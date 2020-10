Il miglior sistema home theater: come portare il cinema in casa vostra

Fino a non molto tempo fa i sistemi home theater, al di là del nome, avevano davvero molto poco in comune con le sale cinematografiche: pannelli TV troppo piccoli, bassa risoluzione del display e qualità audio scadente. Al giorno d'oggi, invece, la creazione di un sistema degno di questo nome può essere alla portata di tutti.

Cos'è cambiato? I televisori sono sempre più grandi: il formato da 55 pollici è il più venduto e i modelli da 65 stanno lentamente conquistando il mercato. I televisori 4K si sono affermati sempre di più con la loro offerta di 8 milioni di pixel per immagine, mentre i televisori 8K arrivano a 33 milioni di pixel e rappresentano ancora una nicchia del mercato (e non ci sono abbastanza contenuti 8K per giustificarne l’acquisto).

La diffusione di codec audio 3D come Dolby Atmos e di altoparlanti wireless da posizionare a piacimento nella stazna permette di riprodurre un audio cinematografico nel proprio salotto, rendendo la visione dei film più coinvolgente che mai.

Quale kit bisogna acquistare per un impianto home theater di alto livello?

Prendere una decisione può essere complicato, motivo per cui abbiamo redatto questa pratica guida ai migliori dispositivi per ogni categoria che compone questo tipo di sistemi. Infine vi consigliamo di dare un’occhiata anche alle nostre guide dedicate ai migliori televisori , soundbar , altoparlanti Dolby Atmos e lettori Blu-ray 4K.

Un'occhiata al miglior sistema home theater del 2020

Il televisore: Samsung Q90R QLED

La soundbar: Samsung HW-Q90R

Gli altoparlanti : Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2

Il lettore Blu-Ray 4K: Panasonic DP-UB9000

Il proiettore 4K: LG CineBeam HU80KSW

Il televisore: Samsung Q90R QLED TV (2019) Elevata luminosità e qualità visiva 65 pollici: Samsung QN65Q90R | 75 pollici: Samsung QN75Q90R 1.599 € Vedi Da Unieuro IT Quantum HDR 2000 Superba qualità dell'immagine Incredibili prestazioni HDR Angoli di visione più ampi No Dolby Vision

Samsung Q90 è il televisore QLED migliore che abbiamo recensito fino a oggi e oltre a essere tecnicamente ineccepibile, è dotato anche delle tecnologie all'avanguardia. Questo televisore può competere e, in alcuni ambiti, persino superare i migliori TV OLED .

Rispetto ai suoi predecessori, vanta un angolo di visione superiore e il dimming locale offre neri profondi senza traccia di blooming. Il nuovo filtro Ultra Black Elite è fantastico e respinge la luce ambientale per eliminare fastidiosi riflessi.

Il Q90R riproduce immagini capaci di competere con quelle di un OLED, offrendo colori naturali, un’elevata luminosità, neri profondi e dettagli in ombra ben definiti. Con i contenuti HDR è persino superiore ai TV OLED, grazie alla sua elevata luminosità massima. Le immagini sono spesso mozzafiato per dettagli e gamma dinamica.

L’unica pecca è che, a differenza di alcuni concorrenti, il Q90 non supporta lo standard Dolby Vision. Detto questo, sotto tutti gli altri aspetti, è un televisore eccezionale che porta la tecnologia QLED a un nuovo livello ed è una scelta fantastica per chiunque desideri creare il miglior sistema home theater.

Per saperne di più potete consultare la nostra recensione completa .

La soundbar: Samsung HW-Q90R Gli altoparlanti Hi-Fi tradizionali non reggono il confronto Dimensioni: 1226x83x136 mm (LxAxP) | Configurazione dei diffusori: 7.1.4 | Potenza audio dichiarata: 512 W | Connessioni: 2x ingressi HDMI, 1x uscita HDMI con eARC, ingresso audio digitale ottico, USB (solo servizio), Bluetooth e WiFi Low Stock 980,90 € Vedi Da Onlinestore Impressionante qualità del suono Dolby Atmos e DTS:X Facile da installare e configurare Ingressi HDMI limitati

I televisori di fascia alta montano spesso altoparlanti integrati di buon livello, tuttavia nulla è paragonabile a un sistema Hi-Fi esterno.

Se pensate che una soundbar non sia una scelta adeguata per il vostro sistema home theater, vi sbagliate di grosso, specialmente se il modello in questione è la Samsung HW-Q90R, che offre due altoparlanti posteriori e un subwoofer wireless che garantiscono un audio surround 7.1.4.

Samsung HW-Q90R supporta lo standard Dolby Atmos e DTS:X, è anche l'unica soundbar del 2019 a supportare questi standard tramite altoparlanti posteriori e quattro driver a diffusione superiore.

Dolby Atmos rende l'audio registrato da una colonna sonora di un film o un videogioco più coinvolgente dando al suono un soundstage tridimensionale facendo rimbalzare il suono dal soffitto alle orecchie, attraverso i driver a diffusione superiore.

