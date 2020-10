Le migliori stampanti per la casa del 2020, perfette per lo smart working

Le migliori stampanti spesso hanno costi elevati rispetto ad altri modelli presenti sul mercato. Se pensate non sia una buona spendere una cifra maggiore per un dispositivo di qualità maggiore forse dovreste ricredervi.

Tantissimi continuano a lavorare da casa a causa della pandemia da Coronavirus, e ciò comporta la necessità di nuova strumentazione, stampanti incluse. Inoltre, proprio come in ufficio, è necessario avere una stampante che non dia particolari problemi e che sia possibilmente anche veloce.

Le migliori stampanti per la casa devono essere in grado di stampare ogni genere di documento; non potete sapere con anticipo tutte le vostre esigenze, e per questo la versatilità della vostra prossima stampante è importante.

In più, avere una tra le migliori stampanti nella vostra casa può farvi risparmiare denaro: non dovrete stampare i documenti altrove e non dovendovi spostare avrete risparmiato anche del tempo prezioso.. Se questo non fosse sufficiente, pensate che, a differenza delle grosse stampanti da ufficio , le stampanti all-in-one hanno dimensioni molto ridotte, permettendovi di sfruttare tutte le loro funzionalità senza stravolgere l’arredamento della vostra casa o la configurazione del vostro ufficio.

Non importa quanti siete in famiglia ad utilizzare una stampante o i bisogni che avete, abbiamo stilato questa guida sulle migliori stampanti per la casa cercando di rispondere ad ogni genere di bisogno. Inoltre, il nostro strumento di comparazione prezzi troverà l’offerta migliore per voi.

Le migliori stampanti a colpo d'occhio

(Image credit: Canon)

1. Canon Pixma TS9150 Stampate ovunque vi troviate Categoria: stampante multifunzione a getto d'inchiostro | Velocità di stampa: monocromatico: 15ppm, colori: 10ppm | Capacità vassoio: 100 fogli | Dimensioni carta: fino ad A4 | Peso: 6,6 Kg 199,90 € Vedi Da Amazon Tecnologia di stampa a sei colori separati Stampa da cloud, Bluetooth e wireless Cartucce d’inchiostro piccole

La stampante Canon Pixma TS9150 offre una qualità di stampa eccezionale e col suo sistema di stampa a sei colori separati si posiziona saldamente tra le migliori stampanti da casa. Potendo stampare tramite Wi-Fi o bluetooth anche col vostro smartphone è probabilmente una delle stampanti più complete che potete trovare in termini di connettività.

La stampante include anche funzioni specifiche per le foto, come ad esempio la cartuccia “blu fotografico” nel sistema a 6 colori, per offrire maggiore profondità di colore nelle stampe fotografiche e filtri integrati per calibrazioni del colore in grado di rendere le vostre foto uniche. Ad accompagnare l’eccezionale stampante, la possibilità di acquistarla in grigio scuro (PIXMA TS9150) o rosso (PIXMA TS9155) riesce a soddisfare sia chi vuole una stampante neutra, adatta a un ufficio, sia chi cerca un prodotto più sgargiante ed eccentrico per arredare la propria casa.

(Image credit: Image Credit: TechRadar)

2. HP LaserJet Pro M15w La stampante laser più piccola al mondo è anche tra le più economiche Categoria: stampante laser a colori | Velocità di stampa: 19ppm | Capacità vassoio: 100 fogli | Formato carta: fino ad A4 | Peso: 3,8 Kg 79,99 € Vedi Da Amazon Particolarmente compatta Prezzo Stampa fronte/retro assente Non ha alcun display

Al momento del nostro test, questa era la stampante laser più piccola in circolazione, e probabilmente rimarrà tale. Economica come se fosse a getto d’inchiostro, offre la velocità, l’economicità e la precisione di una stampante laser. La LaserJet Pro M15w è la migliore stampante laser per la casa. È in grado di gestire un centinaio di fogli di carta e stampare fino a 19 pagine per minuto. Purtroppo non è presente la modalità di stampa fronte/retro e non integra alcun display, ma considerato il prezzo è davvero difficile pretendere di più.

(Image credit: Image Credit: HP)

3. HP Envy 6230 Stampa fotografica domestica con un budget limitato Categoria: stampante a getto d'inchiostro a colori 3-in-1 | Velocità di stampa: monocromatica: 12 ppm, colori: 8 ppm | Capacità vassoio: 100 fogli | Dimensioni carta: fino ad A4 | Peso: 5,4 Kg vai al negozio Prezzo contenuto Facile da usare Cartucce costose Connettività limitata

Questa stampante all-in-one può effettuare scansioni e fotocopie, ma il suo vero punto di forza è la qualità della stampa fotografica. La porta Ethernet assente e la velocità di stampa limitata non la rendono ideale per tutti, ma i risultati sono sorprendentemente buoni se rapportati al prezzo di questa stampante a getto d’inchiostro. Un problema sensibile risiede nelle cartucce: una volta esaurito uno dei colori della cartuccia 3-in-1 dovrete sostituirla interamente, buttando con lei anche gli altri due colori che non si erano ancora esauriti.

(Image credit: Image Credit: Epson)

4. Epson WorkForce WF-7210DTW Una stampante A3 prestante e capiente Categoria: getto d'inchiostro a colori | Velocità di stampa: 18 ppm | Capacità vassoio carta: 500 fogli | Formato carta: fino ad A3 | Peso : 15,5 Kg 179,90 € Vedi Da ePrice Stampa A3 fronte/retro Vassoi capienti Inchiostro costoso Nessuna porta USB frontale

Le stampanti per la casa in grado di gestire il formato A3 non sono comuni, e quelle che possono stampare anche fronte/retro possono considerarsi davvero una rarità. La stampante WorkForce WF-7210DTW è uno di questi rari esemplari e offre anche buone prestazioni.

