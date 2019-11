I migliori notebook a meno di 500€

Sono tempi difficili e i migliori notebook possono arrivare a costare un occhio della testa. Siete alla ricerca del miglior laptop disponibile sul mercato a meno di 500 euro?

Non temete, in questa lista abbiamo selezionato i migliori laptop a meno di 500 euro che siamo riusciti a trovare. Si tratta di dispositivi di tutto rispetto che meritano di essere presi in considerazione.

Abbiamo raccolto i migliori laptop tra tutti i modelli che abbiamo recensito recentemente. La nostra lista include laptop 2-in-1, Chromebook e laptop dai prezzi più bassi.

Ogni laptop in questa lista ha ricevuto un punteggio di almeno 4 stelle in una delle nostre guide approfondite, rendendoli meritevoli di essere inclusi in nella guida agli acquisti di un laptop sotto i 500 euro di TechRadar. Visto che tutti i modelli dei quali vi parleremo sono stati testati dai nostri esperti, potrete essere sicuri di fare un buon investimento.

E con il Black Friday 2019 e il Cyber Monday alle porte è il momento giusto per cercare il laptop dei vostri sogni. Oppure chissà, potreste trovare un ottimo regalo per le feste.

Vi presentiamo i migliori laptop sotto i 500 euro disponibili nel 2019 sul mercato.

L'affare del mese:

Lenovo Notebook IdeaPad 330S | € 499,99 su ePrice

Sbrigatevi e non lasciatevi scappare questa offerta. A meno di 500 euro potrete portarvi a casa questo laptop con schermo 15,6'', CPU AMD Ryzen 5 2500U, 8GB di Ram, SSD da 256 GB.



Altre offerte di questo mese

Acer Aspire 3 A315-42-R3SE | 478,99

Più in basso troverete un'altra versione di Acer Aspire 3, a circa 100 euro in meno, ma abbiamo deciso di includere anche questa perché offre maggiore spazio di archiviazione. A bordo troviamo: processore AMD Ryzen 5 3500U, RAM da 8 GB, scheda video dedicata AMD Radeon Vega 8, schermo da 15,6 pollici con risoluzione 1366x768 e archiviazione SSD da 512 GB. Come sistema operativo abbiamo Windows 10.

ASUS Notebook F507UA-BR786T | 499,99 € su ePrice

Questo notebook si caratterizza per un processore HD Intel Core i3-7020U 8 GB di RAM e SSD 256GB. Lo schermo è un 15,6 pollici Full HD. Completano la dotazione Windows 10 e una porta USB 3.0.

CHUWI Lapbook Plus Notebook 4K | €439,00 su Amazon

Avete letto bene, a soli 439 euro potete portarvi a casa questo laptop con schermo 4K da 15,6'', incredibile! Anche il resto è degno di nota: processore Apollo Lake, grafica core HD 505 integrata, SSD da 256 GB e slot libero di espansione SSD M.2 per archiviare i vostri contenuti 4K.

ASUS Notebook VivoBook X543UA | € 405,00 su ePrice

Un ottimo portatile scontato di più di 150 euro, ma solo fino a esaurimento scorte. Le specifiche sono di primo ordine e offrono 8GB di Ram, SSD da 256GB, CPU Intel Core i3-7020U, schermo da 15,6''.

CHUWI AeroBook Ultrabook | €459,00 su Amazon

Un laptop da 13'' con solamente 5mm di cornice, un rapporto corpo macchina dell'80%, risoluzione del display di 1920x1080 e ratio 16:9, specifiche quasi introvabili a questo prezzo.

LENOVO Essential V155-15API | €376,93 su ePrice

Se volete fare del gaming non troppo pesante, Lenovo Essential vi offre una scheda grafica integrata: AMD Radeon Vega 3. Oltre a questo troverete un processore AMD Ryzen 3 3200U 3.1 GHz, 8GB di Ram DDR4 SDRAM 2400 MHz, SSD da 256GB.

HP 250 G7 Notebook | €457,77 su Amazon

Con questo laptop avrete incluso nel prezzo Windows 10 Pro e Office Pro 2019, un affare. Le specifiche sono: Processore Intel Core i3 di 7a generazione, scheda grafica Intel UHD 620, 8 GB di SDRAM DDR4-2400, SSD da 240 GB , DVD-writer e Display 15.6 HD SVA antiriflesso LED (15,6")Vedi offerta

DELL Notebook Inspiron 5570| €499,99 su ePrice

La memoria non vi basta mai? Qui avrete ben 1TB di spazio di archiviazione, Monitor 15,6" Full HD, processore Intel Core i5-8250U, Ram 8GB, Hard disk 1 TB e ben 3 USB 3.1.



Teclast F7 Plus| €399 su Amazon

Leggerissimo ma potente. In soli 1,5 kg avrete un laptop 14 pollici con processore Pentium N4200, 8GB di RAM, SSD da 256GB e scheda grafica integrata Intel® UHD Graphics 600.

ACER Notebook 2-in-1 Chromebook Spin 11 | € 374,49 su ePrice

Se stavate cercando un Chromebook 2-in-1 a un prezzo imbattibile, l'avete trovato. Avrete a disposizione una CPU Intel Celeron N3450, 4GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione e uno schermo da 11,6''.

