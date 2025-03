Monster Hunter Wilds: ci sono 7 impostazioni che dovete cambiare dal primo momento

Monster Hunter Wilds offre un’esperienza di caccia dettagliata e coinvolgente, conquistando in breve tempo giocatori di tutto il mondo. Tuttavia, per sfruttarne appieno il potenziale, è fondamentale personalizzare alcune impostazioni di gioco. Le opzioni predefinite potrebbero non adattarsi al tuo stile o rendere l’esperienza meno fluida.

In questa guida vedremo le 7 impostazioni da modificare subito in Monster Hunter Wilds per ottimizzare controllo, visibilità e comfort. Questi cambiamenti ti aiuteranno a combattere con maggiore precisione e a immergerti nell’azione senza distrazioni.

Monster Hunter Wilds: 7 impostazioni che dovete cambiare subito

Disattivate l'auto-fodero

Questa è una delle prime impostazioni da cambiare per garantire un controllo totale durante il combattimento. Disattivandola, il personaggio non riporrà automaticamente l'arma, evitando interruzioni accidentali durante le combo o mentre stai preparando un attacco.

Attivate la modalità focus su toggle

In questa modalità, invece di dover tenere premuto il pulsante per mantenere il focus, basta un solo tocco per attivarlo o disattivarlo. Questo semplifica la gestione della mira, riduce l'affaticamento delle dita e rende l’esperienza di gioco più comoda.

Impostate la mini mappa su fissa

La rotazione automatica della mini mappa può creare confusione. Impostandola su fissa, l’orientamento diventa più chiaro e intuitivo. Inoltre, è possibile applicare la stessa modifica alla mappa dettagliata, rendendo la navigazione nel mondo di gioco più semplice e immediata.

Regolate la distanza della telecamera

Nei combattimenti contro più avversari o creature di grandi dimensioni, allontanare la telecamera aiuta a mantenere una visione più ampia del campo di battaglia. Il gioco consente di regolare la distanza fino a 10, offrendo una visuale estesa che facilita l’anticipazione degli attacchi e il posizionamento strategico.

Disattivate l'effetto motion blur

Se il motion blur ti provoca fastidio o nausea durante i combattimenti, disattivarlo può migliorare significativamente l’esperienza di gioco. Questa opzione aiuta a ridurre l'affaticamento visivo e rende i movimenti più chiari e definiti, offrendo una percezione più stabile dell’azione.