I migliori Chromebook del 2021

I migliori Chromebook hanno fatto molta strada dai loro umili inizi. Questi dispositivi dotati di ChromeOS, il sistema operativo per computer realizzato da Google, non sono più alternative economiche e leggere ai laptop Windows.

I Chromebook hanno ormai una propria anima: cercano di essere un dispositivo affidabile e in grado di offrire tutte le funzionalità di cui potreste aver bisogno, ma senza la pretesa (almeno per ora) di essere adatti ai gamer più esigenti o a chi fa della potenza di calcolo il suo pane quotidiano.

Uno dei problemi principali dei Chromebook fu inizialmente il numero di applicazioni che offrivano. Per ovviare a questo, Google ha aggiunto il supporto al Play Store Android, facendo di fatto esplodere le potenzialità di questi dispositivi e dell’ecosistema Google in generale.

Disponibili ufficialmente in Italia già da tempo , i Chromebook sono pensati per essere dispositivi leggeri e semplici da utilizzare. Alcuni di questi sono ottimi portatili 2 in 1 capaci talvolta di tenere testa anche ai migliori laptop in termini di costo, design e prestazioni. Se volete provare un nuovo sistema operativo e cercate un computer semplice da utilizzare, un Chromebook potrebbe essere la scelta giusta.

Se cercate un portatile Windows, potrebbero interessarvi queste guide:

(Image credit: Google)

1. Google Pixelbook Go Il miglior Chromebook mai realizzato CPU: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8GB - 16GB | Schermo: 13,3” Full HD (1.920 x 1.080) o 4K LCD touchscreen | Archiviazione: 128GB - 256GB eMMC Prime 1.149 € Vedi Da Amazon Autonomia Tastiera incredibile Prezzo Accesso tramite dati biometrici assente

Google non solo è la creatrice di Chrome OS, ma con i suoi dispositivi sembra descrivere il futuro dei Chromebook in termini di prestazioni e qualità del prodotto. Mentre la precedente versione del Pixelbook occupava il primo posto in questa guida sui migliori Chromebook senza offrire niente di che, Pixelbook Go è di tutt’altra caratura.

Si tratta di un dispositivo elegante e potente tanto quanto i portatili tradizionali, offrendo inoltre alcune funzionalità premium. Tutto questo a un prezzo minore rispetto al primo Pixelbook. Ad accompagnare questo sensibile upgrade abbiamo anche un’ottima autonomia e una tastiera comoda adatta anche per l’utilizzo prolungato.

Leggete la nostra recensione: Google Pixelbook Go

(Image credit: Lenovo)

2. Lenovo Ideapad Duet Chromebook Un 2 in 1 nel verso senso della parola CPU: MediaTek Helio P60T | Scheda grafica: ARM G72 MP3 800 GHz | RAM: 4 GB LPDDR4X | Schermo: 10,1” (1.920 x 1.200) IPS | Archiviazione: 64 GB eMMC Migliori offerte Lenovo IdeaPad Duet Chromebook di oggi Reduced Price Lenovo IdeaPad Duet... Amazon Prime 317,99 € 298,12 € Vedi Lenovo IdeaPad Duet... Unieuro IT 299 € Vedi IdeaPad Duet Chromebook 2 in... ePrice 317,19 € Vedi Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Lenovo Italy 349 € Vedi Mostra altre offerte Autonomia senza rivali Tastiera e cavalletto inclusi Buone prestazioni Nessun jack per le cuffie Tastiera scomoda

Nato probabilmente per lanciare la sfida a dispositivi come Surface Go, questo Chromebook prodotto da Lenovo punta molto sulla portabilità. Fornito in bundle con la tastiera e una piacevole cover in stoffa che fa anche da cavalletto, questo laptop/tablet è capace di offrire buone prestazioni e fino a 13 ore di autonomia in poco meno di 1 kg di peso (tastiera e custodia incluse). Purtroppo le dimensioni ridotte hanno sempre qualche scotto da pagare: in questo caso non è presente il jack per le cuffie e la tastiera è un po’ troppo angusta.

(Image credit: HP)

3. HP Chromebook 14 Un ottimo equilibrio fra valore e design CPU: Intel Celeron N2840 – N2940 | Scheda grafica: Intel HD Graphics | RAM: 2 - 4 GB | Schermo: 14", HD (1.366 x 768) BrightView | Archiviazione: 16-32 GB eMMC 349,99 € Vedi Da Unieuro IT Tastiera e trackpad eccellenti Schermo nitido e vivido Prestazioni Durata della batteria

I migliori Chromebook cercano di offrire ottime prestazioni a prezzi bassi, senza rinunciare al design. Chromebook HP 14a ne è l’esempio perfetto: compatto, veloce, con una scocca elegante e piacevole. In aggiunta offre uno schermo particolarmente nitido e una tastiera scorrevole con un’ottima spaziatura. Purtroppo la durata della batteria lascia a desiderare, ma se non avete bisogno di stare tantissime ore lontani da una presa elettrica, potete essere certi di avere tra le mani uno dei migliori Chromebook attualmente in circolazione.

