Assassin's Creed Shadows: guida ai migliori alleati e come sbloccarli

In Assassin's Creed Shadows, la collaborazione è un elemento centrale sin dalle prime battute dell’avventura: fin da subito, infatti, si scopre che è possibile affrontare il gioco impersonando sia Naoe che Yasuke, alternando approcci differenti a seconda della situazione.

Per superare le missioni più impegnative, è possibile contare sul supporto di numerosi alleati reclutabili lungo il percorso. Una volta sbloccati, questi personaggi possono essere richiamati a seconda delle necessità, offrendo vantaggi strategici in base al proprio stile di gioco.

In questa guida analizziamo quali sono gli alleati più utili da sbloccare in Assassin's Creed Shadows e come fare per aggiungerli al proprio gruppo.

Assassin's Creed Shadows: Guida a tutti gli alleati

In Assassin's Creed Shadows, formare una rete solida di alleati può fare la differenza nelle missioni più impegnative. Per aggiungere un personaggio alla propria alleanza, è sufficiente selezionare le scelte di dialogo corrette durante la campagna o in alcune missioni secondarie. Ubisoft semplifica il processo, segnalando con un'icona le opzioni che portano alla formazione di un’alleanza. Tuttavia, la vera difficoltà risiede spesso nel raggiungere il punto della trama in cui questi dialoghi diventano disponibili.

Di seguito trovate una guida completa per sbloccare i principali alleati del gioco, utile anche per chi punta al trofeo di platino.

- Yaya

Missioni coinvolte: Heads Will Roll / The Stray Dogs

Come reclutarla: Durante Heads Will Roll, scegliete di allearvi con Yaya per risparmiare i soldati. In The Stray Dogs, perdonate il ladro e, a fine missione, suggerite a Yaya di fare lo stesso con Tetsuo. Concludete chiedendole di unirsi in modo stabile alla vostra alleanza.

- Gennojo

Missioni coinvolte: Honor Among Thieves / The Godless Harvest

Come reclutarlo: Dopo aver consegnato il rotolo a Gennojo in Honor Among Thieves, dichiarate di essere dalla sua parte. Alla fine di The Godless Harvest, lodatelo affermando che formate una buona squadra. Questo lo convincerà a unirsi definitivamente.

- Katsuhime

Missione coinvolta: The Diary of Lady Rokkaku

Come reclutarla: Salvate Katsuhime durante la missione e, nei dialoghi finali, chiedetele esplicitamente di unirsi alla vostra causa.

- Yagoro

Missione coinvolta: A Blade in the Dark

Come reclutarlo: Sconfiggetelo in duello e, in seguito, proponetegli l’ingresso nella vostra alleanza. Nota importante: Yagoro può essere reclutato solo dopo aver eliminato tutti i membri dello Shinbakufu, quindi nelle fasi più avanzate del gioco.

- Ibuki

Missioni coinvolte: Ambush Interrupted / Homecoming

Come reclutarlo: In Ambush Interrupted, scegliete l'opzione "Io sono cambiato" e salvate almeno 5 abitanti del villaggio. In Homecoming, selezionate "Combatti con noi, Kyobei" e assicuratevi che Kyobei sopravviva allo scontro con Nakatomi. Infine, usate la voce "Non devi per forza essere da solo" per convincere Ibuki a unirsi.

- Oni-yuri

Missione coinvolta: Sweet Revenge (seconda missione secondaria a lei legata)

Come reclutarla: Dopo lo scontro con il pirata, scegliete l’opzione "Te lo mostro" per invitarla a entrare nella vostra alleanza.

Assassin's Creed Shadows: Guida a chi è il migliore alleato

In Assassin's Creed Shadows la cooperazione è una componente fondamentale del gameplay: durante le fasi di combattimento, è possibile ricevere supporto da sei diversi alleati. Ognuno di essi può essere potenziato due volte, passando attraverso tre gradi distinti: Novizio, Iniziato e Veterano, ciascuno dei quali sblocca nuove abilità utili in battaglia o in situazioni stealth.

I potenziamenti si sbloccano spendendo risorse presso il Kakurega o nel dojo situato nel rifugio del protagonista.

Dato che Naoe e Yasuke hanno due approcci completamente diversi al combattimento, non esiste un alleato valido per entrambi allo stesso modo. Di seguito, una panoramica degli abbinamenti più efficaci:

Alleati consigliati per Naoe: Gennojo, Yagoro Alleati consigliati per Yasuke: Ibuki, Katsuhime

Yaya

Livello 1 - Entra in battaglia eseguendo colpi che respingono e sbilanciano i nemici

Livello 2 - All’ingresso, fa cadere a terra un avversario

Livello 3 - Usa un potente calcio per scagliare via i nemici

Gennojo

Livello 1 - Lancia un proiettile che impaurisce il bersaglio, rendendolo vulnerabile agli assassinii

Livello 2 - Attira l’attenzione di un nemico che sta per individuare il giocatore

Livello 3 - I servitori non segnalano più i crimini ai nemici

Katsuhime

Livello 1 - Colpisce i nemici con attacchi stordenti

Livello 2 - Lancia una bomba stordente all’ingresso in campo

Livello 3 - I proiettili che colpiscono nemici storditi rimbalzano su un secondo bersaglio

Yagoro

Livello 1 - Elimina un nemico con fino a tre segmenti di salute

Livello 2 - Esegue un assassinio a catena colpendo un secondo bersaglio

Livello 3 - Può colpire nemici con fino a cinque segmenti di salute

Ibuki

Livello 1 - Attacca infliggendo danni d’impatto

Livello 2 - Distrugge le armature dei nemici vicini all’ingresso

Livello 3 - Può usare Strike of the Ronin durante il combattimento

Oni-yuri

Livello 1 - Addormenta un nemico con un dardo soporifero

Livello 2 - Rilascia una nube tossica che avvelena i bersagli vicini

Livello 3 - I rinforzi nemici arrivano in ritardo in caso di allerta

