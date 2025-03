Hollow Knight: Silksong, un indizio su Steam riaccende la speranza per il 2025!

Dopo anni di attesa e silenzio quasi assoluto, i fan di Hollow Knight: Silksong tornano a sperare in un imminente annuncio, grazie a una serie di aggiornamenti apparsi su SteamDB.

Secondo quanto riportato, la pagina del gioco ha ricevuto modifiche importanti: tra queste, il cambio dell’anno del copyright da 2019 a 2025, l’abilitazione per lo streaming su GeForce Now di Nvidia e l’aggiunta di nuovi asset. Il dettaglio che ha acceso maggiormente l’entusiasmo della community è proprio l’aggiornamento del copyright, considerato da molti un chiaro segnale che il lancio potrebbe avvenire entro quest’anno.

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere: “È il primo aggiornamento al copyright in sei anni e hanno aggiunto il cloud gaming. Devono essere vicini all’uscita, no?”, ha scritto un utente su Reddit. Un altro ha aggiunto: “Ok, battute a parte, credo davvero che questo potrebbe essere l’anno…”

Hollow Knight: Silksong, seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry, è stato annunciato ben cinque anni fa. L’ultimo trailer ufficiale risale al 2022, durante lo showcase Xbox e Bethesda.

Alcune voci suggeriscono che un nuovo Nintendo Direct potrebbe andare in onda già questa settimana. Se il gioco è davvero in dirittura d’arrivo, potrebbe essere il palcoscenico ideale per annunciare la data d’uscita… magari anche su Switch 2.