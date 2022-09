Amazon Echo diventa un ripetitore Wi-Fi

Durante l’annuale evento di lancio dei nuovi prodotti, svoltosi mercoledì 28 settembre in diretta streaming, Amazon ha annunciato importanti novità per la serie Echo. Gli speaker sono stati integrati nel sistema Wi-Fi Eero, e potranno essere utilizzati come ripetitori.

Amazon Echo, Echo Dot e il nuovo Echo Dot di quinta generazione supporteranno la rete esistente, rendendola più efficiente ed estendendo il segnale per una copertura completa, andando a compensare i principali difetti di Eero.

La nuova funzionalità non è compatibile con altri sistemi al di fuori di Eero.

Amazon Eero: il limite che deve essere superato

(Image credit: Amazon)

Allo stato attuale, il sistema Wi-Fi mesh Eero di Amazon, composto da router e due ripetitori, ha prestazioni eccellenti come la possibilità di connettersi a tre frequenze diverse, 2,4GHz, 5GHz e 5,8GHz, ma offre una copertura inferiore rispetto a Google Wifi.

La mossa di Amazon punta quindi al miglioramento delle capacità della sua rete Wi-fi ad un costo contenuto. Innanzitutto, chi già possiede Eero e Amazon Echo non dovrà fare spese aggiuntive e, con l’arrivo sul mercato del nuovo Echo Dot di quinta generazione, il prezzo dei modelli precedenti potrebbe scendere. Ottobre è dietro l’angolo e consigliamo, a chiunque fosse interessato ai prodotti Amazon, di tenere d’occhio le offerte del Prime Day.

Amazon Echo: nuovi modelli e disponibilità

(Image credit: Amazon)

La quinta generazione di Echo Dot è disponibile su Amazon ad un prezzo di partenza di 59,99€ per il modello base e 69,99€ per la versione Clock.

Il nuovo Echo Dot di quinta generazione condivide l’integrazione con la rete Wi-Fi domestica con gli altri modelli della serie. Tuttavia, avrà dalla sua una migliore qualità audio che consiste in bassi più nitidi e pronunciati senza rischiare una distorsione del segnale. Quest’ultima, annuncia Amazon, è stata ridotta del 50%.

Le versioni disponibili saranno due: una standard e una Clock, realizzata grazie all’introduzione di un display aggiornato che mostrerà, oltre all’orario, anche gli appuntamenti in calendario e il conto alla rovescia. Le proposte della nuova generazione non si fermano qui. Insieme a Echo Dot e Echo Dot Clock sono in arrivo anche due Kids edition, differenti sul piano dell’estetica che alterna un drago viola con un gufo azzurro.

Novità in arrivo anche per Echo Studio, il modello di fascia alta pensato per offrire un audio professionali con Dolby Atmos e cinque altoparlanti integrati, che riceverà un aggiornamento volto a migliorare l’audio spaziale e l’estensione dinamica per un’esperienza più immersiva.

Evento Amazon: non solo Echo

(Image credit: Amazon)

La nuova telecamera di sicurezza Ring, Spotlight Cam Pro, potrà disporre di un sistema di rilevamento tramite radar. Infine, Amazon Fire TV Cube supporterà i formati 1080p e 4K, Alexa e avrà una seconda porta HDMI, insieme alla porta Ethernet (probabilmente non necessaria se si possiede Amazon Echo).

Amazon si appresta a lanciare nuove proposte anche sul piano Kindle con il nuovo Scribe, dotati di display da 10,2’’ e 64GB di memoria. Halo Rise sarà invece il primo dispositivo dedicato al fitness ad essere un gadget da posizionare accanto al letto per il monitoraggio del sonno.