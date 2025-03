Monster Hunter Wilds crasha su PC? Ecco la guida su come risolvere il problema

I problemi tecnici stanno rendendo difficile il lancio di Monster Hunter Wilds per molti giocatori con schede Nvidia. La nuova avventura di caccia di Capcom, attesa per le sue innovazioni tecnologiche, è segnata da crash improvvisi, causando frustrazione nella community.

L’errore più comune si verifica durante le schermate di caricamento. Mentre l’esplorazione nelle aree di gioco procede senza problemi, il passaggio a nuove regioni al momento di accettare missioni provoca spesso arresti improvvisi. La situazione peggiora nelle sessioni multiplayer, dove cercare di unirsi ad altri giocatori porta spesso a continui riavvii.

Un altro problema riguarda l’avvio del gioco. Se si passa da un’altra finestra a Monster Hunter Wilds proprio mentre il caricamento iniziale sta per concludersi, il gioco può crashare immediatamente. Per chi ha l’abitudine di controllare altre applicazioni durante l’attesa, questa limitazione può risultare particolarmente fastidiosa.

Monster Hunter Wilds: La soluzione temporanea

Dopo aver analizzato numerosi report di crash, PC Gamer ha individuato la causa principale del problema: la funzionalità Frame Generation di Nvidia sembra essere responsabile dei crash durante i caricamenti. Disabilitandola sulle schede RTX serie 40 e 50, i blocchi improvvisi spariscono, permettendo di giocare senza interruzioni.

Sfortunatamente, la patch correttiva non è stata implementata prima del lancio ufficiale. Anche nella transizione dalla versione di recensione a quella pubblica su Steam, riattivando il Frame Generation, i crash sono tornati puntualmente. Capcom ha riconosciuto il problema e sta lavorando a una soluzione definitiva.

Disattivare il Frame Generation comporta una riduzione delle prestazioni. Su una RTX 4070 Super con DLSS impostato su Qualità, si passa da 120-140 fps nelle aree meno impegnative a un intervallo tra 65 e 90 fps, un calo evidente ma che mantiene comunque il gioco fluido.

Per gli appassionati della serie, abituati a gestire requisiti sempre più elevati, questo problema rappresenta un’ulteriore sfida. Fino al rilascio della patch ufficiale, l’unica soluzione per evitare crash, soprattutto in multiplayer, è disattivare il Frame Generation per garantire sessioni di caccia senza interruzioni.