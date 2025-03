iPhone mini addio: Apple non lo riporterà indietro, ma per molti è un errore

L’ultimo modello “mini” lanciato da Apple è stato l’iPhone 13 mini da 5,4 pollici, presentato nel settembre 2021 e poi sostituito dall’iPhone 14 Plus da 6,7 pollici. Al momento, però, sembra altamente improbabile che Apple riporti sul mercato un iPhone di dimensioni più compatte.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, solitamente una fonte affidabile quando si parla di Apple, l’azienda avrebbe ormai abbandonato i formati più piccoli, confermando che gli ingegneri non stanno lavorando a un nuovo modello compatto.

L’attuale gamma di iPhone 16 include:

- iPhone 16: 6,1 pollici

- iPhone 16 Plus: 6,7 pollici

- iPhone 16 Pro: 6,3 pollici

- iPhone 16 Pro Max: 6,9 pollici

Questo significa che, per ora, non è disponibile alcun modello con schermo inferiore ai 6,1 pollici.

Gurman non esclude completamente un possibile ritorno a dimensioni più contenute, ma solo nel caso in cui il mercato dovesse cambiare direzione. Tuttavia, non ci si deve aspettare novità a breve termine.

Intanto, secondo le prime anticipazioni, nel 2024 l’iPhone 16 Plus potrebbe essere sostituito dall’iPhone 17 Air, che dovrebbe mantenere la stessa dimensione del display (per maggiori informazioni consultate la nostra guida ai migliori iPhone).

Apple dovrebbe ripensarci?

Apple non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma secondo diversi report di mercato, l’iPhone 13 mini non avrebbe ottenuto risultati di vendita soddisfacenti, fattore che avrebbe probabilmente decretato la fine della linea “mini”.

Eppure, secondo molti lettori di TechRadar, l’iPhone 13 mini rappresentava la dimensione ideale per uno smartphone.

Un sondaggio condotto sul canale WhatsApp di TechRadar UK ha chiesto agli utenti quale fosse la dimensione preferita dello schermo. Al primo posto, con 241 voti su 799 (31%), si sono piazzati i modelli da 6,9 pollici o superiori, come l’iPhone 16 Pro Max.

Al secondo posto, però, troviamo gli smartphone con schermi inferiori ai 6 pollici, come l’iPhone 13 mini, che hanno ricevuto 171 voti (21%).

Nonostante l’interesse, è evidente che molti utenti non abbiano acquistato l’iPhone 13 mini, e Apple sembra averne preso atto, spostando definitivamente il focus verso dispositivi più grandi.