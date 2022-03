Cloud storage: i migliori servizi del 2022

I migliori storage cloud sono servizi che vi consentono di archiviare in modo sicuro file e cartelle in uno spazio personale nel cloud. Si tratta di un ottimo modo per avere accesso ai vostri dati da qualsiasi dispositivo o luogo in cui vi troviate, magari per recuperare al volo un documento importante o per condividere una foto importante con amici e familiari.

Un aspetto interessante è che la maggior parte dei provider che abbiamo analizzato offre un livello gratuito, magari con spazio limitato, in modo da poter provare liberamente il servizio prima di impegnarsi a livello economico.

Vi consigliamo di leggere sempre con attenzione le condizioni d'uso, dato che a volte le offerte si rivolgono solo ai nuovi clienti. Inoltre, ricordate che la migliore strategia di backup è 1-2-3, ovvero una volta sul vostro sistema, e altre due su supporti o spazi differenti per maggiore sicurezza, soprattutto se dovete archiviare file e documenti di lavoro o comunque importanti. Ad esempio, potreste anche considerare l'installazione di un dispositivo NAS.

Ecco la nostra classifica dei migliori provider di storage cloud, selezionati in base a criteri come prezzo, spazio disponibile, qualità del servizio e numero di dispositivi coperto.

1. IDrive è il miglior provider di cloud storage

IDrive, un veterano del cloud storage, offre tantissimo spazio online a un prezzo davvero ridotto e su una vasta gamma di piattaforme. 10 TB di storage a $3,98 per il primo anno è un'offerta che non ha rivali, così come il supporto di dispositivi illimitati e la disponibilità di un sistema completo di gestione delle versioni dei file.



2. pCloud offre un abbonamento cloud a vita

pCloud costa di più della concorrenza, ma il pagamento una tantum vi toglie qualsiasi preoccupazione circa le tariffe ricorrenti che possono arrivare a costi davvero notevoli. 350 dollari per 10 anni di servizio significa che pagherete meno di 3 dollari al mese.

IDrive offre cloud storage sicuro per PC, Mac, iPhone, dispositivi Android, server e altri device mobili con un solo account e a una tariffa contenuta. (Image credit: iDrive)

1. iDrive cloud storage La scelta migliore per il rapporto prezzo/quota di storage Specifiche Piano gratuito: 5 GB Spazio di archiviazione: 10 TB Numero di dispositivi: illimitato Migliori offerte iDrive di oggi IDrive 10TB 3,98 USD /annuale Vedi a iDrive Pro + Veloce e funzionale + Facile da usare + Supporto quasi universale per vari dispositivi Contro - Mancano i piani con capacità più limitate

IDrive consente di archiviare i file in cloud, inclusi quelli contenuti nelle unità di rete. L'interfaccia web permette di condividere i file via e-mail, Facebook e Twitter. Gli utenti più cauti o chi ha l'abitudine di cliccare velocemente apprezzeranno il fatto che i file eliminati dal computer non vengono rimossi in automatico sul server, dunque si riducono le possibilità di eliminazioni accidentali.

Siamo riusciti a ottenere un upgrade esclusivo a 10 TB dai normali 5 TB offerti dall'azienda, un vantaggio ancora maggiore per i lettori di TechRadar.

Il backup dei file caricati nell'account include fino a 30 versioni diverse, inoltre gli amministratori IT avranno accesso all'applicazione IDrive Thin Client, che consente di effettuare operazioni di backup e ripristino, gestire le impostazioni e altro dal proprio computer, attraverso una dashboard centralizzata.

In ambito mobile, IDrive offre un'app di backup per iOS e Android che offre funzionalità di backup e ripristino multipiattaforma. IDrive mette a disposizione anche IDrive Express, che invia un hard disk fisico in caso di perdita dei dati, permettendo il recupero rapido di tutti i file soggetti a backup.

Esiste anche una versione avanzata, ovvero IDrive Business, con assistenza prioritaria, single sign-on, nonché utenti e backup su server illimitati. Mentre IDrive Personal offre fino a 10 TB per utente, IDrive Business arriva fino a 50 TB di spazio di archiviazione online.

