete nuovi alla saga, il consiglio è di iniziare con quelle che hanno una curva di apprendimento più accessibile, scegliendo tra queste:

- Spadone

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Spada Lunga

- Doppie Lame

- Spada e Scudo

- Martello

- Lancia

- Arco

- Balestra Leggera

- Balestra Pesante

Più avanti nel gioco sarà possibile portare due armi nell’inventario, quindi un buon approccio è combinare un’arma leggera e una più pesante per essere pronti a ogni situazione. Inoltre, nel gioco troverete sia guide integrate nei menu che un’area di addestramento, perfetta per sperimentare e imparare le combo di ogni arma.

Le migliori build per le armi iniziali di Monster Hunter Wilds

Di seguito troverete la build ideale per ciascuna delle migliori armi iniziali, considerando le abilità specifiche di ogni tipologia. Questa guida rappresenta un punto di partenza su cui costruire la vostra strategia, ma ricordate che, a seconda del mostro affrontato, sarà spesso necessario cambiare equipaggiamento per sfruttarne le debolezze e adattarsi alle sue resistenze.

Migliore build inziale per Spadone

(Image credit: capcom)

Arma: Lama d'osso II

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Bonus Attacco Lv. 1

- Disciplina Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Sada Lunga

(Image credit: capcom)

Arma: Fendifato Dosha I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri in Lega

Abilità Attive:

- Sfoderata Punitrice Lv. 1

- Rinfodero Veloce Lv. 3

- Schivata Estesa Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Spada e Scudo

(Image credit: capcom)

Arma: Cuchillo Quematrice II

Armatura:

- Elmo Doshaguma

- Cotta Doshaguma

- Parabraccia Chatacabra

- Spira Doshaguma

- Schinieri Doshaguma

Abilità Attive:

- Guardia Offensiva Lv. 2

- Pasto Gratuito Lv. 3

- Estensione Oggetti Lv. 2

- Potenza di Doshaguma 4

- Pelle Tosta 3

Migliore build inziale per Doppie Lame

(Image credit: capcom)

Arma: Scuoiatori Dosha I

Armatura:

- Elmo Doshaguma

- Cotta Doshaguma

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Estendi Potenza Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Pasto Gratuito Lv. 2

- Potenza di Doshaguma 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

- Pelle Tosta 2

Migliore build inziale per Martello

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Clava d'Osso II

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Disciplina Lv. 2

- Bonus Attacco Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Corno da Caccia

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Corno Balahara I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Battitore Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Lancia

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Perforaferoce Dosha I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri in Lega

Abilità Attive:

- Sfoderata Punitrice Lv. 1

- Rinfodero Veloce Lv. 3

- Schivata Estesa Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Lancia-Fucile

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Esplosione Balahara I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Guardia Offensiva Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Spadascia

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Hache Barina I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri in Lega

Abilità Attive:

- Sfoderata Critica Lv. 1

- Rinfodero Veloce Lv. 3

- Schivata Estesa Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Lama Caricata

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Dominatore d'Osso II

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Bonus Capacità Lv. 1

- Bonus Attacco Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Falcione Insetto

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Falcione Balahara I

Armatura:

- Elmo Doshaguma

- Cotta Doshaguma

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Estendi Potenza Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Pasto Gratuito Lv. 2

- Potenza di Doshaguma 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

- Pelle Tosta 2

Migliore build inziale per Balestra Leggera

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Fucile Cacciatore II

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri in Lega

Abilità Attive:

- Bonus Attacco Lv. 1

- Primo Colpo Lv. 1

- Rinfodero Veloce Lv. 3

- Schivata Estesa Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Balestra Pesante

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Tiratore d'Osso II

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Guardia Lv. 1

- Bonus Attacco Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3

Migliore build inziale per Arco

(Image credit: monster hunter wilds)

Arma: Portapaura Dosha I

Armatura:

- Elmo in Lega

- Cotta Balahara

- Parabraccia Balahara

- Spira Balahara

- Schinieri Balahara

Abilità Attive:

- Ruba Resistenza Lv. 1

- Schivata Estesa Lv. 3

- Rinfodero Veloce Lv. 2

- Maestria nelle Arrampicate 3