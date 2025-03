Sony presenta gli auricolari WF-C710N: trasparenza elegante, ANC migliorato e 40 ore di autonomia

È difficile che vi siate persi le eccellenti Sony WF-C700N: per oltre un anno sono rimaste saldamente in cima alla classifica delle migliori cuffie economiche di TechRadar dopo il loro debutto nell’aprile 2023. Ma tutto è cambiato quando, 13 mesi dopo, sono arrivate le Nothing Ear (a), conquistando il primo posto dopo un confronto diretto e molto discusso tra i due modelli.

Ora, però, c’è un nuovo arrivo in casa Sony: le Sony WF-C710N – sì, 10 in più nel nome rispetto al modello precedente, anche se il sistema di numerazione Sony continua a essere misterioso (meglio annuire e passare oltre, come con le economiche ma prive di ANC WF-C510). La cosa importante è che queste nuove cuffie sono qui per sostituire le WF-C700N, e quella “N” sta sempre per “noise cancellation”.

Prima di parlare delle specifiche, vale la pena soffermarsi sulla nuova colorazione “Blue Glass”: una finitura trasparente che ricorda il vetro di mare e che sembra voler rispondere, in modo molto più discreto, al design trasparente tanto enfatizzato da Nothing. Oltre a questa, le cuffie saranno disponibili anche in nero, bianco e rosa.

Sony WF-C710N specifiche e caratteristiche

(Image credit: Sony)

Quali sono quindi le novità? Partiamo dalla batteria: senza cancellazione del rumore attiva, Sony promette un’autonomia totale di 40 ore – 12 dalle cuffiette e altre 28 dalla custodia. Con l’ANC attivo, si parla di 8,5 ore di ascolto e 21,5 dalla custodia, per un totale di 30 ore prima di dover collegare il cavo USB-C. È un salto enorme rispetto alle 20 ore (o 15 con ANC) offerte dal modello precedente.

Arriva anche una nuova app companion chiamata Sound Connect che, oltre al classico equalizzatore a cinque bande di Sony, introduce la funzione Find My Equaliser: ti fa ascoltare diverse tracce con vari preset EQ e ti chiede di scegliere quella che preferisci, così da creare un profilo su misura per il tuo orecchio.

Un’altra novità attesa nelle WF-C710N è il sensore di indossamento: toglie automaticamente la musica quando rimuovi un auricolare e la fa ripartire quando lo rimetti.

I controlli touch sono confermati, compresi i comandi per il volume, la riproduzione, la gestione dei profili ANC, l’assistente vocale (Gemini o Siri) e Quick Attention, che mette in pausa la musica e attiva i microfoni per farti sentire meglio chi ti parla – una funzione davvero comoda, soprattutto in ufficio.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

I microfoni ora sono due per auricolare e integrano un sistema AI di dual noise sensor per migliorare la qualità delle chiamate, con un nuovo filtro antivento. C’è anche il supporto multipoint per due dispositivi, controllo adattivo del suono, 360 Reality Audio (peccato che Tidal non lo supporti più) e DSEE, la tecnologia di Sony che migliora la qualità dei brani compressi.

Il driver da 5 mm resta invariato, e sebbene il chip Bluetooth sia aggiornato alla versione 5.3, al lancio non ci sarà supporto per Auracast, né per codec ad alta risoluzione come LDAC: ci si dovrà accontentare di SBC e AAC. In dotazione ci sono solo tre misure di gommini (S, M, L), ma visto che le precedenti WF-C700N si adattavano bene anche a chi ha orecchie piccole, non ci aspettiamo problemi sul fronte comfort.

Prezzo? Le Sony WF-C710N costano 100 £ o 120 € (praticamente come il modello precedente), 119,99 $ negli USA e 189,95 AU$ in Australia.

Vale la pena acquistarle subito? Sto lavorando alla recensione completa… vi aggiorno a breve.