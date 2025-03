Monitoraggio remoto degli switch: QNAP amplia le funzioni di gestione centralizzata con AMIZcloud

QNAP ha annunciato un aggiornamento alla piattaforma AMIZcloud, che ora permette il monitoraggio remoto degli switch di rete. Il sistema consente alle aziende di gestire da un'unica interfaccia switch e dispositivi distribuiti, migliorando l’efficienza operativa. Il supporto iniziale riguarda cinque modelli, con previsioni di espansione future.

La possibilità di monitorare centralmente gli switch amplia le potenzialità delle soluzioni cloud per l’amministrazione IT. Questo aggiornamento risponde alla crescente complessità delle infrastrutture multi-sede, offrendo un controllo centralizzato utile soprattutto per i team distribuiti. L’automazione e il monitoraggio remoto permettono di limitare gli interventi fisici, contenere i costi e ridurre i tempi di risposta in caso di malfunzionamenti.

La piattaforma AMIZcloud consente ora la supervisione in tempo reale di switch compatibili, previa installazione del firmware aggiornato QSS v4.1 o QSS Pro v4.1. Gli amministratori IT possono visualizzare lo stato operativo dei dispositivi, il traffico sulle singole porte, i parametri diagnostici delle connessioni in fibra e altre informazioni critiche. La funzione DDM, disponibile su alcuni modelli dotati di porte ottiche, offre dati diagnostici come temperatura, tensione e potenza del segnale.

Tra le funzionalità aggiuntive vi sono anche il controllo della qualità del servizio (QoS) per la gestione del traffico prioritario, il supporto a IGMP Snooping per applicazioni AVoIP a bassa latenza, e il mirroring selettivo del traffico attraverso ACL, utile per analisi e audit. L’interfaccia unificata riduce la dipendenza da server dedicati e facilita la gestione di dispositivi distribuiti in diversi dipartimenti o sedi.

QNAP è una delle soluzioni che offrono queste funzionalità, integrando progressivamente nuove opzioni nella propria piattaforma. AMIZcloud è pensata per ambienti IT dinamici e distribuiti, e il recente aggiornamento conferma l’obiettivo di ridurre la complessità della gestione hardware tramite il cloud.