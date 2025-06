AirPods, in arrivo novità gratuite con iOS 26

Siamo a pochi giorni dal WWDC 2025, l’annuale evento Apple dedicato agli sviluppatori, e questo significa che i nuovi macOS, iOS e iPadOS sono ormai prossimi alla presentazione. Secondo le indiscrezioni, ci saranno anche novità molto interessanti per AirPods 4, AirPods 4 con ANC e AirPods Pro 2 (se siete interessati ad acquistare nuovi auricolari o cuffie, qui trovate le migliori).

La notizia arriva da 9to5Mac, che ha anticipato cinque funzionalità attese durante il keynote di lunedì 9 giugno. Tuttavia, gli utenti dovranno attendere il rilascio delle versioni beta, previsto nelle settimane successive, per provarle concretamente, con il debutto ufficiale che dovrebbe coincidere, come da tradizione, con il mese di settembre.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Quali nuove funzionalità saranno disponibili per gli AirPods in iOS 26?

Secondo 9to5Mac, il prossimo iOS 26 introdurrà cinque novità chiave dedicate agli AirPods, e non solo. Come già anticipato, Apple potrebbe passare a una numerazione annuale per i sistemi operativi, uniformando i numeri di versione tra iOS, macOS, iPadOS e watchOS.

Ecco le cinque funzionalità in arrivo con iOS 26:

1. Nuove gesture con la testa Le gesture con il capo – introdotte su AirPods Pro 2 e AirPods 4 – permettono già di accettare o rifiutare chiamate con un cenno o un movimento laterale. Con iOS 26, Apple dovrebbe estendere queste gesture, per esempio per regolare il volume in modalità Conversational Awareness, che abbassa l’audio quando parlate.

2. Rilevamento automatico del sonno Apple sta lavorando a una funzione per mettere in pausa l’audio quando vi addormentate con gli AirPods. Non è ancora chiaro se basteranno i sensori degli auricolari o se servirà l’integrazione con la rilevazione del sonno degli Apple Watch.

3. Controllo della fotocamera con gli AirPods Una di quelle funzioni che ci si chiede perché non esistessero già: con iOS 26 sarà possibile scattare foto premendo lo stelo degli AirPods, come già si può fare con il pulsante volume degli EarPods.

4. Audio Mix migliorato con microfoni “studio” La funzione Audio Mix, già lanciata con iPhone 16, sarà potenziata con un nuovo microfono “studio quality” pensato per i content creator. L’obiettivo è rendere gli AirPods più appetibili per chi registra contenuti vocali sui social.

5. Migliore supporto scolastico Verrà semplificato l’uso degli AirPods in classe, con connessioni multiple più rapide e meno macchinose su un singolo iPad, utile per l’ambiente educativo.

È probabile che Apple sveli almeno alcune di queste novità durante il WWDC 2025 del 9 giugno. Tuttavia, come dimostrato dalle promesse mancate sull’ultima “Siri intelligente”, meglio non dare nulla per scontato finché non sarà tutto nelle mani (e orecchie) degli utenti.