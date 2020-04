Smart working: cos'è, come funziona, a cosa serve

Smart working, in cosa consiste? Si tratta di un modello di lavoro particolarmente flessibile basato su fasi, cicli e obiettivi: uno smart worker solitamente non ha orari o luogo di lavoro di lavoro prestabiliti, ma mansioni che, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici, possono essere svolte in qualunque momento e luogo a patto che vengano rispettate determinate scadenze e parametri di qualità.

Fino a non poco tempo fa, anche se in crescita, lo smart working era un modo di lavorare limitato a poche persone, ma oggi, a causa della dilagante pandemia da covid-19, tantissimi lavoratori hanno dovuto trasformare le proprie case in un ufficio e imparare velocemente come lavorare da casa.

Lo smart working può essere un’esperienza piacevole, noi di TechRadar lavoriamo così e siamo soddisfatti, ma i primi tempi può essere difficile mantenere la concentrazione e continuare a essere produttivi.

Per svolgere lo smart working al meglio è necessario conoscerne pregi e difetti: per questo abbiamo cercato di raccogliere tutto quello che potrebbe servirvi per iniziare ad addentrarvi in questo nuovo mondo.

Smart working, cos'è

Lo smart working, o lavoro agile, è una forma di lavoro in cui solitamente non sono previsti luoghi o orari fissi in cui svolgere le proprie mansioni. Non è più basato su una rigida struttura organizzativa, ma sulla collaborazione e la condivisione in un flusso di lavoro decentralizzato. Le nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo e l’evoluzione del lavoro agile: grazie all’utilizzo di un computer, uno smartphone o altri dispositivi connessi a internet, è possibile lavorare anche dal proprio divano (ma non è una grande idea), magari mantenendo il rapporto con i vostri colleghi tramite servizi di messaggistica istantanea o videochiamate.

Fornisce grande flessibilità e autonomia, ma allo stesso tempo anche maggiori responsabilità rispetto alle proprie mansioni.

Lo smart working porta a benefici a lungo termine sia per il dipendente che per l’azienda: lavorare da casa fa risparmiare in termini di spostamenti, edifici e gestione, garantendo una riduzione dello stress vista la possibilità dei lavoratori di stare vicini ai propri cari e gestire la propria sfera lavorativa insieme alla sfera personale con grande libertà.

Smart working e telelavoro

Cosa vuol dire smart working? Lo smart working è l’evoluzione di un’organizzazione del lavoro ben più vecchia: il telelavoro. Spesso telelavoro e smart working sono usati come sinonimi, ma in realtà sono due concetti differenti: il telelavoro può prevedere uno spostamento dell’ufficio nella casa del dipendente, ma sono comunque seguiti orari di lavoro. Spesso il dipendente è vincolato a svolgere il proprio lavoro in un luogo determinato (anche se non in ufficio) e l’orario di lavoro rimane il parametro base con cui viene valutata l’attività.

Lo smart working richiede fiducia reciproca tra tutti i collaborati, responsabilità e collaborazione maggiore, ma è lo smart worker a stabilire come, dove e quando lavorare, portandovi ad avere contemporaneamente più responsabilità verso i colleghi e meno stress grazie alla grande libertà che offre.

Smart working: vantaggi

Risparmierete tempo

Il lavoro da remoto non vi obbligherà a prendere la macchina o spostarvi con i mezzi pubblici ogni mattina per andare in ufficio, e vi garantirà pause pranzo in completa serenità. L'orario di lavoro in smart working è molto flessibile, e presa confidenza con la nuova routine potreste avere anche più ore di sonno e più tempo libero per coltivare i vostri hobby nelle pause, o semplicemente per stare vicino ai vostri cari.

Risparmierete denaro

Se non avete alcuni strumenti tecnologici a supporto dello smart working, inizialmente potreste avere costi inaspettati ma, col passare del tempo, il risparmio si farà sentire. Pensate a cosa significa non dover pagare abbonamenti ai mezzi pubblici, carburante per andare in ufficio o per i pasti fuori casa. Lo smart working vi garantirà forti risparmi a lungo termine, contribuendo anche a ridurre l’impatto ambientale.

