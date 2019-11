Le migliori webcam del 2019

La maggior parte dei notebook e dei portatili all-in-one, e persino molti schermi, hanno una webcam integrata. Chi usa un desktop invece deve comprarne una separatamente, ma questo vale anche per chi vuole una qualità dell’immagine superiore. Le webcam integrate, infatti, possono andar bene per una videochiamata di lavoro o personale, ma se volete qualcosa di più vi servirà una webcam di qualità superiore.

Ed ecco perché abbiamo confezionato questa lista con le migliori webcam in commercio. Come in tutte le cose, dipende tutto da ciò che volete fare con la vostra webcam. Volete diventare la prossima star di YouTube o Twitch? Volete fare videoconferenze con i colleghi? O forse fate abitualmente chiamate con amici e parenti dall’altra parte del mondo?

In tutti questi (e altri) casi, vi tornerà utile una delle migliori webcam che abbiamo selezionato per voi.

Senza dimenticare che tra poche settimane arriverà il Black Friday 2019, e pochi giorni dopo sarà il Black Friday. Segnatevi le nostre pagine speciali per non perdervi l'occasione di trovare una webcam con lo sconto!

Le migliori webcam 2019

Logitech C922 Razer Kiyo Microsoft LifeCam HD-3000 Mevo Microsoft LifeCam Studio Logitech Brio Webcam Creative Labs Senz3D Logitech C930e Samsung VG-STC5000 AUSDOM 1080P HD Webcam with Built-in Microphone

Image Credit: Logitech

1. Logitech C922 Pro Stream

L’ultimo modello Logitech è una bomba

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: rimozione dello sfondo, correzione luce scarsa, video 720p/60FPS in streaming, audio stereo, autofocus e correzione della luce.

Eccellenti prestazioni con luce scarsa

Rimozione dello sfondo

Streaming a 720p/60FPS

Stesso design della C920

Non è compatibile con RealSense

La migliore webcam del 2019 è la Logitech C922 Pro Stream. Ha lo stesso design elegante della precedente C920, ma è più interessante per i giocatori. La C922 può generare video a 1080p di alta qualità ed è fantastica per le videochiamate. Ma le funzioni per correggere automaticamente l’illuminazione la rendono una scelta eccellente per chi vuole fare streaming in una stanza poco illuminata. La possibilità di rimuovere lo sfondo inoltre la rende ideale per chi fa streaming su YouTube e Twitch.

Image Credit: Razer

2. Razer Kiyo

Speciale per lo streaming

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: anello LED, compatibile con OBS e Xsplit

Anello LED

Facile da usare

Costosa

La Razer Kiyo può avere un aspetto strano ma è senz’altro coerente con il design degli altri prodotti Razer. Soprattutto però è una tra le migliori webcam per lo streaming, un’attività incredibilmente popolare al giorno d’oggi. Con la Razer Kio, l’azienda ha eliminato molti degli extra che si trovano su altre webcam di fascia alta, per concentrarsi su ciò che conta per streamer e vlogger: buona qualità dell’immagine e una fonte di luce extra tramite l’anello LED. Si configura in pochi attimi e si comincia subito a usarla.

Image Credit: Microsoft

3. Microsoft LifeCam HD-3000

Economica, bella e ideale per Skype

Risoluzione: 720p | Caratteristiche: correzione del colore, eliminazione del rumore

Economica

Bel design

Solo 720p

La Microsoft LifeCam Studio è una tra le migliori webcam esistenti. Pensata per i contesti lavorativi, può registrare a 1080p e trasmettere a 720p, ruotare di 360 gradi e ha il filetto per montarla su un treppiede. Il microfono a banda larga offre un audio cristallino, e il sistema Microsoft TrueColor gestisce l’esposizione in modo dinamico per garantire la migliore illuminazione in ogni momento. Fantastica per conferenze e presentazioni.

Image Credit: Mevo

4. Mevo

Streaming da professionisti

Risoluzione: 2160p | Caratteristiche: registrazione 4K recording, compatibile con Android e iOS, modifiche audio e video in diretta, Bluetooth 4.1

Portatile

Compatibile con molti dispositivi

Molto costosa

Se aspirate a diventare dei giornalisti, o anche se volete registrare in esterna, la Mevo potrebbe essere la migliore scelta possibile. Potrete scegliere tra Mevo o Mevo Plus: entrambe permettono di registrare e trasmettere in diretta da qualsiasi luogo, basta che ci sia copertura 4G, o ancora meglio 5G . Inoltre è piccola e discreta, quindi non sarà una distrazione per nessuno.

