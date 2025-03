Monster Hunter Wilds: guida alle armi Artian

La raffinata tecnica di creare armi ottimali è diventata un aspetto chiave dell'endgame in Monster Hunter Wilds, un sistema che richiede dedizione, strategia e un pizzico di fortuna. I cacciatori più esperti dovranno investire tempo in questa meccanica di crafting, simile al sistema delle armi afflitte di Sunbreak, ma con una nuova combinazione tra casualità delle statistiche e pianificazione strategica.

Padroneggiare le armi Artian significa esplorare un sistema profondo che si svela progressivamente nel corso dell'high rank, offrendo possibilità di personalizzazione senza precedenti. In questa guida analizzeremo ogni dettaglio essenziale su queste armi, così da aiutarvi a ottimizzare il vostro equipaggiamento e forgiare strumenti di caccia estremamente potenti.

Monster Hunter Wilds: Come si sbloccano le armi Artian

L’accesso alla forgiatura delle armi Artian segna un punto cruciale nell’esperienza di gioco. Questo sistema unico si sblocca soltanto al raggiungimento del grado HR 20, dopo aver superato due potenti avversari: il Lala Barina Temprato e il Fulgur Anjanath Guardiano. Solo allora la fabbra Gemma aggiungerà l’opzione “Forgia Armi Artian” al suo menu di servizi.

Da quel momento, ogni mostro Temprato sconfitto potrà rilasciare parti d’arma speciali, utilizzabili come base per la creazione. Simili ai gioielli decorativi, questi materiali vengono generati in modo casuale e il loro effetto si scopre solo alla fine della caccia, introducendo un elemento di imprevedibilità a ogni spedizione.

Monster Hunter Wilds: Come si craftano le armi Artian

Per forgiare un’arma Artian servono tre componenti specifiche, scelte tra quattro varianti disponibili: Lama Infranta, Disco Incrinato, Tubo Schiacciato e Dispositivo Arrugginito. Ogni pezzo possiede caratteristiche uniche che influenzano l’arma risultante, determinandone rarità (6, 7 o 8), tipo elementale e bonus Artian (attacco o affinità).

La vera abilità sta nel combinare in modo strategico questi elementi per ottenere l’arma desiderata. Il sistema di forgiatura richiede una pianificazione attenta: per ottenere un’arma con un certo elemento, almeno due delle tre parti devono condividerlo. Ad esempio, per creare un’arma con effetto paralisi, bisogna includere almeno due componenti con quel tipo elementale.

I bonus Artian presenti nei materiali influenzano ulteriormente le statistiche finali, offrendo un alto grado di personalizzazione. Se si punta a un’arma con elevata affinità, sarà necessario selezionare parti con quel bonus specifico. L’interfaccia di crafting fornisce un’anteprima in tempo reale del risultato, facilitando la scelta delle combinazioni migliori.

Per chi preferisce armi puramente fisiche prive di elementi, esiste una soluzione: unendo tre componenti con elementi diversi si otterrà un’arma senza attributi elementali, ma con statistiche di base migliorate.

Monster Hunter Wilds: Come ottenere i componenti rari

La principale fonte per ottenere componenti delle armi Artian sono le cacce ai mostri Temprati. Questi potenti avversari si aggirano in modo casuale tra le regioni del gioco e, una volta sconfitti, possono essere "memorizzati" per future battute di caccia. Parlando con Alma al bancone delle missioni, è possibile accedere alla sezione "Cronologia Ricerche sul Campo" e spendere alcuni Punti Gilda per conservare le cacce ai mostri Temprati più utili.

Un aspetto fondamentale è l’analisi delle ricompense bonus assegnate a ciascun mostro Temprato. Monitorando questi dettagli, potrete individuare quelli che rilasciano materiali di rarità superiore. Le parti di rarità 8, contrassegnate da icone rosso scuro, sono particolarmente ambite, poiché consentono di forgiare le versioni più potenti delle armi Artian.

Una volta raggiunto l’HR 34, diventa disponibile una nuova funzione: la fusione di parti d’arma presso il Calderone di Fusione di Suja. Questo processo richiede una risorsa chiamata Pietra Sanguigna Wyveriana, ottenibile rompendo le ferite blu luminescenti che compaiono sui mostri Temprati durante il combattimento. Anche i componenti Artian inutilizzati possono essere riciclati come materiale per la fusione.

Monster Hunter Wilds: Potenziare le Armi Artian

Forgiare l’arma è solo l’inizio del percorso. Ogni arma Artian può essere migliorata fino a cinque volte, ottenendo casualmente uno dei seguenti bonus di potenziamento:

+5 Attacco

+5 Affinità

+20 Elemento

Aumento dell’affilatura

Per applicare questi potenziamenti, servono materiali speciali reperibili tramite i Beni del Festival presso la Forgeria nel Bacino Petrolifero. È possibile ottenerli parlando con Roqul o tramite Nata all’accampamento. Dopo aver sconfitto la versione di alto rango di Jin Dahaad, si sblocca anche la possibilità di scomporre parti di mostri per ottenere una maggiore quantità di questo minerale raro.

Va considerato che il costo dei potenziamenti cresce in base alla rarità dell’arma. Le versioni di rarità 8 richiedono 3.000 punti per ogni livello di rinforzo, equivalenti a 50 Oricalcite per completare un potenziamento. Tuttavia, un aspetto chiave del sistema è la possibilità di smantellare un’arma Artian per recuperare i materiali di rinforzo investiti, consentendo di sperimentare diverse combinazioni senza perdere risorse preziose.