Bang & Olufsen lancia le Beo Grace: auricolari wireless di lusso a 1.500 euro

• Lancio delle B&O Beo Grace a novembre 2025 per 1.500 euro

• ANC quattro volte migliore rispetto a qualsiasi auricolare B&O precedente

• Tecnologia della batteria all'avanguardia che promette una durata quattro volte superiore

Bang & Olufsen ha svelato quelli che definisce i migliori auricolari dal suono più intelligente mai realizzati – e se te li puoi permettere, puoi aspettarti un ascolto molto lussuoso.

Basate in parte sul design audio delle flagship cuffie Beoplay H100, le nuove Beo Grace promettono un audio "ineguagliabile" e anche un bell'aspetto. Ogni auricolare è realizzato in alluminio lucido e viene fornito in una custodia di ricarica perlata.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Auricolari B&O Beo Grace: caratteristiche principali

Ispirati alla gioielleria, le Beo Grace hanno steli distintivi in alluminio e gli auricolari stessi sono realizzati per essere comodi oltre che graziosi: i cuscinetti auricolari sono leggermente scolpiti per una migliore vestibilità e sigillatura. Gli auricolari Beo Grace sono costruiti attorno a un driver in titanio da 12 mm dietro griglie in alluminio fresato di precisione, e offrono audio spaziale ottimizzato per Dolby Atmos. Le Beo Grace possono creare audio spaziale virtuale da qualsiasi mix stereo, dice B&O.

B&O afferma anche che la cancellazione attiva del rumore adattiva qui è quattro volte più efficace dell'ANC di qualsiasi auricolare B&O precedente, "tutto senza sibili e pressione innaturale nell'orecchio". La tecnologia EarSense di B&O fornisce monitoraggio in tempo reale del rumore ambientale, adattando il suono e il profilo ANC secondo quello che sta succedendo intorno a te e la forma unica del tuo orecchio. C'è anche la riduzione del rumore del vento e un array di tre microfoni in ogni auricolare per chiamate vocali chiare.

Una delle caratteristiche più interessanti delle Beo Grace è la batteria: in collaborazione con l'azienda di tecnologia delle batterie Breathe, B&O ha progettato un sistema di gestione dell'energia che consente alla durata della batteria di superare i 2.000 cicli di ricarica rispetto ai soliti 500 cicli.

Questa cifra proviene dai test interni di B&O, ma contribuirebbe certamente a giustificare il prezzo: spesso, il motivo per cui le persone sentono il bisogno di aggiornare le loro cuffie è perché le batterie smettono di mantenere la carica, quindi se queste possono durare quattro volte di più prima che ciò accada, non dovrai comprare sostituzioni.

Tuttavia, mentre la durata complessiva della batteria potrebbe essere eccellente, la durata effettiva della batteria per carica sembra molto più debole: il tempo di riproduzione è relativamente breve di 4,5 ore con ANC attivato, salendo a 17 ore totali inclusa la custodia di ricarica. È molto più breve della stragrande maggioranza dei migliori auricolari – per riferimento, i nuovi AirPods Pro 3 promettono otto ore per carica con ANC attivato. Tuttavia, almeno cinque minuti di ricarica rapida promettono di fornire fino a 2,5 ore di riproduzione.

Gli auricolari Beo Grace saranno disponibili da novembre 2025.