Monster Hunter Wilds: guida completa ai trofei e al platino

Monster Hunter Wilds è finalmente disponibile e i giocatori sono pronti a esplorarlo in ogni sua sfaccettatura. L’ultimo capitolo della saga di Capcom riprende la formula vincente dei precedenti titoli, offrendo un’esperienza di caccia ancora più profonda, con una vasta gamma di mostri unici, un ecosistema dinamico che influenza le ambientazioni e un’infinità di materiali da raccogliere e creature da sconfiggere.

Ottenere il trofeo di Platino in Monster Hunter Wilds richiederà molte ore di gioco, vista la mole impressionante di contenuti che Capcom ha inserito. In questa guida ai trofei, vedremo nel dettaglio tutto ciò che serve per raggiungere questo ambito obiettivo!

Monster Hunter WIlds: Trofeo di platino

ALI DELL'EST

Ottieni tutte le altre medaglie



La descrizione dice tutto, in bocca al lupo per ottenerlo!

Monster Hunter WIlds: Trofei d'oro

ESPERTO DI GRANDI CORONE

Ottieni una grande corona (oro) per molti mostri



Per ottenere questo trofeo, sarà necessario collezionare 26 grandi corone, una per ciascuna delle creature designate.

Raccogliere queste corone è una delle attività più impegnative del gioco, ma fortunatamente risulta meno frustrante rispetto a Monster Hunter: World e Rise. Il metodo principale per riconoscere un mostro con una corona è utilizzare il binocolo, che permette di valutare la sua dimensione prima dello scontro e decidere se vale la pena affrontarlo.

Per incrementare le possibilità di trovare nuovi mostri da analizzare, è possibile sfruttare alcune strategie:

- Usare il fuoco da campo per rigenerare i mostri presenti nella zona.

- Salvare circa 30 secondi prima della comparsa del mostro sulla mappa e ricaricare il salvataggio per ottenere una nuova variante della creatura.

Seguendo queste tecniche, sarà possibile velocizzare il processo di ottenimento delle grandi corone e avvicinarsi al trofeo di Platino.

Monster Hunter WIlds: Trofei d'argento

COLLEZIONISTA DI GRANDI CORONE

Ottieni una grande corona (oro) per 10 o più mostri

Per sbloccare questo trofeo, bisogna ottenere una grande corona per almeno 10 mostri di grandi dimensioni.

ACCIUFFAMOSTRI

Cattura 50 mostri

Quando un mostro è stato indebolito a sufficienza, sulla sua icona nella minimappa apparirà un teschietto, segnalando che è il momento giusto per catturarlo. Per farlo, bisogna posizionare una trappola stordente o una trappola a trabocchetto, seguita dall'uso di bombe tranquillanti per addormentare la creatura.Le trappole stordenti non funzionano contro: Rey Dau, Zoh Shia, Gypceros.

Le trappole a trabocchetto sono inefficaci contro: Jin Dahaad e Zoh Shia.

ESPERTO DI MINI CORONE

Ottieni una mini corona per molti mostri

Per sbloccare questo trofeo, è necessario ottenere una minicorona per almeno 10 grandi mostri presenti nel gioco.

CACCIATORE ESPERTO

Caccia 50 mostri temprati

Dopo aver portato a termine la missione 3 del capitolo 4, sarà possibile affrontare i mostri temprati, riconoscibili sulla mappa per il loro alone violaceo. Queste creature sono versioni potenziate di molti dei mostri di grandi dimensioni già incontrati nel gioco.

Affrontarli diventa praticamente indispensabile per ottenere i materiali necessari alla creazione delle armi più potenti disponibili.

LAUREA IN MOSTROLOGIA

Caccia molti mostri grandi diversi

Per sbloccare questo trofeo, è necessario sconfiggere almeno una volta tutti i 29 mostri grandi presenti nel gioco. La maggior parte di essi viene affrontata automaticamente nel corso della trama principale.

UN'EREDITÀ RITROVATA

Ottieni un'arma Artian di rarità 8

Le armi Artian si sbloccano dopo aver completato il capitolo 4-3 della trama principale e devono essere craftate con Gemma nel campo base. Per ottenere i materiali necessari, sarà indispensabile affrontare le versioni temprate dei seguenti mostri: Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld.

HO CATTURATO UNA STELLA CADENTE!

Cattura una creatura del deserto che brilla come una stella cadente

UN TESORO PREZIOSO

Cattura una creatura che porta con sé una moneta wyvern antica

Per sbloccare questo trofeo, è necessario catturare un Granchio dal guscio curioso con la rete da caccia. Si tratta di un piccolo granchio dorato che si trova rannicchiato sul terreno.

