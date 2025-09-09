AirPods Pro 3 in arrivo, ma senza grandi novità
Secondo Mark Gurman, il nuovo modello non porterà miglioramenti sostanziali a audio e cancellazione del rumore, con Apple che punterebbe invece su funzioni legate a salute e design.
Gran parte dell’attenzione dell’evento “Awe Dropping” di Apple sarà ovviamente rivolta alla nuova gamma iPhone 17, ma tra i protagonisti attesi ci sono anche i nuovi AirPods Pro 3. Chi sperava però in un upgrade sostanzioso sul fronte audio o della cancellazione attiva del rumore potrebbe restare deluso: secondo il giornalista Mark Gurman, infatti, questi due aspetti non riceveranno miglioramenti significativi.
Una notizia che potrebbe sembrare negativa, ma che in realtà non pesa troppo: già gli AirPods Pro 2 offrivano una qualità sonora definita “fenomenale” e una cancellazione del rumore “sorprendente”, quindi anche senza nuove tecnologie come un ipotetico chip H3, l’esperienza rimarrà comunque di altissimo livello.
In compenso, gli AirPods Pro 3 dovrebbero introdurre altre novità interessanti, tra cui il monitoraggio del battito cardiaco tramite sensori LED, con la possibilità di sincronizzare i dati con app di fitness e salute. Potrebbe arrivare anche un nuovo design per gli auricolari e una custodia ridisegnata, più sottile e vicina a quella prevista per gli AirPods 4.
Si tratta al momento di indiscrezioni, ma la conferma ufficiale arriverà a breve, quando Apple darà il via al suo evento. Oltre agli AirPods Pro 3 e agli iPhone 17, sono attesi anche i nuovi Apple Watch e altre novità hardware.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.