Synology DP7200: la nuova frontiera per il backup su più sedi

Synology continua a potenziare la sua offerta per il mondo enterprise con l’arrivo del nuovo DP7200, sistema pensato per rispondere alle esigenze di protezione dei dati in ambienti multi-sede. Il dispositivo entra a far parte della linea ActiveProtect, piattaforma che integra hardware e software in un’unica soluzione scalabile per aziende di ogni dimensione, con particolare attenzione alla sicurezza, all’affidabilità e alla semplicità di gestione.

Progettato per ambienti complessi con carichi di lavoro eterogenei, dai server alle macchine virtuali, passando per database e contenuti Microsoft 365, DP7200 può essere installato nella sede centrale, in uffici remoti o in data center, adattandosi in modo flessibile alle architetture IT distribuite. La piattaforma si distingue per la sua capacità di 84 TB, gestita tramite il sistema operativo integrato ActiveProtect Manager.

Uno dei punti di forza è la visibilità centralizzata: il sistema permette di monitorare fino a 150.000 carichi di lavoro e 2.500 sedi differenti da un’unica interfaccia. In questo modo, le aziende possono gestire backup, repliche e archiviazioni senza dispersioni o ridondanze operative.

In termini di sicurezza, DP7200 è progettato per fronteggiare minacce come il ransomware, grazie a controlli di accesso avanzati, immutabilità dei dati, e isolation mode. La protezione è rafforzata da sistemi di autenticazione multipla compatibili con Active Directory, LDAP e SAML 2.0, che impediscono accessi non autorizzati. Inoltre, il sistema mantiene copie pulite e verificabili dei dati, garantendo la possibilità di un recupero efficace in caso di emergenza.

La soluzione punta anche a ottimizzare l’archiviazione a lungo termine, grazie alla deduplicazione che riduce lo spazio utilizzato sia in locale sia nel cloud. Questo consente di contenere i costi, garantendo allo stesso tempo continuità operativa e conformità normativa.

Il Synology DP7200 è disponibile a livello globale attraverso la rete ufficiale di partner e distributori dell’azienda.