La nostra recensione di IDrive

pCloud è un provider di cloud storage sicuro con sede in Europa, nonché uno dei pochi a vendere abbonamenti con pagamento una tantum (Image credit: pCloud)

pCloud è uno dei pochi servizi a offrire abbonamenti a vita: in sostanza, ottenete un cloud drive virtuale permanente. Il servizio viene descritto come uno spazio di personal cloud in cui potete archiviare tutti i vostri file e cartelle con un'interfaccia user-friendly che mostra chiaramente la posizione e la funzione di ogni elemento.

pCloud offre una cronologia degli elementi eliminati di 30 giorni e traffico in upload illimitato (vi occorre solo l'URL del file), però c'è un limite al traffico in download: 500 GB per il pacchetto premium e 2 TB per il pacchetto Premium Plus ogni mese.

E al netto di alcuni limiti di larghezza di banda, sembra non esserci alcun limite alle dimensioni dei file caricabili, dunque potrete sincronizzare anche file molto ingombranti. Il servizio è disponibile per tutte le piattaforme desktop e mobili e gli utenti possono effettuare il login anche dal sito web.

Inoltre, pCloud consente agli utenti anche di scegliere dove archiviare i propri dati, in UE o negli USA. L'azienda è registrata in Svizzera, che impone normative sulla privacy molto severe.

C'è anche un piano familiare che consente di condividere lo spazio con altri quattro familiari, nonché il piano pCloud Business, che offre 1 TB per utente e include il servizio pCloud Crypto per proteggere i file con crittografia.

Se non vi va di sborsare una cifra importante in un solo pagamento, potete optare anche per il piano annuale o mensile, tuttavia il piano a vita rimane il migliore in termini di convenienza.

pCloud: la nostra recensione

pCloud - 2 TB di cloud storage a vita per $350

Così su due piedi, potreste pensare che l'offerta di pCloud sia costosa. Tuttavia, sul lungo termine, il pagamento una tantum è più conveniente, inoltre potrete contare su una crittografia efficace e ridondanza estesa per la massima protezione dei vostri dati.

NordLocker offre diverse opzioni per l'archiviazione sicura dei file, inoltre è facilissimo da usare (Image credit: NordVPN)

3. NordLocker Cloud storage protetto che eccelle per sicurezza e facilità d'uso Specifiche Piano gratuito: 3 GB Capacità di archiviazione: 500 GB Numero di dispositivi: illimitato Migliori offerte NordVPN NordLocker di oggi NordVPN NordLocker Vedi a NordVPN Pro + App elegante e facile da usare + Ottima a livello di sicurezza + Policy "zero knowledge" Contro - Solo 3 GB con il prodotto gratuito - Serve l'app di NordLocker per condividere i file e anche per riceverli

NordLocker potrebbe suonarvi familiare, poiché è offerto dagli stessi produttori di NordVPN, la nostra VPN preferita al momento. Si tratta di un servizio relativamente semplice ma efficace, che offre una destinazione sicura per il cloud storage. Inoltre, potete creare anche un vault locale sul vostro dispositivo per l'archiviazione protetta dei dati. In entrambi i casi, la protezione è di tipo crittografico.

NordLocker è gratuito se volete usarlo localmente sulla vostra macchina. Il piano gratis include anche una piccola quota di storage online, pari a 3 GB. Se volete usufruire di un maggiore quantitativo di spazio cloud, tuttavia, dovrete pagare un abbonamento. I piani sono due: il primo, da 500 GB, costa €3,49 al mese, mentre il piano da 2 TB è attualmente venduto a €8,79 al mese. Come potete vedere, si tratta di prezzi alquanto ragionevoli.

NordLocker consente di sincronizzare tutti i file in cloud da tutti i vostri dispositivi, inoltre l'app è facilissima da usare e completamente basata sul drag-and-drop. La condizione dei file con altre persone avviene, però, solo tramite un account NordLocker e la relativa app. Dunque anche i destinatari dei vostri file dovranno usare l'app e avere un account.

Come potreste immaginare, la sicurezza è ai massimi livelli, infatti NordLocker usa i protocolli di crittografia Argon2, AES256 e ECC, con una policy "zero knowledge", ovvero i file possono essere decrittati solo da voi e non dall'azienda.

NordLocker potrebbe non offrire molto agli utenti più esperti o esigenti, ma è un servizio di base alquanto solido, molto facile da usare e, se siete utenti standard, vi garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo.