Leggete la nostra recensione: HP Chromebook 14

(Image credit: Asus)

4. Asus Chromebook Flip Ottimo rapporto specifiche/prezzo CPU: Intel Pentium 4405Y - Intel Core m3-6Y30 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Schermo: 12", LED FHD (1.920 x 1.080) retroilluminato antiriflesso | Archiviazione: 32 - 64 GB eMMC Migliori offerte Asus Chromebook Flip C434 di oggi ASUS Chromebook Flip... Amazon 1.189,42 € Vedi Modalità tablet elegante Tastiera tattile

Altoparlanti sbilanciati sui medi

Acer Chromebook Flip è un ottimo Chromebook che unisce eleganza, stile e qualità, senza pesare troppo sul budget.

Equipaggiato con un processore Intel Core e display full HD, Asus Chromebook Flip offre prestazioni ottimali per le attività quotidiane, con un ottimo valore che non accetta compromessi sulle prestazioni. Si tratta di un equilibrio alquanto raro fra i Chromebook oggi disponibili sul mercato.

Questo modello è presente già da tempo, ma resta impressionante grazie alle sue ottime prestazioni e alla qualità costruttiva da top di gamma. Si tratta di un dispositivo sottile e leggero e tiene testa a laptop ben più costosi. Se il vostro budget è limitato, questo è uno dei migliori laptop Asus da prendere in considerazione.

Ecco la nostra recensione: Asus Chromebook Flip

(Image credit: Acer)

5. Acer Chromebook 314 Un Chromebook fantastico CPU: Intel Celeron N4000 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4 GB | Schermo: 14” LED (1366 x 768) HD | Archiviazione: 32 GB eMMC Migliori offerte Acer Chromebook 314 di oggi Acer Chromebook 314... Amazon Prime 349 € Vedi Acer Chromebook CB314-1H-C629... Unieuro IT 349 € Vedi Low Stock Notebook Chromebook 314... Monclick 349,90 € Vedi Acer Chromebook CB314-1H-C6KW... eBay Italy 451,90 € Vedi Mostra altre offerte Prestazioni e durata della batteria al top Schermo Buona autonomia Nessun touchscreen Nessun lettore d'impronte

Acer Chromebook 314 è fatto per chi fa del rapporto qualità-prezzo il cardine dei propri acquisti. È facile da usare, affidabile e ha un’autonomia ottima, fino a 12 ore. Il display da 14 pollici inoltre è perfetto per chi ha esigenze di produttività.

Considerando poi che la tastiera offre un utilizzo molto piacevole e che il trackpad è particolarmente reattivo e preciso anche nelle funzioni multitouch, potete essere sicuri di avere tra le mani l’incontro perfetto tra usabilità e prestazioni. Nonostante non sia potentissimo e talvolta si veda, il compromesso è più che accettabile considerato il costo.

Leggete la nostra recensione di Acer Chromebook 314

(Image credit: Acer)

6. Acer Chromebook Spin 311 Un Chromebook fantastico CPU: Intel Celeron N4000 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4GB | Schermo: 11,6" HD (1366 x 768) 16:9 IPS touchscreen | Archiviazione: 64 GB di memoria Flash Migliori offerte Acer Chromebook Spin 311 di oggi Acer Chromebook, Touchscreen,... Amazon Prime 369 € Vedi Ottimo design e costruzione Dimensioni ideali Touchscreen e meccanismo di rotazione eccellenti Schermo troppo scuro Le cornici molto spesse riducono le dimensioni effettive dello schermo

Se la versatilità è fra i vostri requisiti prioritari, l'Acer Chromebook Spin 311 potrebbe essere ciò che cercate. Un dispositivo incredibilmente versatile, con un'ottima qualità, sia dal punto di vista costruttivo che della batteria e dell'usabilità.

Ma non finisce qui: l'Acer Chromebook Spin 311 offre una vasta gamma di porte, rispetto ai 2-in-1 della concorrenza, un formato facilmente trasportabile e un display touchscreen eccellente. Inoltre, la tastiera e il touchpad sono affidabili e molto soddisfacenti da utilizzare. Caratteristiche molto rare in prodotti di questa fascia di prezzo.

Il formato ridotto del Chromebook lo rende facilissimo da portare con voi, specialmente se siete in cerca di un dispositivo da usare in movimento. Tuttavia, lo schermo piccolo potrebbe risultare scomodo nel tempo, specialmente se siete abituati a schermi più grandi.

Ecco la nostra recensione: Acer Chromebook Spin 311

(Image credit: Asus)

7. Asus Chromebook Flip C436F Ottime caratteristiche CPU: Intel Core i3 - i5 10a generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB 2133 MHz LPDDR3 | Schermo: Display LED retroilluminato 16:9 Full HD da 14" (1920 x 1080) | Archiviazione: 512 GB / 256 GB / 128 GB PCIe® NVMe 3.0x 2 M.2 SSD 8,99 € Vedi Da Amazon Prestazioni eccellente Costruzione e funzioni premium Tastiera incredibile Altoparlanti mediocri Touchpad impreciso Display touch poco reattivo

I Chromebook di fascia premium hanno il loro spazio nel mercato laptop, colmando la lacuna fra i portatili più potenti e tradizionali e i Chromebook ultraleggeri.

