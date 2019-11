Cuffie, le migliori offerte - ottobre 2019

Abbiamo lavorato sodo per confrontare e scegliere le migliori offerte sulle cuffie delle migliori marche comprese Apple, Beats e molte altre.

Abbiamo trovato i migliori modelli sul mercato tra cui le migliori cuffie over-ear , le migliori cuffie con cancellazione del rumore e le migliori cuffie wireless . In ogni caso ci sarà sempre qualcuno che si chiederà se è il caso di comprare un paio di cuffie qualsiasi, magari viste in qualche supermercato o negozio di vestiti. La risposta generalmente è no.

Si possono trovare cuffie davvero economiche. Anche se possono sembrare intriganti, diffidate sempre di prezzi troppo bassi. Il nostro consiglio è di spendere anche solo poco di più per un paio di cuffie che potete usare per gli anni a venire.

La buona notizia è che comunque non è necessario spendere una cifra esagerata. Qualche modello che vi consigliamo in questo articolo costa poco più di una serata al cinema.

Le cuffie di questa lista non solo hanno un ottimo suono e sono confortevoli da indossare, ma hanno un prezzo appropriato alle esigenze di chi non ha intenzione di spendere una cifra esagerata.

Le migliori offerte del Black Friday per le cuffie

Ci sono alcune offerte davvero imperdibili che potete trovare qua sotto, ma anche il Black Friday è in arrivo con la possibilità di incappare in ulteriori sconti. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo creati una guida alle migliori offerte per il Black Friday e Cyber Monday 2019.

Come riconoscere una buona offerta?

Innanzitutto, dovete pensare se avete bisogno di un paio di auricolari in-ear o di un paio di cuffie on-ear oppure over-ear.

Le cuffie sono generalmente più comode, ma gli auricolari sono più piccoli e più piacevoli esteticamente, oltre che naturalmente più facili da portare con voi. Per tutti i modelli si possono trovare offerte davvero imperdibili.

Se avete un budget davvero limitato probabilmente vorrete evitare marchi famosi come Beats. Alcune aziende meno famose come Skullcandy spesso offrono prodotti simili a un prezzo molto più contenuto, e sarete sorpresi di quanti nuovi modelli sono usciti negli ultimi anni.

Senza dilungarci troppo, ecco qua le migliori offerte per le cuffie che abbiamo trovato questo mese.

Le migliori offerte sulle cuffie

Skullcandy Grind

Queste cuffie on-ear di Skullcandy sono davvero ottime

Tipologia: On-Ear (sovraurali) | Peso: 183g | Risposta in frequenza: 20 Hz-20 KHz | Driver: 40mm | Connettività: Con cavo | Autonomia: 12 ore

Design discreto e sportivo

Suono stellare

Pulsante TapTech e microfono

Mancano i comandi per il volume

Non sappiamo come Skullcandy sia riuscita a mettere dei driver dal suono così eccellente in cuffie così economiche, ma ci è riuscita alla grande. Le Skullcandy Grind sono tra le nostre cuffie on-ear preferite: economiche, dal suono incredibile e con un bel design. Molte cuffie sono rovinate da un logo sproporzionato, ma queste hanno solo un piccolo logo stampato su entrambi i lati. Skullcandy non è molto trasparente riguardo le specifiche, ma il suono è ottimo e di qualità, con bassi potenti e medi e alti molto articolati. Abbiamo provato molti generi musicali e non siamo mai rimasti delusi. L’unico punto a sfavore di queste cuffie è che non ci sono i comandi per il volume integrati.

Anker SoundBuds NB10

Vi servono delle cuffie per allenarvi? Date un’occhiata agli auricolari Anker SoundBuds NB10

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Peso: 18.1g | Driver: 12mm | Connettività: Bluetooth | Autonomia: 6 ore | Distanza massima wireless: 10m

Ottima risposta alle frequenze basse

A prova di sudore

Molto confortevoli

Design grossolano

Quando cerchiamo degli auricolari in-ear wireless facciamo sempre attenzione alla qualità del suono, al livello di comfort quando vengono indossati per molte ore e, soprattutto, che non rischino di cadere durante l’allenamento. Gli Anker SoundBuds NB10 rispettano tutti i punti.

Amerete il suono caldo e avvolgente e l’ottima risposta alle frequenze basse. Non sembrano affatto un prodotto di fascia bassa e sono ottimi sia per la palestra sia per il viaggio di ritorno da lavoro.

Optoma NuForce BE Sport3

Auricolari wireless di fascia alta a un ottimo prezzo

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Peso: 18g | Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz | Driver: 6mm | Connettività: Bluetooth | Autonomia: 10 ore | Distanza massima wireless: 10m

Today's best Optoma NuForce BE Sport3 deals €63.49 View Deal at Amazon

Ottimo suono

Isolazione incredibile

Super confortevoli

Qualche problema con la batteria

Gli Optoma NuForce BE Sport3 sono tra gli auricolari più economici e dal suono migliore che abbiamo mai provato. La buona notizia è che è facile trovarli scontati. Hanno la certificazione PI55, quindi sono resistenti a pioggia, polvere e sudore. Il suono è estremamente bilanciato, il che li rende ideali per qualsiasi genere musicale e isolano dai rumori esterni. Sono perfetti per la palestra dato il peso ridotto e l’assenza di cavi scomodi. Optoma afferma che la risposta in frequenza va da 20 a 20.000 Hz, con una sensibilità di 102 dB +/-3dB a 1kHz. L’unico problema è che circolano alcune brutte storie sulla batteria delle BE Sport3, quindi prestate attenzione.

