Monster Hunter Wilds: guida completa alla cucina, tutto quello che c'è da sapere per essere grandi chef

Chiunque abbia familiarità con la serie di Monster Hunter sa quanto sia fondamentale il cibo durante l’avventura. Iniziare una caccia senza aver mangiato è come partire senza protezioni, aumentando inutilmente il rischio di subire danni dai mostri e dall’ambiente. Consumare un pasto prima di una battuta di caccia consente di migliorare parametri come energia e resistenza, offrendo anche vantaggi aggiuntivi come una maggiore difesa o una migliore protezione contro gli elementi.

E poi, chi riuscirebbe a ignorare la cucina di Monster Hunter, con piatti che sembrano tra i più invitanti mai visti in un videogioco? Proprio per questo abbiamo realizzato questa guida dedicata alla cucina di Monster Hunter Wilds, spiegando il sistema culinario e illustrando tutti gli ingredienti disponibili. Così potrai sfruttare al meglio ogni pasto e ottenere i massimi benefici prima di ogni caccia!

Monster Hunter Wilds: Come cucinare in Monster Hunter Wilds

In Monster Hunter Wilds esistono quattro modi per cucinare:

1) Preparare un pasto nella tenda del campo base

2) Cucinare in un accampamento mobile

3) Usare la griglia portatile

4) Usare la griglia portatile per cuocere carne cruda e ottenere bistecche

I primi tre metodi offrono tutti i potenziamenti di un pasto completo, mentre il quarto si limita a migliorare salute e stamina. Questo perché gli effetti più potenti dipendono dagli ingredienti speciali utilizzati nella preparazione.

Per cucinare, il gioco offre diverse opzioni:

- Ricetta automatica, che sceglie gli ingredienti in base a quelli disponibili nell'inventario

- Ricetta personalizzata, dove il giocatore seleziona manualmente gli ingredienti

- Ricetta preferita, che permette di riprodurre piatti già preparati in passato

Ogni piatto è composto da tre elementi:

- Razione, la base della ricetta, che aumenta salute e stamina

- Ingrediente aggiuntivo, che prolunga la durata del potenziamento

- Tocco finale, che aggiunge un effetto extra, come una resistenza elementale

Monster Hunter Wilds: Dove si trovano gli ingredienti?

Mangiare in Monster Hunter Wilds è un’attività quotidiana, proprio come nella realtà. Trovare gli ingredienti è piuttosto semplice, soprattutto interagendo con gli NPC negli accampamenti.

Le razioni si ottengono gratuitamente parlando con il team di supporto o il centro ingredienti. Per gli ingredienti aggiuntivi e i tocchi finali, invece, serve un po’ più di impegno. Inizialmente vengono assegnati come ricompensa per alcune missioni principali, ma col tempo diventa necessario cercarli in modi più attivi.

Ecco dove si possono trovare:

- Pescando

- Scambiando o commerciando con gli abitanti dei villaggi

- Esplorando particolari punti della mappa

- Ottenendoli come drop rari da alcuni mostri

Tra queste opzioni, il commercio con gli abitanti è la più rilevante. Ogni villaggio ha NPC specializzati negli scambi, offrendo ingredienti unici della loro regione, spesso ottenibili anche completando missioni secondarie.

Monster Hunter Wilds: Tutti gli ingredienti

In Monster Hunter Wilds sono presenti circa 20 ingredienti utilizzabili in cucina, suddivisi tra razioni, ingredienti aggiuntivi e tocchi finali.

Tutte le razioni

CARNE:

- Salute +50

- Stamina +150

- Attacco +2

Come ottenerli?

Si ottiene come loot dagli animali di piccole dimensioni / centro ingredienti

PESCE

- Salute +50

- Stamina +150

- Difesa +4

Come ottenerli?

Si ottiene come loot pescando / centro ingredienti

VERDURA

- Stamina +150

- Difesa +2

- Difesa elementale +3

Come ottenerli?

Si ottiene come loot dalle piante che si trovano in giro per l'open world / centro ingredienti

Monster Hunter Wilds: Tutti gli ingredienti aggiuntivi

Swipe to scroll horizontally Ingredienti Effetto Venditore Formaggio di Kunafa A volte diminuisce il danno ricevuto Kilama Formaggio di Kunafa affinato Spesso diminuisce il danno ricevuto Kilama Fungobava Riduce il consumo di stamina Musharpeye e Gawdyog Fungo delizia Riduce grandmente il consumo di stamina Musharpeye Gamberetto del fango Aumenta leggermente il periodo di invulnerabilità durante la schivata Dogard, Aida e Yabran Gamberetto torbido Aumenta il periodo di invulnerabilità durante la schivata Dogard, Aida e Yabran Uovo Soffice Ripetutamente attiva un piccolo aumento dei danni inflitti in momenti casuali Sekka Uovo setoso Ripetutamente attiva un grande aumento dei danni inflitti in momenti casuali Sekka Aglio sild Impedisce di svenire per una volta quando il danno ricevuto supera la salute rimanente Ren Aglio sild locale Impedisce di svenire per una volta quando il danno ricevuto supera la salute rimanente e attiva una cura Ren

Monster Hunter Wilds: Tutti i tocchi finali

In Monster Hunter Wilds ci sono sei ingredienti utilizzati come tocchi finali nelle ricette, aggiungendo effetti extra ai piatti preparati.