La qualità di stampa è eccezionale sia per le stampe monocromatiche che per le fotografie. Offre anche tantissime funzioni, tra cui connettività Wi-Fi e NFC, nonché vassoi per la carta molto capiente, in grado di contenere nel complesso fino a 500 fogli.

(Image credit: Image Credit; Kyocera)

5. Kyocera Ecosys P5026cdw Veloce e perfetta per i lavoratori più esigenti Categoria: laser a colori | Velocità di stampa: 26 ppm | Capacità vassoio: 250 fogli | Formato carta: fino ad A4 | Peso: 21 Kg 256 € Vedi Da Amazon Stampa fronte/retro veloce Silenziosa Costosa Interfaccia grezza

Questa robusta stampante laser occupa relativamente poco spazio, nonostante l’ampia capacità di carta e toner. Questo significa che è possibile continuare a stampare in modo rapido ed efficiente e anche risparmiare denaro, rispetto ad altre stampanti a getto d’inchiostro equivalenti.

Fatta eccezione per il display abbastanza confusionario, questa stampante a colori è semplice da utilizzare e vi permetterà di stampare tutto ciò di cui avete bisogno col minimo sforzo.

(Image credit: Image Credit: TechRadar)

6. Brother MFC-J5945DW Printer Stampante ad inchiostro veloce come una laser Categoria: multifunzione a getto d'inchiostro a colori | Velocità di stampa: 22 ppm | Capacità vassoio: 500 fogli | Dimensioni carta: fino ad A3 | Peso: 21 Kg 369 € Vedi Da ePrice Stampa A3 Capacità vassoi elevata Meno economica di una stampante laser

Questa stampante piuttosto ingombrante è sulla linea di confine tra le stampanti da ufficio e le stampanti domestiche. Combina la velocità di stampa tipica di una stampante laser con le caratteristiche di una stampante ad inchiostro, offrendo ottimi risultati notevoli soprattutto nei documenti testuali. Vi consigliamo la MFC-J5945DW perché può gestire stampe in A3 sebbene sia più piccola del suo equivalente laser MFC-L8690CDW . Non c’è nulla che questa stampante 4-in-1 non sappia svolgere in modo più che soddisfacente.

(Image credit: Image Credit: Samsung)

7. Samsung Xpress C1810W printer Design e semplicità di utilizzo Categoria: laser a colori | Velocità di stampa: 18ppm | Capacità vassoi: 250 fogli | Dimensioni carta: fino ad A4 | Peso: 16,6 Kg 1.420 € Vedi Da Amazon Wi-Fi e NFC Nessuna modalità fronte/retro automatica Velocità di stampa sotto la media

Questa stampante laser prodotta da Samsung è dotata di una grande connettività grazie al Wif-Fi, all’NFC e alla comoda applicazione mobile dedicata. Non è particolarmente ingombrante, ma comunque ha degli alloggiamenti per la carta notevoli che, insieme al toner abbastanza grande, la rendono in grado di gestire un ciclo mensile di 40.000 stampe. Purtroppo non è possibile la stampa su entrambi i lati della pagina in automatico.

(Image credit: Brother)

8. Brother MFC-L2750 DN Stampe veloci e semplici Categoria: laser monocromatica multifunzione | Velocità di stampa: 34 ppm | Capacità vassoio: 250 fogli | DiImensioni carta: fino ad A4 | Peso: 12,0 Kg 273,99 € Vedi Da Monclick Veloce Display intuitivo Monocromatica

La Brother MFC-L2750 DN è una stampante perfetta per le piccole imprese che hanno bisogno di stampare molto e hanno bisogno di farlo velocemente. Purtroppo per alcuni il fatto che sia solo monocromatica può essere limitante, ma la sua velocità di stampa pari a 30 ppm e il suo cassetto con 250 fogli vi garantiranno sicuramente prestazioni più che adeguate per ogni evenienza.

Come molte altre Brother, il display vi permetterà di stampare da o caricare i vostri scan su servizi cloud come Dropbox e Google Drive o mediante NFC che permette di connettere il vostro smartphone o tablet alla stampante senza aver bisogno di alcuna connessione di rete, basterà avvicinarlo.

9. Epson EcoTank ET-2750 Per famiglie attente all’ambiente Categoria: multifunzione senza cartucce | Velocità di stampa: monocromatica: 33 ppm colori: 10 ppm | Vassoio carta: 100 fogli | Dimensioni carta: fino ad A4 | Peso: 4 Kg 229 € Vedi Da Unieuro IT Stampa senza cartucce Le ricariche durano fino a 2 anni Costosa

Che siate attenti all’ambiente o che siate stufi di rimanere senza inchiostro mentre stampate documenti importanti, Epson EcoTank ET-2750 fa per voi. Questa stampante all-in-one è priva di cartucce e viene fornita con flaconi ricaricabili che contengono fino a 2 anni di inchiostro.

Purtroppo il vassoio della carta è piuttosto piccolo rispetto alle altre stampanti in questa classifica, ma per documenti brevi o per un utilizzo sporadico è una limitazione più che accettabile. Il prezzo è sopra la media rispetto alle specifiche che offre, ma se pensate a quanto risparmierete in inchiostro converrete con noi che ne vale la pena.