Image Credit: Microsoft

5. Microsoft LifeCam Studio

Una videocamera per esigenze raffinate

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: correzione colore, microfono hi-fi, skype

Grandangolo

Microfono a banda larga

Costosa

Progettata per le riunioni

Questa non è la webcam più affascinante della nostra lista, e si nota che la LifeCam Studio è progettata per sale riunioni e conferenze. Può registrare a 1080p e trasmettere a 720p, e ha un microfono a banda larga per garantire la massima chiarezza della voce. Si tratta di un dispositivo molto serio, che richiede un PC potente per sfruttarne al massimo la capacità. Ma ha anche qualche extra, come la possibilità di ruotare a 360 gradi o il sistema Microsoft TrueColor, che corregge l’esposizione dinamicamente.

Leggi la recensione Microsoft LifeCam Studio

Image Credit: Logitech

6. Logitech Brio

Per chi vuole una webcam 4K

Risoluzione: 2160p | Caratteristiche: registrazione 4K recording, zoom 5X, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello

Risoluzione forse eccessiva

Avete mai pensato che la vostra webcam non è all’altezza del vostro smartphone? Ebbene, la Logitech Brio potrebbe essere quella che fa al caso vostro. Con risoluzione 4K e HDR, questa webcam può creare video davvero fantastici, tra le webcam. Inoltre è compatibile con Windows Hello, quindi potrete usarla per sbloccare il PC tramite riconoscimento facciale. È molto semplice usarla su un treppiede, e ottenere così l’inquadratura perfetta.

Image Credit: Creative

7. Creative Labs Senz3D

La webcam del futuro

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: rimozione dello sfondo, correzione luce scarsa, Cortana e Windows Hello, tracciamento del volt

Windows Hello

Rimozione sfondo di alta qualità

Costosa

Creative magari non è il primo nome che vi viene in mente parlando di webcam, ma la Creative Labs Senz3D è una webcam davvero incredibile. È un prodotto futuristico e ha più funzioni di quelle che ci si può aspettare da una webcam. Lo scanner 3D e il riconoscimento facciale promettono molto per il futuro, sia per la Realtà Aumentata, sia per il gaming. Non è proprio economica, ma difficilmente troverete altrove le stesse cose.

Image Credit: Logitech

8. Logitech C930e

Costa tanto ma offre molto

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: processore integrato, lente Zeiss, grandangolo

Sistema di elaborazione integrato

Ampio angolo di visione

Costosa

La 920 è molto simile e costa meno

La C930e è la webcam più avanzata di Logitech, e anche la più costosa. A differenza dei modelli tradizionali, questo modello integra una CPU e i circuiti necessari per l’elaborazione delle immagini, lavoro che di solito è gestito dal computer. La codifica integrata dovrebbe anche garantire una migliore qualità dell’immagine. L’angolo di visione di 90 gradi la rende inoltre interessante per l’uso in sala riunioni, e in tutti i contesti dove è necessario inquadrare una porzione maggiore di spazio. Non manca la certificazione Skype per PC e Mac.

Image Credit: Samsung

9. Samsung VG-STC5000

Per chi vuole una webcam da usare con il televisore

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: compatibile con i televisori Samsung

Mantiene le promesse

Gli altri modelli non funzionano con i televisori Samsung

Skype per TV non è più sviluppato

Costa troppo

I televisori Samsung hanno una compatibilità limitata con la maggior parte delle webcam, ma l’azienda sudcoreana ha un suo modello per chi vuole fare videochiamate in salotto, usando il televisore. Se pensate di usare Skype per televisori, però, sappiate che non è più sviluppato né supportato… in sostanza il progetto è stato abbandonato. Però potrete usarla per sfruttare il sistema Samsung per controllare la TV muovendo le mani, oppure come specchio virtuale.

È inoltre un prodotto molto difficile da trovare, se non impossibile in Italia. In alternativa, c’è la Logitech C930E.

Image Credit: Ausdom

AUSDOM 1080P HD

1080p Full HD per meno di 30 euro? Sì grazie!

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: microfono integrato con riduzione del rumore, compensazione di luce scarsa, piedistallo flessibile

Full HD

Prezzo

Messa a fuoco manuale

Qualità costruttiva non proprio esemplare

Se volete una webcam Full HD che costi il meno possibile, questo potrebbe essere il modello che cercate. Può registrare video a 1080p e scattare fotografie da 12MP, il microfono ha la cancellazione del rumore e c’è anche la compensazione di luce scarsa. È davvero piena di funzioni, in rapporto al prezzo. Manca però la messa a fuoco automatica e il software abbinato è inesistente. Considerato il prezzo da mercatino, però, sono compromessi accettabili.

Questo articolo è stato realizzato con il contributo di Bill Thomas

This product is only available in the US and UK at the time of this writing. Australian readers: check out a fine alternative in the Microsoft LifeCam Studio