Marshall Major II Bluetooth

Cuffie wireless over-ear perfette per ascoltare musica in ogni momento

Tipologia: Over-Ear (circumaurali) | Peso: 220g | Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz | Driver: 10mm | Connettività: Bluetooth | Autonomia: 30 ore | Distanza massima wireless: 10m

Design iconico

Ottimo cavo a spirale

Autonomia eccellente

Rivestimento scadente

Forse conoscete la Marshall per gli amplificatori per chitarra, usati sia da professionisti che da dilettanti, ma questa azienda offre anche altro. Negli ultimi anni Marshall ha prodotto vari modelli di cuffie, un paio di altoparlanti Bluetooth e addirittura uno smartphone. Le cuffie Marshall sono una buona scelta soprattutto per chi è più attento al design che alla qualità audio. Le ultime cuffie uscite sono le Marshall Major II Bluetooth, le prime cuffie wireless dell’azienda che seguono la stessa filosofia, puntando sul design alla moda a sfavore di una qualità audio eccellente e di buoni materiali.

AKG K92

Un paio di cuffie over-ear a buon mercato

Tipologia: Over-Ear (circumaurali) | Peso: 200g | Risposta in frequenza: 16 Hz - 20 KHz | Driver: 40mm | Connettività: Con cavo

Ottimo suono

Comode da indossare

Rivestimento in plastica di scarsa qualità

Cavo non removibile

Quando si parla di cuffie, generalmente si ha quello per cui si paga. Ma con le AKG K92 avrete molto di più. Queste cuffie offrono un’ottima qualità del suono, ben più alta del loro prezzo. Si tratta probabilmente del paio di cuffie più ingombrante che potete trovare, quindi non proprio l’ideale per chi cerca un prodotto discreto. Però dal punto di vista delle specifiche non ci si può lamentare. I driver da 40mm offrono una risposta in frequenza di 16 - 20.000 Hz con un livello di SPL di 113 dB. Il cavo misura 3 metri e pesa circa 200 grammi.

Plantronics BackBeat Sense

Cuffie wireless con un sacco di funzioni intelligenti

Tipologia: Over-Ear (circumaurali) | Peso: 140g | Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz | Driver: 40mm | Connettività: Bluetooth | Autonomia: 18 ore | Distanza massima wireless: 100m

Today's best Plantronics BackBeat Sense deals €279.90 View Deal at Amazon

Design accattivante

Leggere

Comandi universali

Le cuffie non si piegano

Le BackBeat Sense sono uscite qualche anno fa e all’epoca erano troppo costose per un uso occasionale. Queste cuffie sono molto buone, ma non valgono decisamente i 200 dollari a cui erano vendute inizialmente, e per fortuna ora si possono trovare a un prezzo molto più ragionevole. Il design è accattivante e sono comode da indossare, in più la qualità del suono, l’autonomia e le funzioni sono davvero soddisfacenti. C’è qualche problema, ma per delle cuffie di qualità a un prezzo così basso non c’è da fare gli schizzinosi. Le BackBeat Sense valgono ogni centesimo speso.

(Image credit: Amazon)

Amazon Echo Buds

Auricolari con Alexa

Peso: 7.6g | Connettività: Bluetooth 5.0 | Autonomia: 5 ore | Cancellazione del rumore: Sì | Certificazione IPX: IPX4 (solo gli auricolari)

Assistente vocale Alexa integrato

Cancellazione del rumore attiva Bose

Più economici delle AirPods

Gli Amazon Echo Buds dovrebbero arrivare tra pochi giorni sul mercato italiano e ci aspettiamo un prezzo di circa 130 euro, e sicuramente vale la pena tenerli in considerazione. La tecnologia per la cancellazione del rumore attiva è stata sviluppata da Bose e il microfono avanzato vi permette di attivare l'assistente vocale Alexa. In questo modo potrete cambiare canzone, regolare il volume, fare le vostre domande senza bisogno di usare le mani. Gli auricolari sono resistenti al sudore e garantiscono un'autonomia di 5 ore, inoltre sono disponibili in tre misure diverse per il massimo comfort.

Apple AirPods

Gli auricolari true wireless Apple ora disponibili a un prezzo scontato!

Tipologia: In-Ear (auricolari) | Peso: 8g | Connettività: Bluetooth | Autonomia: 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 24 ore | Distanza massima wireless: 10m

Durata della batteria eccezionale

Qualità del suono incredibile

Design ''taglia unica''

Attenzione a non perderle!

Molte cose ci piacciono delle AirPods. La qualità del suono è ottima, ma durata della batteria eccellente e la velocità di ricarica è la migliore che possiate trovare, senza contare che l’associazione al dispositivo è davvero facile e veloce. Sfortunatamente il prezzo di listino è davvero alto. Considerando che il Black Friday e le festività ormai sono alle porte, ci aspettiamo di vedere questi auricolari scontati prima o dopo. Non fateveli scappare!

Beats Solo3 Wireless

Cuffie costose ma di ottima qualità

Stabilità wireless eccellente

Suono solido ed energico

Fascia opprimente

Suono non fedele

Le Beats Solo 3 Wireless vantano un’incredibile tecnologia wireless e un’ottima autonomia. C’è una grande differenza se confrontate con le cuffie Bluetooth più a buon mercato. La risposta alle frequenze è eccellente: queste cuffie non sono state pensate per avere un suono realistico o neutrale, ma proprio per avere dei bassi esagerati, esattamente come ci si può aspettare dalle cuffie Beats .