Nintendo Direct marzo 2025: tutti gli annunci, da Tomodachi Life al ritorno di Metroid Prime 4

Con l’avvicinarsi del Direct interamente dedicato a Nintendo Switch 2, Nintendo ha deciso di rendere omaggio alla console che ha dato inizio all’era delle piattaforme ibride, organizzando un evento speciale focalizzato su Nintendo Switch.

Il 27 marzo è quindi diventata una data da segnare in calendario, con un Direct che rappresenta a tutti gli effetti la chiusura di un ciclo. Durante la presentazione, sono stati mostrati i titoli in arrivo negli ultimi mesi di vita della prima Switch, offrendo un’ultima panoramica sulle novità in uscita.

Ecco una sintesi delle principali rivelazioni e dei trailer più interessanti per chi segue con passione l’universo Nintendo:

- Dragon Quest I & II HD

Square Enix prosegue nel percorso dedicato allo stile HD-2D, annunciando il remake dei primi capitoli della serie Dragon Quest, dopo il debutto del rifacimento del terzo episodio nei mesi scorsi.

Il trailer mostrato durante il Direct ha mantenuto una finestra di lancio generica, confermando l’arrivo di un cofanetto previsto per il 2025, senza però fornire ulteriori dettagli su una data di uscita precisa.

- No Sleep for Kaname Date

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Spike Chunsoft torna con un nuovo capitolo della serie AI, incentrato su un'indagine dal tono misterioso e carico di tensione.

Il protagonista sarà impegnato nella ricerca di una idol scomparsa, rinchiusa in una inquietante escape room. I giocatori dovranno raccogliere indizi, interrogare i personaggi e risolvere enigmi, avvicinandosi passo dopo passo alla verità.

L’uscita è prevista per il 25 luglio su Nintendo Switch.

- RAIDOU Remastered

Un classico firmato Atlus torna in versione aggiornata con grafica HD rimasterizzata e gameplay migliorato.

I giocatori saranno chiamati a indagare su eventi soprannaturali e a dare la caccia ai demoni, affrontando combattimenti in tempo reale e collaborando con i membri del proprio party per superare le sfide.

Il lancio è previsto per il 19 giugno 2025 su Nintendo Switch, con i pre-order già disponibili a partire da oggi.

- Shadow Labyrinth

Il mondo di Pac-Man incontra un universo oscuro in un nuovo titolo bidimensionale che propone una rilettura inedita e sorprendente dell’iconico franchise.

Il protagonista potrà unirsi a PACC per esplorare gli scenari, affrontare le sfide del platforming e accedere a nuove abilità. Sarà inoltre possibile fondersi in una forma potenziata chiamata Gaia, capace di sconfiggere i nemici e perfino assorbirli, introducendo un tono decisamente più cupo rispetto all’originale.

Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 18 luglio 2025.

- Patapon 1+2 Replay

Due titoli molto amati dell’era PSP tornano in versione rimasterizzata in un cofanetto unico per Nintendo Switch, mantenendo intatte le loro caratteristiche da rhythm game.

I giocatori potranno guidare il proprio esercito al ritmo di tamburi a partire dall’11 luglio, data di uscita ufficiale sulla console di casa Nintendo.

- Story of Seasons: Grand Bazar

Chi desidera riscoprire la tranquillità della vita rurale potrà farlo con il ritorno di un classico: Story of Seasons torna con una nuova edizione rivisitata, pensata per appassionati e nuovi giocatori.

Sarà possibile prendersi cura degli animali, coltivare i campi, raccogliere risorse e stringere legami con gli abitanti del villaggio, fino a trovare anche l’anima gemella.

Il lancio è previsto per il 27 agosto su Nintendo Switch, con i pre-order già disponibili da oggi su Nintendo eShop.

- Metroid Prime 4 Beyond

Metroid Prime 4: Beyond torna finalmente a mostrarsi dopo un lungo e complesso ciclo di sviluppo. Il nuovo capitolo della serie mantiene la struttura da sparatutto in prima persona, portando i giocatori sul pianeta Viewros, un mondo ricco di vegetazione dal quale Samus Aran dovrà cercare di fuggire.

Durante l’esplorazione sarà necessario affrontare numerose creature aliene, sfruttando tutto l’arsenale a disposizione. Samus potrà inoltre contare su nuove abilità avanzate, tra cui Psiche, una tecnica che le consente di aprire porte a distanza e guidare i colpi della sua arma con la sola forza mentale.