Il metodo più efficace per ottenerlo è installare un accampamento nella Foresta Scarlatta, tra la zona 2 e la zona 6. Davanti alla tenda si trova una pozzanghera d’acqua in cui il granchio può apparire.

Poiché ogni viaggio rapido fa rigenerare le creature endemiche, è sufficiente ripetere il fast travel più volte tra due zone fino a quando il granchio compare, per poi catturarlo con la rete.

UN ANGOLO DEL MONDO

Completa l'incarico "Cosa ci attende"

PORTATORE DI ARMONIA

Completa l'incarico "cacciatore di mostri"

Si ottiene dopo aver completato il capitolo 3-5.

Monster Hunter WIlds: Trofei di bronzo

SQUADRA DI CACCIA

Completa una missione in modalità multigiocatore

CACCIA ASSASSINA

Metti a segno il tuo primo attacco furtivo

Per effettuare un attacco furtivo, è necessario avvicinarsi molto a un mostro e premere il tasto CERCHIO/B quando compare l’indicazione su schermo.

Per riuscire ad avvicinarsi abbastanza, si può utilizzare il mantello mimetico oppure avanzare accovacciati premendo X/A mentre si è fermi.

OMBRA NEL DILUVIO

Completa l'incarico "Oltre il diluvio"

GRANDE CORONA

Ottieni una grande corona (argento o oro)

È STATO UN PASTO INDIMENTICABILE?

Cucina sulla griglia da barbecue per la prima volta

Raggiungi uno dei tuoi accampamenti, seleziona la griglia per cucinare tra gli oggetti disponibili e scegli un piatto da preparare.

TROVA IL PUNTO DEBOLE!

Esegui 50 attacchi su punti deboli o ferite in modalità precisione

Giocando normalmente, questo trofeo si ottiene dopo alcune ore di gioco. La modalità precisione si attiva premendo il tasto L2/LT.

RODEO

Cavalca un mostro per la prima volta

TERRE VENTOSE

Completa l'incarico "Cavalcatori del deserto"

UN VERO CACCIATORE NON SI ACCONTENTA

Completa 50 missioni

INIZIAMO AD INDAGARE!

Completa la tua prima indagine

Mentre sei nell'open world, apri la mappa e premi il tasto Quadrato/X per visualizzare la lista dei mostri disponibili. Selezionandone uno, puoi scegliere se affrontarlo subito o avviare un’indagine. Seleziona la seconda opzione, poi recati da Alma e scegli l’indagine dal suo menu.

LA CACCIA È APERTA!

Completa la tua prima ricerca sul campo

Seguendo lo stesso procedimento usato per l’indagine, questa volta selezioniamo l’opzione per raggiungere direttamente il mostro, avviando così una ricerca sul campo. Una volta trovato, eliminandolo si otterrà il trofeo.

ORA INIZIAMO A CAPIRCI

Completa il tuo primo incarico secondario

Le missioni secondarie si attivano parlando con gli NPC che hanno un’icona gialla sopra la loro testa.

CHI DORME NON PIGLIA MOSTRI

Completa 30 incarichi secondari

Le missioni secondarie si attivano parlando con gli NPC che hanno un’icona gialla sopra la loro testa. Ci sono ben più di 30 missioni secondarie nel gioco!

PESCA D'ALTURA

Pesca il tuo primo pesce

Per ottenere questo trofeo, è sufficiente completare la missione di Kanya presso l’accampamento della Foresta Scarlatta.

MMM, SEMBRA BUONA!

Cucina la tua prima bistecca ben cotta

Nell’open world, seleziona la griglia da cucina, assicurati di avere carne cruda nell’inventario e avvia la cottura. Aspetta che il cacciatore distolga lo sguardo dalla griglia, poi osserva attentamente la carne. Quando assume una sfumatura dorata tendente al marrone, premi X/A al momento giusto. Tagliando la carne con il giusto tempismo, otterrai più bistecche ben cotte!

CACCIATORE DI MOSTRI E CALAMARI

Cattura un calamaro gigante mentre peschi

Portando a termine tutte le missioni secondarie di Kanya, si otterrà l’esca Tentacle Jig, fondamentale per catturare il Calamaro Gigante. Questa creatura si trova nella Foresta Scarlatta, esattamente nel grande lago davanti alla cascata situata nell’area 17. Tuttavia, il calamaro compare solo durante un temporale, quindi sarà necessario attendere le giuste condizioni meteo per trovarlo.