Acer Aspire 3| €399,00 su Amazon

Affrettatevi ad approfittare dello sconto di 150€ per prendervi questa belva. Avrete uno schermo HD 15,6'' ComfyView LED LCD, Processore AMD Ryzen 5 2500U, RAM da 8 GB DDR4, 256 GB SSD, Display 15.6" e Scheda Grafica Radeon Vega 8.

Dove trovare le migliori offerte in Italia:

Ci abbiamo già pensato noi a controllare le migliori offerte e a spiegarvi i motivi dei nostri consigli, ma se volete controllare anche voi se ci è sfuggito qualcosa, eccovi la lista dei dei nostri rivenditori preferiti dai quali vi consigliamo di controllare regolarmente alla ricerca di sconti e offerte:

La proposta con il miglio rapporto qualità/prezzo

CPU: Intel Core i3 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB | Schermo: 14 pollici FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS | Archiviazione: 128GB – 256GB SSD

Potente in relazione al prezzo

Autonomia eccellente

Design ordinario

Altoparlanti orientati verso il basso

Eccovi uno dei migliori portatili di fascia bassa presenti sul mercato. Il processore è l'equivalente di quello del MacBook Pro di un paio di anni fa se sceglierete la configurazione i5. Si tratta di uno dei migliori laptop Acer del momento e costa praticamente la metà dei portatili Apple.

Fate però attenzione al prezzo e alle specifiche perché potrebbe variare, noi l'abbiamo trovato in offerta su ePrice, al momento in cui scriviamo, a meno di 500 euro.

Leggi la recensione completa: Acer Swift 3

Asus Transformer Mini T103HAF

Piccolo, portatile e flessibile

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | GPU: Integrated Intel HD Graphics | RAM: 4GB | Schermo: 10,1-pollici HD (1,280 x 800) LED touch display | Archiviazione: 64GB

Tablet e notebook in un solo dispositivo

Hard drive di grandi dimensioni

Molto piccolo

Questo laptop convertibile ha messo la funzionalità al primo posto. Per un prezzo molto basso potrete avere un tablet compreso di tastiera e sensore per le impronte digitali per degli accessi più sicuri. Grazie alle buone prestazioni e al corpo in lega di magnesio, è un dispositivo fatto per durare, ma anche uno dei migliori laptop di Asus acquistabile a un prezzo così basso.

Leggi la recensione completa: Asus Transformer Mini T103HAF

Acer Chromebook 15

Autonomia imbattibile

CPU: 1.5GHz Intel Celeron 3205U | GPU: Intel HD Graphics | RAM: 4GB | Schermo: 15,59 pollici , HD (1,920 x 1,080) touchscreen | Archiviazione: 32GB SSD

Autonomia fantastica

Design fanless molto bello

Il touchpad non è il massimo

In termini di pura potenza potrebbe essere surclassato da Pixelbook e dal Chromebook di Samsung, ma Acer Chromebook 15 dice la sua in termini di autonomia, che è veramente incredibile. È veramente raro vedere un portatile in grado di durare tutta la giornata, ma durante i nostri test, il Chromebook di Acer è durato ben 17 ore, oltre a permetterci di fare tutto quello che dovevamo online. Se state cercando un Chromebook dal rapporto qualità/prezzo incredibile, l'avete trovato.

Leggi la recensione completa: Acer Chromebook 15

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Il netbook del futuro - l'ultra netbook?

CPU: 1.44GHz Intel Atom x5-Z8550 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Schermo : 10,1 pollici FHD (1,920 x 1,200), IPS touchscreen | Archiviazione: 64GB memoria flash (+ 128GB con microSD)

Incredibilmente leggero e compatto

Tastiera molto precisa

Poco potente

La porta microUSB è datata

Se siete alla ricerca di un laptop Lenovo, il Lenovo Yoga Book, e in particolare la versione Windows 10, è una sorta di dispositivo futuristico che vi aspettereste di vedere in un episodio di Black Mirror. La tastiera può funzionare anche da pannello touch Wacom, e soprattutto il prezzo è molto basso (al momento in cui scriviamo è in offerta su Amazon a 449 euro). L'unico problema potrebbe essere il processore Intel Atom un po' debole, ma il resto dei componenti del Lenovo Yoga Book sono fantastici.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga Book

Acer Chromebook 14

Eccovi l'anti-MacBook Air

CPU: Intel Celeron N3160 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Schermo: 14 pollici FHD (1,920 x 1,080) | Archiviazione: 32GB SSD

Qualità costruttiva sopra la media

Tastiera e touchpad molto solidi

Schermo FullHD

Riproduzione video discutibil

Grazie al suo design sottile, l'Acer Chromebook 14 è un laptop bello e non invadente. Nonostante il suo display non sia tra i migliori in assoluto, è più che accettabile per essere un full HD. Oltre a questo la tastiera e il trackpad "funzionano e niente di più". Anche l'autonomia non è male, anche se non arriva alle 12 ore di dichiarate da Acer.

Leggi la recensione completa: Acer Chromebook 14