Concilierete lavoro e famiglia

Per molti lavorare a tempo pieno talvolta ha fatto trascurare gli affetti. Con lo smart working, che viviate da soli, con dei coinquilini o con la vostra famiglia, in qualunque momento potrete prendervi una pausa per un caffè, scambiare due parole o semplicemente passare del tempo insieme. Attenti però a non farvi sopraffare dalle distrazioni, bisogna saper gestire questa situazione e trovare un nuovo equilibrio.

Avrete meno lavoro arretrato

La possibilità di organizzarsi la vita in ogni aspetto e di poter lavorare da casa aiuta molto a perseguire gli obiettivi: qualche linea di febbre o un impegno personale talvolta hanno fatto accumulare pratiche sulla scrivania del vostro ufficio o vi ha fatto saltare impegni lavorativi importanti. Nel rispetto della vostra salute e dei vostri impegni, tramite smart working potrete continuare a lavorare da casa se lo sentite necessario, facendo felice anche la vostra agenda.

Sarete in formazione permanente

Usare un computer, alcune applicazioni di condivisione e messaggistica comporta un lavoro personale volto ad utilizzare e scegliere strumenti efficienti ed efficaci. Condividerete pratiche coi vostri colleghi e cercherete sempre una nuova app o un nuovo programma in grado di farvi lavorare meglio o di farvi risparmiare tempo. Aiuta molto l’elasticità mentale, dà grande soddisfazione e vi permetterà di avere sempre più tempo libero, migliorando anche l’efficienza e la qualità dell’impresa per cui lavorate.

Smart working: svantaggi

Manca il contatto umano coi colleghi

Stare vicini ai propri cari comporta ovviamente comporta meno rapporti coi colleghi. Anche se vedrete molto meno il vostro antipatico vicino d’ufficio, talvolta potreste aver bisogno di loro per condividere le esperienze di lavoro, scherzare o semplicemente chiedere un consulto. Ricordatevi quindi di fare una battuta, condividere esperienze personali o aiutare il vostro collega anche dietro lo schermo: il rapporto umano è fondamentale per il successo di tutti, e un sorriso allevia lo stress, sempre.

Troppo computer

Lo smart working comporta il dover passare ore davanti a uno schermo, e spesso non avere contatti diretti col proprio ambiente lavorativo impedisce una valutazione chiara di quanto siate effettivamente produttivi, rendendovi veramente accaniti al vostro lavoro e dimenticandovi di fare pause per paura di non risultare abbastanza bravi. Cercate di darvi degli obiettivi chiari giorno per giorno; lo smart working altrimenti sarà per voi una maledizione. Mantenere rapporti frequenti col vostro capo o i vostri colleghi vi permette di avere feedback sulla vostra efficienza, permettendovi di valutare se prendervi una pausa o se per oggi avete fatto abbastanza.

È difficile scindere tra sfera personale e lavorative

Lo smart working porta tanti benefici, ma il pericolo più grande è confondere la casa per un ufficio a tutti gli effetti fino a non sentirla più un luogo sicuro in cui rilassarsi o lasciar fluire lo stress. A riguardo è importante avere spazi e tempi chiari in cui lavorare e chiedere ai propri coinquilini o familiari di rispettarli nel caso stiate lavorando, ma soprattutto di riuscire a staccare e distrarvi quando è necessario. Sforzatevi di delimitare fin da subito la sfera privata e quella lavorativa, anche fisicamente, prima che il lavoro diventi la vostra vita.

Smart working, dove lavorare

Il lavoro agile permette molta flessibilità nell’orario di lavoro e nella quasi totalità dei casi è svincolato da una sede fisica in cui le mansioni devono essere svolte. Nello smart working, il come viene svolto il lavoro è più importante del dove. Dovunque voi siate potrete lavorare, basta avere gli strumenti giusti tra le mani.

