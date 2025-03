Monster Hunter Wilds: guica su come sbloccare e usare gli accampamenti mobili

Gli accampamenti mobili stanno cambiando radicalmente l’esperienza di caccia in Monster Hunter Wilds, offrendo ai giocatori una libertà senza precedenti nell’esplorazione. A differenza dei campi base fissi di World, questo nuovo sistema consente di posizionare accampamenti strategici in vari punti della mappa, trasformandoli in veri e propri avamposti personalizzati. Questa meccanica permette di ridurre gli spostamenti inutili e di rendere le battute di caccia molto più efficienti.

Anche se gli accampamenti mobili possono essere collocati solo in luoghi prestabiliti, il sistema introduce un livello di tattica e pianificazione mai visto prima nella serie. Sapere dove e quando posizionarli può fare la differenza tra una caccia fluida e una lunga marcia tra le terre selvagge.

In questa guida, vi spiegheremo come sbloccare, ottimizzare e sfruttare al meglio gli accampamenti mobili, così da migliorare la vostra esperienza in Monster Hunter Wilds!

Monster Hunter Wilds: Come sbloccare gli accampamenti mobili

Gli accampamenti mobili compaiono per la prima volta nel Capitolo 1-3 di Monster Hunter Wilds, subito dopo aver sconfitto il Congalala. In quel momento, il giocatore ottiene il Kit da campeggio, un oggetto essenziale che permette di installare il primo accampamento portatile nell’Area 13, vicino all’Oasi.

Questi accampamenti non offrono solo un rifugio, ma funzionano anche come vere basi operative, consentendo di cucinare pasti, modificare l’equipaggiamento e accettare nuove missioni, diventando quindi strumenti essenziali per le lunghe sessioni di caccia.

Inizialmente, è possibile piazzare soltanto due accampamenti mobili per zona, ma avanzando nella storia e incrementando il proprio grado cacciatore, il limite si estende fino a cinque per area.

Per scegliere i punti migliori dove collocare un accampamento, conviene consultare la mappa: le zone con una forte presenza di Insetti Luce sono spesso ideali per montare una tenda.

Monster Hunter Wilds: Come funzionano gli accampamenti mobili

1 - Dovete scegliere la posizione ideale

Non tutte le aree dedicate agli accampamenti offrono lo stesso grado di sicurezza. Capcom ha classificato le zone in tre categorie che ogni cacciatore dovrebbe valutare con attenzione: pericolose, instabili e sicure.

Le aree pericolose, pur essendo collocate in posizioni vantaggiose vicino ai principali territori di caccia, attirano facilmente i mostri, che possono scoprire e distruggere l'accampamento. In caso di distruzione, il campo resterà inutilizzabile per dieci minuti, a meno che non si utilizzino Punti Gilda per ripristinarlo immediatamente.

Chi preferisce una scelta più affidabile può puntare sulle zone sicure, spesso situate all'interno di grotte o aree riparate, garantendo una protezione totale e impedendo che la tenda subisca danni anche durante gli scontri più violenti tra mostri. Tuttavia, queste aree protette tendono a trovarsi più lontano dai punti di caccia principali, aumentando il tempo necessario per tornare in battaglia.

2 - Installazione e gestione tattica degli accampamenti mobili

Ci sono due modi per installare un accampamento mobile. Il più rapido consiste nell’utilizzare il Kit da campeggio direttamente dal menu radiale quando si individua un sito adatto durante l’esplorazione. Una volta trovato il punto giusto, basta premere Quadrato per confermare immediatamente l’installazione.

Per chi preferisce una gestione più strategica, è possibile rivolgersi a Tek il Parrrdon nelle Piane Ventose o ai Felyne del Banco di Supporto negli altri campi base. Questi assistenti forniscono una panoramica completa dei siti già scoperti, permettendo di valutare sicurezza e copertura geografica prima di installare un nuovo accampamento.

Il costo di installazione varia da 25 a 75 Punti Gilda, in base alla posizione scelta. È importante ricordare che rimuovere e reinstallare immediatamente un accampamento nello stesso punto comporta un costo doppio in Punti Gilda, quindi è consigliabile pianificare con attenzione per evitare sprechi.

3 - Personalizzazione degli accampamenti mobili

Gli accampamenti mobili non sono soltanto un punto d’appoggio per le spedizioni, ma offrono anche un’ampia gamma di opzioni per adattarli al proprio stile di gioco. Dopo aver sconfitto l’Alfa Doshugama nel capitolo 1-4, si sblocca la possibilità di arricchire l’area circostante alla tenda con vari oggetti decorativi, oltre a poter personalizzare il colore, le trame del tessuto e l’estetica generale, trasformando ogni campo in un rifugio esclusivo.

Per accedere alle impostazioni di modifica, bisogna rivolgersi a Tek il Parrrdon, al Banco di Supporto o a un Purrfesional presente nelle vicinanze dell’accampamento e selezionare l’opzione per la personalizzazione. Attualmente, la scelta di complementi estetici è piuttosto limitata, ma in futuro è possibile che nuovi elementi vengano introdotti tramite aggiornamenti o contenuti extra, offrendo così una maggiore libertà creativa ai giocatori più attenti ai dettagli.

Organizzare strategicamente questi accampamenti non solo migliora la gestione delle battute di caccia, ma permette anche di sentirsi più immersi nel mondo di Monster Hunter Wilds. Qualsiasi punto della mappa può diventare un rifugio personalizzato, sempre pronto a fornire supporto dopo un intenso scontro con le creature più letali del gioco.