Il gioco solleva interrogativi cruciali legati alla trama: perché Samus possiede questi nuovi poteri? E qual è il suo destino su Viewros, pianeta su cui si è ritrovata contro la sua volontà?

Metroid Prime 4: Beyond è atteso nel 2025, ma al momento non è stata comunicata una finestra di lancio più precisa.

- Disney Villains Cursed Café

Come suggerisce il titolo, i celebri cattivi dell’universo Disney si ritrovano in un originale café tematico, dove preparano pozioni malvagie da servire ad altri personaggi oscuri, tra cui Crudelia De Mon e Ursula.

Il gioco è disponibile da oggi su Nintendo Switch.

- Witchbrook

Un nuovo titolo isometrico in 2D vi porterà all’interno di una scuola di stregoneria, dove sarà possibile apprendere incantesimi, volare sulle scope e vivere un’esperienza completa anche al di fuori delle aule, grazie a meccaniche da life sim.

Oltre allo studio della magia, i giocatori potranno svolgere lavori part-time, stringere amicizie, creare oggetti e venderli. Il gioco offrirà anche una modalità cooperativa e ampie possibilità di personalizzazione degli scenari.

Il lancio è previsto per l’inverno 2025 su Nintendo Switch.

- The Eternal Life of Goldman

Un nuovo platform disegnato a mano è in arrivo su Nintendo Switch durante l’inverno 2025.

Caratterizzato da una direzione artistica ispirata ai cartoni animati, il gioco accompagnerà i giocatori in un’avventura di esplorazione di un arcipelago, ricca di ambientazioni suggestive e uno stile visivo unico.

- GRADIUS Origins

Gli appassionati di shoot'em up potranno mettere le mani su un cofanetto speciale che raccoglie numerosi classici del franchise, tra cui i due celebri Salamander, disponibili anche in più versioni.

La raccolta include inoltre Salamander III, un capitolo inedito che arricchisce ulteriormente l’offerta.

Il lancio è previsto per il 7 agosto su Nintendo Switch.

- Rift of the Necrodancer

Basato sul successo di Crypt of the Necrodancer, questo nuovo titolo propone combattimenti sincronizzati al ritmo musicale, mantenendo le dinamiche tipiche dei rhythm game.

È disponibile da oggi su Nintendo Switch.

- Tamagotchi Plaza

Il titolo parla chiaro: i giocatori potranno esplorare la vita quotidiana dei Tamagotchi, visitando luoghi come il dentista, il salone di bellezza e molte altre ambientazioni cittadine.

Sarà possibile scoprire le storie dei personaggi, cimentarsi nella creazione di abiti o mettersi ai fornelli come cuochi provetti, per un’esperienza ricca di attività e personalizzazione.

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 giugno.

- Leggende Pokémon Z-A

Durante il Direct è stato mostrato un nuovo assaggio di Leggende Pokémon Z-A, espandendo quanto già rivelato nel recente Pokémon Presents.

Il trailer ha presentato i Pokémon iniziali e confermato l’ambientazione nella città di Luminopoli, già nota ai fan di Pokémon X e Y.

Un focus particolare è stato riservato alle Zone Selvagge, aree all’interno della città dove i Pokémon vivono liberamente e possono essere catturati dagli allenatori in esplorazione.

Con l’arrivo della notte, l’atmosfera urbana cambia radicalmente per lasciare spazio al Royale Z-A, una modalità di battaglia urbana in cui gli allenatori si sfidano nelle strade: i combattimenti iniziano non appena si viene avvistati, e colpire per primi potrebbe fare la differenza, come suggerito dal video.

Faranno il loro ritorno anche le megaevoluzioni, mentre il sistema di progressione permetterà di scalare i ranghi da Z ad A, come anticipato dal titolo stesso.

Leggende Pokémon Z-A è atteso per la fine del 2025 su Nintendo Switch, con ulteriori aggiornamenti promessi nel prossimo futuro.

- Rhythm Paradise Groove

Un nuovo rhythm game in arrivo nel 2026 propone una serie di mini-giochi esilaranti, caratterizzati da uno stile vivace e un’atmosfera surreale, come mostrato nel trailer ufficiale.

Tra le attività presentate troviamo il saltare a ritmo, schiacciare lattine e sbattere le ali seguendo le indicazioni musicali, per un’esperienza dinamica e fuori dagli schemi.

- Cartucce virtuali su Nintendo Switch

Nintendo ha introdotto le schede di gioco virtuali, con l’obiettivo di rendere l’utilizzo dei titoli digitali altrettanto pratico quanto quello dei giochi in formato fisico.