Asus Chromebook Flip C436F è forse uno dei pochi esempi di quanto descritto, grazie alla sua unione di potenze, funzionalità, costruzione premium e un prezzo ben al di sotto della concorrenza.

Durante la nostra prova dell'Asus Chromebook Flip C436F, siamo rimasti colpiti dal bel design, con scocca in lega di magnesio, un ottimo schermo a 1080p e una tastiera a dir poco sorprendente. Può tener testa senza problemi ai laptop di fascia alta come il Dell XPS 13 o i MacBook, e supporta anche il Wi-Fi 6, oltre ad avere un sensore per impronte digitali integrato.

Se cercate un computer leggerissimo e potente, questo è il miglior Chromebook su cui potrete mettere le mani.

Ecco la nostra recensione completa: Asus Chromebook Flip C436F

(Image credit: Acer)

8. Asus Chromebook Spin 11 Una ventata d'aria fresca per uno dei Chromebook migliori CPU: Intel Celeron N3350 da 1,1 GHz | Scheda grafica: Intel HD Graphics 500 | RAM: 4GB LPDDR4 | Schermo: 11,6" HD (1.366 x 768) IPS touch | Archiviazione: SSD eMMC da 32 GB Migliori offerte Acer Chromebook Spin 11 di oggi Acer Chromebook Spin 11... eBay Italy 632,90 € Vedi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Accessibile Scocca resistente Schermo troppo scuro

I Chromebook migliori costituiscono un'ottima scelta fra i portatili per gli studenti, ed è proprio pensando a questa fascia di utenti che l'Acer Chromebook Spin 11 eccelle. Si tratta di un'ottimo portatile, dal prezzo vantaggioso senza rinunciare a prestazioni e durata, che vi permetterà di lavorare o studiare comodamente anche durante gli spostamenti.

Probabilmente, non potrete giocare o lavorare su progetti di video editing, ma se dovete scrivere documenti o guardare video in streaming nel tempo libero, allora l'Acer Chromebook Spin 11 potrebbe davvero fare al caso vostro.

In sede di recensione, questo portatile ci ha impressionato per la sua robustezza, nonostante la struttura sia in plastica. Di conseguenza, l'Acer Chromebook Spin 11 è leggero e accessibile, ma resisterà bene alle sollecitazioni. A questo, aggiungiamo una tastiera davvero ottima e comoda, una buona varietà di porte disponibili, incluse due USB-C, due USB 3.0 e uno slot microSD. Sicuramente un'ottima scelta fra i Chromebook disponibili oggi.

Leggete la nostra recensione dall'Acer Chromebook Spin 11

(Image credit: Acer)

9. Acer Chromebook 15 Qualche compromesso per una maggiore longevità CPU: Intel Pentium N4200 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Schermo: 15,6", FHD (1.920 x 1.080) | Archiviazione: 32 GB eMMC Check Amazon Batteria incredibilmente capiente Design elegante senza ventole Trackpad poco reattivo Tende ad aprirsi del tutto

La qualità costruttiva vicina ai MacBook vi farà dimenticare presto la scarsa propensione dell'Acer Chromebook 15 ai formati 2-in-1.

Tuttavia, considerato che i migliori Chromebook disponibili quest'anno sono interamente convertibili per via dell'ampia adozione del supporto alle app Android, Acer Chromebook 15 doveva dimostrarsi ben più valido di quanto il suo aspetto elegante lasciasse intuire.

Al di là della sua tendenza di aprirsi del tutto tramite le cerniere a 180°, questo interessante Chromebook da 15" si distingue per la durata della batteria, che ha resistito per ben 17 ore durante il nostro test.

Ecco la nostra recensione: Acer Chromebook 15

(Image credit: Acer)

10. Acer Chromebook 714 Robusto ma non particolarmente elegante CPU: Intel Pentium 4417U - Intel Core i5-8350U | Scheda grafica: Intel HD Graphics 610 - UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB | Schermo: 14" Full HD (1920 x 1080) 16:9 – 14" Full HD (1920 x 1080) 16:9 Touchscreen | Archiviazione: 32 - 64 GB di memoria Flash Migliori offerte Acer Chromebook 714 di oggi ACER Chromebook CB714-1WT-38SW Mediaworld IT 729 € Vedi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Chassis in metallo molto solido Ottima durata della batteria Stile un po' datato La tastiera lascia a desiderare

L'Acer Chromebook 714 è la migliore scelta fra i Chromebook destinati ai professionisti nel 2020, considerato lo chassis robustissimo e di alta qualità. Purtroppo, non è particolarmente elegante o bello da vedere, ma le prestazioni e la durata della batteria controbilanciano alla perfezione questo difetto trascurabile. Il processore quad-core è ottimo anche per la creazione di contenuti non troppo esigenti in termini di risorse, un fattore importante se volete arricchire le vostre presentazioni per i clienti.

Ecco la nostra recensione dell'Acer Chromebook 714