PESCATORE MASTODONTICO

Pesca 30 pesci-mastodonte

I pesci mastodonte sono pesci speciali che richiedono un ulteriore minigioco per poter essere catturati. Il luogo migliore dove trovarli è il lago di fronte alla cascata vicino all’area 17 della Foresta Scarlatta. Per riuscire a pescarli è necessario utilizzare una delle tre esche disponibili: la Tentacle Jig, indispensabile anche per il calamaro gigante legato a un altro trofeo, la Duster Rig, necessaria per il Gajau, e le Tuff Joint Bant, un’ulteriore alternativa efficace.

MAESTRIA NEGLI ACCAMPAMENTI

Monta degli accampamenti mobili in 10 posti

Nel primo capitolo si troveranno diversi punti in cui è possibile montare accampamenti mobili. Installandone 10 nel corso della partita si potrà ottenere questo trofeo. Per allestire un accampamento si può utilizzare lo strumento dedicato oppure parlare con il Felyne specializzato al campo base.

GLAMPING

Personalizza un accampamento mobile per la prima volta

Parlando con il Felyne di supporto al campo base, è possibile selezionare un campo, personalizzarlo e ottenere il trofeo.

UN OCCHIO ATTENTO

Usa il binocolo per individuare un mostro grande con corona d'oro

Usando il binocolo, è possibile osservare un mostro da lontano. Mantenendosi a circa 50 metri di distanza, si può verificare se il mostro è classificato con una corona grande o piccola. Se la corona non compare, basta ricaricare l’area tramite il viaggio rapido per far apparire nuove varianti dei mostri.

COMPAGNO CON SELLA

Personalizza il tuo Seikret per la prima volta

La personalizzazione del Seikret diventa disponibile nel capitolo 1 ed è accessibile dalla tenda del giocatore. Per ottenere il trofeo, è sufficiente modificare il colore del pennuto una sola volta e salvare la partita.

CELEBRITÀ

Raggiungi il grado cacciatore 100

Per ottenere questo trofeo, è necessario aver completato l’intera storia principale e aver trascorso un lungo periodo di gioco.

DIFESA IMPENETRABILE

Forgia cinque parti di armatura diverse di rarità 7 o superiore

IL POTERE È TUTTO

Forgia cinque armi diverse di rarità 7 o superiore

L'UNIONE FA LA FORZA

Completa 100 missioni insieme al tuo compagno Felyne

Per sbloccare questo trofeo, è necessario completare 100 missioni diverse con il Felyne in partita, sia in singolo che in caccia cooperativa. Attenzione: se si utilizza il razzo SOS per completare una caccia, questa non verrà conteggiata ai fini del trofeo!

CACCIA RICCA

Accumula 1.000.000 di zenny senza spenderli

Questo trofeo si ottiene quasi automaticamente mentre si punta a raggiungere il rango cacciatore 100 o durante la caccia ai mostri con corone grandi e piccole. Le cacce post-game garantiscono infatti ricompense estremamente generose, facilitando il raggiungimento di questo obiettivo.

ESPLORATORE DELLE TERRE ORIENTALI

Ottieni 10 oggetti speciali diversi di rarità 6

Per sbloccare questo trofeo, è necessario avere nel proprio inventario almeno una volta sei diverse tipologie di oggetti di livello 6.

MINI CORONA

Ottieni una mini corona

COLLEZIONISTA DI MINI CORONE

Ottieni una mini corona per 10 o più mostri

GRAN TALENTO

Caccia 100 mostri grandi

SQUADRONE DI CACCIA

Completa 100 missioni in modalità multigiocatore

CONOSCO I MIEI CACCIATORI

Visualizza 30 profili cacciatore diversi

NUOVI LEGAMI

Segui qualcuno per la prima volta

Trofeo multigiocatore ottenibile, in un party coop, navigando tra i menu e selezionando le seguenti voci:Lista membri -> segui giocatore

GUARDIANI DELLA FORGIA

Completa l'incarico "Una fiamma da tempo dimenticata"

PORTATORE DI ARMONIA

Completa l'incarico "Cacciatore di mostri"

NUOVI ECOSISTEMI

Completa l'incarico "Nuovi ecosistemi"

UN AMBIENTE PUNGENTE

Completa l'incarico "Scintille di wyvern e spine di rosa"

OLTRE LE ALI NERE

Completa l'incarico "Un mondo sottosopra"

L'APICE DELLA NATURA

Caccia 50 superpredatori

In Monster Hunter Wilds, attualmente sono presenti quattro superpredatori: Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra e Jin Dahaad. Per ottenere questo trofeo, è necessario cacciarli un totale di 50 volte.

Da tenere a mente che, per ottenere le armi più potenti del gioco, sarà indispensabile affrontare le loro versioni temprate, in modo da raccogliere i materiali migliori.