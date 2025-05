Anker ha appena presentato i nuovi auricolari true wireless economici Soundcore Liberty 5, che come i modelli precedenti promettono di offrire funzionalità premium a un prezzo contenuto.

I Liberty 5 sono dotati di cancellazione attiva del rumore e vantano un’autonomia fino a 12 ore con ANC attivo, estendibile fino a 44 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. Il nuovo design integra due tubi di rinforzo dei bassi che, aumentando la risonanza e il flusso d’aria, migliorano la risposta alle basse frequenze mantenendo l’equilibrio sonoro.

Per chi utilizza dispositivi Android, è presente anche il supporto al codec LDAC per una trasmissione audio di qualità superiore rispetto a quella offerta da altri auricolari privi di questa tecnologia.

I Soundcore Liberty 5 sono già disponibili su Amazon, Soundcore.com e presso rivenditori selezionati al prezzo di circa 122 euro.

(Image credit: Anker)

Questo significa che i nuovi Liberty 5 non sono economici quanto altri auricolari wireless recenti, come le cuffie over-ear RB-F10 di Panasonic, ma visto il pacchetto di funzionalità avanzate, un prezzo più alto è comprensibile.

Non abbiamo ancora avuto modo di testarli, ma i precedenti prodotti audio Anker hanno ottenuto buoni risultati: i Soundcore Liberty 3 Pro hanno ricevuto tre stelle e mezzo, mentre i Liberty Air precedenti hanno ottenuto quattro stelle, pur con margini di miglioramento.

I più recenti Soundcore Liberty 4 (non testati direttamente) hanno comunque ricevuto recensioni positive. Per questo, potrebbe valere la pena aspettare di vedere come verranno accolti i nuovi Liberty 5 prima di acquistarli, o attendere uno sconto che renda più accessibile il loro prezzo.