NordLocker: la nostra recensione

NordLocker Premium - 2 TB di cloud storage a €8,79 al mese

NordLocker offre solo due piani a pagamento, ma al momento quello da 2 TB è scontato del 50% per il primo anno, dunque pagherete solo €8,79 al mese. E se il servizio non fa per voi, c'è sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Backblaze è un'opzione eccellente per chi si focalizza sul backup e sul cloud storage protetto (Image credit: BackBlaze)

4. Backblaze Un ottimo servizio di storage, ancora più interessante grazie alla nostra offerta esclusiva Specifiche Piano gratuito: N/D Spazio di archiviazione: illimitato Numero di dispositivi: 1 (piano personale) Migliori offerte Backblaze di oggi Backblaze monthly 7 USD /mensile Vedi a Backblaze Pro + Archiviazione illimitata + Convenientissimo se acquistato insieme a ExpressVPN + Facilissimo da usare Contro - Solo backup, niente extra - Un solo PC per account

Backblaze è un colosso del cloud storage, un veterano del settore che soddisfa le esigenze di utenti domestici e aziendali. "Backup" è la parola d'ordine, dato che mancano altri extra come la sincronizzazione dei file o funzioni di collaborazione. Dunque Backblaze si focalizza solo sui backup, ma è l'unica azienda a offrire cloud storage illimitato senza alcun cavillo di sorta.

Il prezzo dell'abbonamento include solo i backup personali e può essere pagato su base mensile, annuale o biennale (con un ottimo rapporto tempo/prezzo).

L'aspetto migliore è che, al momento, potete abbonarvi a Backblaze gratis per un anno se scegliete ExpressVPN, uno dei migliori provider di VPN sul mercato.

ExpressVPN è uno dei nostri servizi preferiti e ora vi offre la possibilità di abbonarvi per 15 mesi al prezzo di 12, incluso un anno di abbonamento gratuito a Backblaze!

Ma se vi occorre solo un sistema di backup, Backblaze è un servizio molto allettante sotto vari punti di vista. Innanzitutto, il processo di backup e protezione dei file è estremamente semplice: basta installare l'app e tutti i dati importanti (in sostanza tutti gli elementi al di fuori di cartelle e file di sistema) verranno subito sottoposti a backup, senza alcun intervento manuale.

Purtroppo, un account copre un solo computer, dunque, sebbene non ci siano limiti di spazio, dovrete acquistare un ulteriore account per ogni PC da sottoporre a backup.

Il programma è velocissimo e i dati vengono crittografati per sicurezza, inoltre potrete farvi mandare gratuitamente un hard disk o un'unità flash fisica nel caso in cui occorra effettuare un ripristino.

Scegliere o meno Backblaze dipende dalle vostre esigenze specifiche in termini di cloud storage protetto. Chi ha bisogno solo di un sistema di backup nudo e crudo, senza fronzoli o extra, troverà il servizio davvero ottimo, con un rapporto qualità/prezzo notevole, considerato che non c'è limite alla quantità di dati memorizzabili. Inoltre, potrete provare il servizio gratuitamente per 15 giorni, senza dover inserire una carta di credito.

Backblaze: la nostra recensione completa

Ottenete il backup in cloud di BackBlaze GRATIS

BackBlaze è l'unico servizio di cloud storage illimitato che vi consigliamo, che non impone restrizioni sulla larghezza di banda o sulle dimensioni dei file. Se vi iscrivete a ExpressVPN, a €6,32 al mese, otterrete un anno di BackBlaze 100% gratis.

Google Drive consente di accedere in modo facile e sicuro a tutti i vostri contenuti. Potete archiviare e condividere file e cartelle, nonché collaborare sui documenti da qualsiasi dispositivo mobile, tablet o computer (Image credit: Google)

5. Google Drive L'ideale per chi usa Google Workspace Specifiche Piano gratuito: 15 GB Spazio di archiviazione: fino a 2 TB Numero di dispositivi: illimitato Migliori offerte no widget di oggi No price information VISIT WEBSITE Pro + Quantità generosa di spazio gratuito + Si integra con i dispositivi Android Contro - Interfaccia web migliorabile

Google Drive è la scelta più logica per chi possiede un dispositivo Android, data l'integrazione nel sistema, ma anche gli utenti di altre piattaforme possono apprezzarne il generoso livello gratuito.

Inoltre, potete archiviare le vostre foto in alta definizione dallo smartphone grazie all'app di Google Foto, nonché sfruttare la suite di produttività Google Workspace. Inoltre, chi decide di abbonarsi a un piano di Google Drive, riceve anche l'accesso a Google One.

La quantità di funzioni offerte da Google Drive tramite One, che si lega alla piattaforma cloud di Google è impressionante e continua a evolversi. Al momento, i tecnici di Google stanno implementando la possibilità di richiedere l'approvazione per gli elementi su drive e bloccare le versioni approvate.

