Nintendo lancerà la nuova app Nintendo Today nel corso della giornata

L’app fornirà aggiornamenti quotidiani su tutte le novità Nintendo

Sarà disponibile per dispositivi iOS e Android

L'ultimo Nintendo Direct si è concluso con qualcosa di un po' diverso dal solito, con l'annuncio da parte dell’azienda di una nuova app per smartphone.

Chiamata Nintendo Today, è disponibile da oggi su dispositivi iOS e Android. L'app è stata presentata da Shigeru Miyamoto di Nintendo, che l'ha descritta come "un calendario quotidiano", aggiungendo che si tratta di un modo pratico per restare aggiornati sugli eventi legati al mondo Nintendo.

Non si tratta solo di un punto d’accesso per le ultime notizie, però: l’app sembra includere anche fumetti e curiosità sui giochi e i personaggi Nintendo, aggiornati ogni giorno.

Ancora più importante, Miyamoto ha spiegato che dopo il Nintendo Switch 2 Direct del 2 aprile, le novità sulla nuova console e sui suoi giochi verranno "comunicate quotidianamente" tramite l'app Nintendo Today.

L'app è già disponibile per il download su Google Play e App Store. Basta cercare il nome dell’app nel proprio store per scaricarla subito.