Non vi basta? Grazie a Harman Kardon, l'HW-Q90 se la cava bene anche con la musica. Un discreto set di funzionalità e connessioni HDMI completano un pacchetto quasi impeccabile... a patto che ve lo possiate permettere.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung HW-Q90R

Gli altoparlanti: Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2 speaker system Amplificatori per conquistare gli scettici delle soundbar Specifiche: 5.1.2 altoparlanti Dolby Atmos sub/sat; subwoofer wireless compatto con amplificatore da 200W | Dimensioni (Sib Evo): 252 x 162 x 162 mm (h / w / d), subwoofer 305 x 282 x 299 mm (h / w / d) 814 € Vedi Da Amazon Design elegante Eccellente integrazione del subwoofer Modulo Dolby Atmos integrato Terminali dell'altoparlante con filo

Preferite una vera configurazione audio surround a una soundbar? Lo specialista francese Focal ha prodotto un sistema audio Dolby Atmos in grado di conquistare anche i tecnofobi più riluttanti.

Sib Evo 5.1.2 combina due altoparlanti Dolby Atmos, per gestire i canali destro, sinistro e alto, con un subwoofer sottile e tre piccoli satelliti che gestiscono il surround posteriore a destra, sinistra e centro.

Gli altoparlanti principali Sib Evo incorporano driver a diffusione superiore full-range da 76 mm per l'audio Atmos oltre a quelli a diffusione frontale. Sono di un colore nero lucido e trasmettono la sensazione di un prodotto premium.

Nonostante le dimensioni compatte, il sistema di Focal ha un’ampia portata e potenza. Tutti i satelliti condividono lo stesso driver mid-range e il tweeter a cupola morbida, che migliora la riproduzione del timbro sonoro. L'integrazione del subwoofer è buona, e riproduce senza sforzo un soundstage frontale a 100Hz.

I bassi forse non sono alla pari con le altre frequenze ma sono comunque notevoli grazie a un woofer da 209 mm a diffusione inferiore e una potenza di 200 W.

Detto questo, se si desidera un pacchetto di altoparlanti Dolby Atmos di bell'aspetto cui associare un ricevitore AV di fascia media e creare un sistema audio surround straordinario per una configurazione home theater, il sistema di altoparlanti Focal è un’ottima scelta.

Date un’occhiata alla nostra guida ai migliori altoparlanti Dolby Atmos del 2020

Il lettore Blu-ray 4K: Panasonic DP-UB9000 Il primo lettore Blu-ray 4K per supportare HDR10, HLG, HDR10 + e Dolby Vision Risoluzione: 3840 x 2160 | Sistema operativo: Sì | Dimensioni: 430x 81x300 mm | Peso: 7,8 kg | UHD Upscaling: Sì | Wi-Fi: Sì | Supporto 3D: Sì | Formati HDR supportati: HDR10, HDR10+ 955,18 € Vedi Da SferaUfficio Qualità dell'immagine fantastica Quattro tipi di supporto HDR Potente ottimizzatore di visualizzazione HDR Nessuna riproduzione SACD o DVD audio

Sempre più contenuti in 4K sono disponibili tramite app di streaming come Netflix e Amazon Prime anche se la risoluzione con la quale vedrete questi show, dipenderà dalla qualità della vostra connessione internet. Per risolvere tale inconveniente potreste acquistare un lettore Blu-ray 4K Ultra HD. DP-UB9000 è il modello di punta di Panasonic, e dopo che Oppo ha dismesso la produzione di tali dispositivi, questo lettore si è imposto come uno dei migliori sul mercato.

Al di là del suo design premium, DP-UB9000 è anche il primo lettore UHD di Panasonic a supportare tutti i principali formati HDR: HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

Avrete bisogno di un televisore in grado di supportare tutti questi formati, ovviamente: Dolby Vision e HDR10+ sono “rivali”, i televisori LG supportano il primo, mentre i modelli Samsung il secondo. Se cercate un televisore in grado di supportare tutti questi formati, dovrete optare per un televisore Philips come l’ OLED+984 .

Leggi la recensione completa di Panasonic DP-UB9000

Il proiettore 4K: LG CineBeam HU80KSW

Il proiettore 4K: LG CineBeam HU80KSW La serie CineBeam di LG è impareggiabile 2.166,61 € Vedi Da Amazon Qualità visiva eccellente con 4K HDR Design accattivante Costoso Necessità di altoparlanti esterni

A volte il televisore semplicemente non è abbastanza. Con un proiettore è possibile raggiungere dimensioni molto superiori agli standard dei pannelli TV, e possiamo garantirvi che non esiste opzione migliore della serie CineBeam di LG.

L'LG CineBeam HU80KSW è un sistema gome cinema completo in un design compatto, il proiettore laser ha una luminosità di 2500 lumen con una longevità complessività stimata attorno alle 20'000 ore. Gli altoparlanti integrati lasciano un po' a desiderare, ma in merito alla qualità della proiezione non c'è alcun dubbio, rimarrete senz'altro soddisfatti.

Leggi la recensione completa: LG CineBeam HU80KSW