Nelle vostre attività quotidiane spesso avrete bisogno di silenzio, concentrazione e magari di una postazione comoda: vi consigliamo per questo di adibire uno spazio specifico nella vostra casa, in ogni momento vi permetterà di ridurre al minimo distrazioni e perdite di tempo visto che servirà solo a quello.

Talvolta la noia potrebbe regnare sovrana nelle vostre giornate, potreste avere delle commissioni da sbrigare o magari volete semplicemente andarvi a prendere un caffè nel bar che vi piace tanto vicino a casa e cambiare aria. Nulla vi impedisce di portarvi dietro il vostro notebook e tutto quello che vi serve e lavorare con serenità nel vostro locale preferito, magari anche in attesa di un appuntamento. Infine, tempo permettendo, può essere bello lavorare all’aperto, magari in aperta campagna per cercare di rilassarsi e staccare gli occhi ogni tanto dallo schermo. In caso vi sia confusione in casa, nulla vi impedisce infine di spostarvi in una biblioteca pubblica o in uno spazio simile in cui regna il silenzio.

Smart working, come iniziare

Cosa serve per lo smart working? Spesso non è ben chiaro cosa possa esservi utile per lavorare da casa. Avviarsi allo smart working può essere particolarmente costoso; adibire una stanza della propria casa a ufficio nasconde dei costi forse inaspettati, per questo abbiamo cercato di elencare cosa potrebbe essere utile alla vostra nuova quotidianità.

Vi consigliamo di fare attenzione ai vostri acquisti, spendere poco per certi dispositivi potrebbe significare doverli cambiare più frequentemente o rischiare di non essere pienamente soddisfatti del prodotto: lo smart working è un mondo complesso e lascia spazio alla possibilità di personalizzare praticamente tutto secondo i vostri gusti o esigenze, vi consigliamo quindi di spingervi oltre le nostre dritte per creare il vostro modello di smart working ed essere completamente soddisfatti.

Notebook o desktop

Può sembrare scontato, ma avere un buon computer è fondamentale: spesso avrete più programmi aperti in contemporanea e, senza una discreta potenza, lavorare su con un PC poco prestante può diventare una maledizione.

Potreste assemblare un PC o, se pensate di spostarvi spesso, potrebbe servirvi un bel portatile: se il vostro lavoro si limita a qualche chiamata coi colleghi, un browser aperto per navigare su internet e il pacchetto Office, uno dei migliori notebook economici potrebbe fare per voi. Se per esigenze lavorative o per passioni personali (magari siete dei gamer) cercate qualcosa di una potenza superiore, potreste indirizzarvi verso una workstation o uno dei migliori notebook gaming . Se volete puntare su un portatile, ricordatevi di controllare oltre alla potenza anche l’autonomia di ciò che andate a comprare: a cosa serve un portatile se non potete usarlo lontano da una presa di corrente?

Webcam

Tenersi in contatto coi colleghi a distanza è fondamentale, ed è importante talvolta vedersi a vicenda: per fortuna hanno inventato le webcam .

In caso abbiate un portatile potreste averla integrata, ma la qualità di queste piccole telecamere posizionate sopra (o sotto) ai vostri schermi può lasciare davvero a desiderare. Valutate l’opzione di acquistare una webcam di buona qualità, e non solo se avete computer fisso, che ne è privo.

Cuffie

Può capitare di dover lavorare in luoghi rumorosi o che vi serva un po’ di musica per aiutarvi nella concentrazione. Il mercato offre un mondo di possibilità, tra le quali può essere difficile districarsi, e trovare le migliori cuffie non è sempre un’impresa facile. Potreste valutare delle cuffie con cancellazione del rumore , per isolarvi completamente anche nei luoghi più rumorosi, o magari potreste preferire degli auricolari .

In tutto questo mare di possibilità, l’unico aspetto positivo è che il web è ricco di offrete, le migliori le abbiamo raccolte per voi in degli articoli dedicati: