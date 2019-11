Offerte cuffie bluetooth, novembre 2019

Le migliori cuffie bluetooth sono un’ottima scelta per ascoltare musica, soprattutto durante attività come la corsa o un allenamento in palestra. Per fortuna adesso ci sono molte opzioni alla portata di tutte le tasche per scegliere le cuffie wireless che fanno per voi al miglior prezzo.

Per aiutarvi a scegliere le cuffie giuste per voi e per il vostro budget abbiamo creato una lista delle migliori offerte sulle cuffie wireless con varie funzioni, tra cui la cancellazione del rumore, la tecnologia Bluetooth e i modelli circumaurali. Continuate a leggere per scoprire qual è il paio di cuffie che fa per voi.

Skullcandy Ink'd Plantronics Backbeat Pro 2 Shure SE112 Jabra Move Beats X Bose Soundsport AKG N60NC Jaybird X3 Optoma Nuforce Be Sports3 Sony MDR-XB950BT

1. Skullcandy Ink'd

Auricolari wireless

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: Fino a 8 ore | Isolamento acustico: Passivo | Driver: 10mm | Peso: 24g

Poco costose

Molti colori tra cui scegliere

Cavo sottile

A una prima occhiata questi auricolari Skullcandy potrebbero sembrare scadenti come suggerisce il costo basso. Un’analisi più attenta però rivela un suono davvero buono per un paio di cuffie così leggere ed economiche. In più, sono disponibili in sette colori diversi.

2. Plantronics Backbeat Pro 2

Cuffie wireless con cancellazione del rumore, perfette per lunghe passeggiate

Tipologia: Over-Ear (circumaurali) | Connessione: Bluetooth 4.0 | Durata della batteria: 3 ore | Isolamento acustico: Attivo on-demand | Driver: 40mm | Peso: 289g

Ottima autonomia

Bluetooth con tecnologia Multipoint

I bassi possono essere opprimenti

Le Backbeat Pro 2 hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Hanno un’autonomia di 24 ore con una sola ricarica e un raggio wireless impressionante. La cosa più interessante è che costano nettamente meno rispetto a cuffie con caratteristiche simili.

3. Shure SE112

Auricolari con cancellazione del rumore

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth 4.1 | Durata della batteria: Fino a 8 ore | Isolamento acustico: Passivo | Peso: 136g

Robusti e durevoli

Buon isolamento

Molti le trovano scomode

Shure ha una buona reputazione per lo sviluppo di cuffie con un ottimo suono, e queste cuffie wireless non sono certo un’eccezione. Promettono di cancellare fino a 37db di rumore di fondo, garantendo allo stesso tempo un’ottima qualità sonora. La cosa migliore è che generalmente sono acquistabili per meno di 100 euro.

4. Jabra Move

Cuffie wireless raffinate

Tipologia: On-Ear (supra-aurali) | Connessione: Bluetooth 4.0 | Durata della batteria: 8 ore | Isolamento acustico: Passivo | Peso: 150g

Opzione cablata

Design grintoso

Scarso isolamento acustico

Le cuffie wireless Jabra Move hanno uno splendido design e offrono ottime performance a un prezzo da urlo. Le Move Wireless sono un’eccellente opzione economica sia per i pigroni che per i patiti del fitness.

5. Beats X

Suono e autonomia impressionanti

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: 8 ore | Driver: N/D | Peso: N/D

Ricarica rapida in 5 minuti

Confortevoli

Facili e veloci da associare ai dispositivi

Costosi

I Beats X hanno un suono di alta qualità e isolamento acustico ottimizzato per un’esperienza di ascolto di fascia alta. L’autonomia è impressionante, infatti la durata della batteria è di 8 ore e la ricarica rapida vi consente di guadagnare due ulteriori ore di autonomia in soli 5 minuti. Sono molto comode anche se indossate per molte ore di fila e il chip Apple W1 rende l’associazione con i dispositivi un gioco da ragazzi.

6. Bose Soundsport

Le migliori per lo sport

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: 6 ore | Driver: N/D | Peso: 150g

Massimo comfort

Resistenti al sudore

Design ingombrante

Da sempre considerata una delle aziende leader del settore, Bose ha progettato questi auricolari wireless perfetti per il fitness. L’autonomia non è buona tanto quanto quella di alcuni auricolari avversari, ma la qualità del suono e il comfort sono ottimi. A differenza di molte altre cuffie Bose, queste sono disponibili a un prezzo davvero conveniente.

7. AKG N60NC

Grande suono in un formato compatto

Tipologia: On-Ear (supra-aurali) | Connessione: Bluetooth 4.0 | Durata della batteria: 15 ore | Isolamento acustico: Attivo | Peso: 199,4g

Design compatto

Ottima qualità del suono

Comandi ambigui

Queste cuffie sono la combinazione perfetta di qualità del suono e cancellazione del rumore in un formato compatto e a un buon prezzo. In più si possono piegare nella custodia in neoprene inclusa nel prezzo per facilitarne il trasporto.

8. Jaybird X3 Wireless Sport Headphones

Robusti ed economici

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: 8 ore | Isolamento acustico: Passivo | Driver: 6mm | Peso: 18g

Robusti

Suono eccellente

Accessorio esclusivo per la ricarica

Progettati per gli atleti, gli auricolari Jaybird X3 sono tra i migliori per gli amanti dello sport. Sono resistenti al sudore e il suono può essere personalizzato tramite l’app Jaybird. La cosa migliore è che sono disponibili a un prezzo davvero basso.

9. Optoma Nuforce Be Sports3

Tra i migliori auricolari wireless

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: 10 ore | Isolamento acustico: Passivo | Driver: 6mm | Peso: 18g

Isolamento acustico incredibile

Autonomia maggiore rispetto alla media

Controllo da remoto pesante

Sono tra i migliori auricolari wireless, che li usiate per lo sport o no. Hanno un’autonomia sopra la media e un suono eccellente. La cosa migliore è che sono compatibili con Siri e Google Assistant.

10. Sony MDR-XB950BT

Bassi da paura

Tipologia: Over-Ear (sovraurali) | Connessione: Bluetooth | Durata della batteria: 20 ore | Isolamento acustico: Passivo | Driver: 40mm | Peso: 280g

Bel design

Controlli facilmente utilizzabili

I bassi potenti possono distorcere il suono

Se vi piacciono generi come l’hip-hop o la techno, queste cuffie wireless fanno al caso vostro. Il Bass Boost infatti è semplicemente perfetto per generi di questo tipo. In più hanno un’autonomia molto alta, quindi non dovrete preoccuparvi di rimanere senza sul più bello.