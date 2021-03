Google Foto, in arrivo nuove funzioni per l'editing video

Google Foto è un ottimo modo per archiviare ed effettuare il backup delle foto che scattate su smartphone o tablet. Inoltre vi offre la possibilità di editarli e, presto, arriveranno nuovi strumenti di editing video tramite un aggiornamento in fase di distribuzione da parte dell'azienda.

In precedenza, Google aveva fornito dettagli su questa novità, ma senza divulgare delle tempistiche di arrivo. Non le conosciamo ancora, tuttavia secondo XDA Developers, alcuni utenti segnalano di aver trovato delle nuove funzioni sul proprio smartphone.

Sembra che il nuovo aggiornamento a Google Photo sia gradualmente in fase di implementazione, con la priorità ad alcuni Paesi o dispositivi. In ogni caso, è probabile che la maggior parte dell'utenza generale avrà accesso all'editing video nelle prossime settimane.

Le nuove funzioni

Sebbene il nuovo aggiornamento a Google Foto non offra una versione portatile di Premiere Pro o Avid, sarà utile per correggere i piccoli errori sui vostri video.

Potrete ritagliarli, definire determinati rapporti di proporzione, ruotarli o modificarne la prospettiva. Potrete inserire delle note, utile se state creando un tutorial o aggiungere filtri e adesivi.

Lo strumento più vicino alla sfera professionale è forse quello per regolare luminosità e impostazioni di colore come temperatura, saturazione, elementi in evidenza e molto altro, per modificare l'aspetto generale del video.

XDA Developers cita anche la possibilità di stabilizzazione dei video, che sarebbe ottimo per le riprese fatte in movimento, tuttavia il video di accompagnamento alla notizia non mostra la funzione in alcun modo.

Il nuovo aggiornamento a Google Foto magari non vi cambierà la vita, ma potrebbe essere molto utile per chi ama girare video e vuole ottenere il massimo dall'esperienza con l'app.