Amazon Eero, il sistema Wi-Fi mesh che lancia la sfida a Google Wifi

Amazon ha presentato una nuova versione del suo sistema di router Wi-Fi Mesh Eero. Il nuovo modello ha un prezzo più basso rispetto alla prima versione e si caratterizza per una configurazione più semplice.

Il dispositivo ha un prezzo di 109 euro, mentre un set da tre dispositivi (che comprende un dispositivo centrale e due ripetitori) costa 279 euro. In Italia questi prodotti non sono ancora disponibili e arriveranno a novembre.

Il nuovo router è stato presentato qualche giorno fa nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi prodotti Amazon, tenutasi a Seattle, presso la sede del colosso dell'e-commerce.

Rispetto alla prima versione, questo nuovo modello ha un prezzo decisamente più contentuto. Negli USA infatti Amazon Eero prima versione costa ben 399 dollari. Con questo nuovo modello, invece, Amazon sfida direttamente Google Wifi, che costa ben 362,49 euro nella versione con tre dispositivi.

La base station di Eero è leggermente più voluminosa dei ripetitori (Image credit: Future)

Alexa e il Wi-fi, una coppia che vedremo su Eero

Come gli altri prodotti Eero presentati in passato, questo modello è dotato di radio dual-band e della tecnologia "TrueMesh" che promette di eliminare i punti morti nella copertura della propria rete Wi-Fi. Un set da tre dispositivi, adesso, è in grado di coprire un'area pari a 460 metri quadrati, un miglioramento del 66% rispetto al modello precedente.

Con questi due router, Amazon ha anche introdotto due nuovi servizi di sicurezza, Eero Secure e Eero Secure+, progettati per proteggere i dispositivi che si connettono alla rete. L'azienda statunitense non ha ancora svelato le caratteristiche specifiche di questee due funzioni, aggiungendo solamente che Secure+ offre protezione e possibilità di controllo immediati.

Amazon si è concentrata soprattutto su come Alexa sia stata aggiornata per offrire la possibilità di controllare il Wi-Fi tramite la voce. Ecco alcuni comandi che potrete impartire all'assistente vocale:

“Alexa, metti in pausa il WiFi per cena".

“Alexa, accendi il WiFi degli ospiti”.

“Alexa, metti in pausa il WiFi della Playstation".

Amazon ha aggiunto che queste possibilità di controllo tramite Alexa saranno rese disponibili anche a router di terzi in futuro: per quelli prodotti da Asus e TP-Link Alexa arriverà più avanti nel corso dell'anno mentre per quanto riguarda Arris e Linksys si dovrà aspettare l'inizio dell'anno prossimo.

Adesso che il prezzo è inferiore a quello di Google Wifi, Amazon Eero è diventata una soluzione molto più interessante per parecchi potenziali clienti, soprattutto grazie all'aggiunta del controllo vocale. Resta da vedere se tutto ciò darà il via a una guerra tra Google e Amazon combattuta a colpi di Wi-Fi, ma noi siamo pronti a scommetterci.