Quando si acquista e si scarica un gioco, viene creata una scheda virtuale che può essere inserita o espulsa dalla console, simulando il funzionamento delle classiche cartucce. In questo modo, è possibile rimuovere la scheda da una Nintendo Switch e caricarla su una Switch OLED, esattamente come si farebbe con una scheda fisica.

Le schede di gioco virtuali introdotte da Nintendo potranno essere gestite su due console differenti, rendendo più flessibile l’utilizzo dei giochi digitali. Il trasferimento iniziale richiede una comunicazione locale tra i due dispositivi, ma una volta completato sarà possibile passare facilmente da una console all’altra.

I giochi in formato digitale potranno anche essere condivisi con altri account Nintendo appartenenti allo stesso gruppo famiglia. Sarà possibile prestare un gioco alla volta a un altro membro per un periodo massimo di due settimane.

Questa funzione sarà supportata anche su Nintendo Switch 2 e verrà attivata tramite un aggiornamento di sistema in arrivo a fine aprile sulla prima generazione di Nintendo Switch.

Come spiegato da Nintendo nella nota ufficiale, la scheda di gioco virtuale è pensata per semplificare la gestione dei titoli scaricabili acquistati, permettendo di giocare su più console, di prestarli temporaneamente o di riceverli in prestito, replicando le funzionalità delle cartucce fisiche.

I titoli in versione digitale possono essere rimossi da una console e caricati su un’altra, che sia collegata allo stesso account Nintendo o appartenente a un membro del gruppo famiglia. L’operazione è gestibile tramite una nuova interfaccia opzionale, che consente di visualizzare, trasferire o espellere le schede virtuali utilizzando la connessione wireless locale.

- SaGa Frontier 2 Remastered

Un nuovo classico RPG torna in versione rimasterizzata in alta definizione, arricchito da contenuti inediti pensati per espandere l’esperienza originale.

Oltre alla storia principale, il gioco introduce nuovi eventi narrativi, più personaggi giocabili durante le battaglie e la possibilità di trasferire parametri tra i membri del party, offrendo maggiore flessibilità strategica.

Una volta completata la trama, sarà possibile affrontare boss aggiuntivi, pensati per mettere alla prova anche i giocatori più esperti.

Il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch.

- Monument Valley & Monument Valley 2

Nei suggestivi mondi isometrici di questo titolo, ricchi di puzzle e illusioni ottiche, i giocatori guideranno l’avventura di una principessa attraverso scenari enigmatici e visivamente affascinanti.

La raccolta include i primi due capitoli, completi di tutti i DLC, in arrivo su Nintendo Switch il 15 aprile.

È stato inoltre annunciato Monument Valley 3, attualmente in sviluppo e previsto per l’estate, sempre su Nintendo Switch.

-Everybody's Gol Hot Shots

La storica serie dedicata al golf arcade torna su Nintendo Switch con un nuovo episodio previsto per il 2025.

Anche in questa edizione ritroveremo le caratteristiche peculiari del franchise, inclusi elementi imprevedibili come ostacoli che possono cadere dal cielo, rendendo ogni percorso verso la buca più dinamico e imprevedibile.

Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio più precisa.

- Marvel Cosmic Invasion

Gli eroi Marvel tornano in azione in un nuovo beat'em up bidimensionale, con protagonisti iconici come Spider-Man, Wolverine e Capitan America.

Il titolo supporterà la modalità cooperativa fino a quattro giocatori, offrendo un’esperienza dinamica e condivisa. Il lancio è previsto per il prossimo inverno su Nintendo Switch.

- Tomodachi Life: Una vita da sogno

Dopo dieci anni di assenza, torna la celebre serie di simulatori di vita con protagonisti i Mii, con un nuovo capitolo previsto per il 2026.

In questa nuova avventura, i Mii si trovano a vivere su un’isola circondata dal mare, dove potranno socializzare, stringere relazioni e interagire tra loro in modi inediti, segnando l’evoluzione della serie in una nuova ambientazione tutta da scoprire.

- Nintendo Today

Shigeru Miyamoto ha annunciato l’arrivo di Nintendo Today, una nuova app pensata per offrire aggiornamenti quotidiani su eventi, personaggi e giochi legati all’universo Nintendo, affiancando così i tradizionali Direct.

Dopo il Direct del 2 aprile dedicato a Nintendo Switch 2, sarà possibile restare informati anche attraverso questo nuovo canale ufficiale, già disponibile al download su iOS e Android.