Il livello da 2 TB, che restituisce il 10% del pagamento sotto forma di credito su Google Store, consente al proprietario dell'account di invitare fino a cinque membri aggiuntivi e costa €99,99 euro all'anno o €9,99 al mese. Inoltre è inclusa una VPN per Android e iOS.

Fra gli aspetti meno esaltanti, citiamo l'interfaccia non ottimale, sebbene gli utenti Windows e Mac possano scaricare l'app desktop che si integra con il sistema per trascinare facilmente i file da una cartella allo spazio di Drive. La suite, inoltre, integra la potente tecnologia IA e di ricerca di Google, probabilmente una delle migliori al mondo.

Google Drive: la nostra recensione

Google One (2 TB) | €99,99 per 1 anno

Google offre One sotto forma di abbonamento, e il piano Premium offre 2 TB di spazio su Google Drive. Potrete condividere lo spazio con sei membri e rivolgervi agli esperti Google telefonicamente in caso di bisogno. Inoltre, Premium include anche una VPN per iOS e Android.

(Image credit: Image Credit: Dropbox)

6. Dropbox Ottimo per la sincronizzazione e il backup dei file Specifiche Piano gratuito: 2 GB Spazio di storage: 5+ TB Numero di dispositivi: da 1 a 3+ Migliori offerte Dropbox Dropbox di oggi 4,99 € Vedi Pro + Esperienza fluida + Diverse funzioni di condivisione + Opzioni avanzate per la sincronizzazione + App mobili ottime Contro - Niente backup completi dei dispositivi - Non è l'opzione più economica - Storage gratuito limitato - Niente crittografia end-to-end

Dropbox funziona solo all'interno dell'omonima cartella, ma tolta questa limitazione, si tratta comunque di un ottimo programma di sincronizzazione e condivisione dei file, con pochi difetti. Funziona benissimo ovunque e vengono aggiunte regolarmente nuove funzioni.

Detto questo, Dropbox è fra i migliori servizi di sincronizzazione e backup. E se è vero che mancano le funzioni da suite di produttività come Google Drive, e su iOS e macOS esiste già l'ottima integrazione di iCloud, resta una scelta eccellente quando occorre sincronizzare file e cartelle fra sistemi operativi differenti. In breve, Dropbox ha dettato le regole per molto tempo, aprendo la strada agli altri servizi che, come OneDrive e iCloud che hanno faticato a restare al passo, almeno finché non hanno iniziato a seguire le sue orme.

Non siamo davanti alla perfezione, tuttavia le app desktop, mobile e web superano molti concorrenti di Dropbox, tanto da aver quasi reso obsolete le unità flash USB. Inoltre, il servizio è intelligente, affidabile e sicuro, oltre a essere davvero facile da usare. Non esageriamo affermando che Dropbox può davvero cambiare il vostro modo di lavorare.

OneDrive è integrato nel famoso sistema operativo Microsoft Windows e offre 5 GB di spazio di storage gratuito (Image credit: microsoft)

7. Microsoft OneDrive Ideale per chi usa Microsoft Office Specifiche Piano gratuito: 5 GB Spazio di archiviazione: 6 TB Numero di dispositivi: 30 Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito Pro + Incluso con Microsoft 365 + Consente di modificare i file online senza scaricarli Contro - Niente funzioni avanzate

Proprio come Google Drive si rivolge soprattutto agli utenti Google, OneDrive è un'ottima scelta per chi usa già i servizi Microsoft, vista l'eccellente integrazione con Outlook.com, la popolare piattaforma di posta elettronica dell'azienda, per fare un esempio.

OneDrive, inoltre, si integra alla perfezione con Windows 10 e Windows 11 ed è presente un discreto numero di app mobili per facilitare l'accesso al volo. Inoltre, si integra con servizi di terzi, come il colosso del design AutoCAD.

È possibile condividere file con altre persone anche se non sono utenti OneDrive (con tanto di autorizzazioni personalizzabili), nonché modificare i file online senza bisogno di scaricarli.

Certo, se consideriamo che Microsoft è un'azienda che potrebbe investire parecchio nel cloud, delude un po' constatare che OneDrive non offra una maggiore quota di spazio gratuito. Gli utenti free, infatti, ottengono solo 5 GB di storage, sebbene il passaggio a 100 GB sia alquanto economico.

Se siete utenti Microsoft 365 (precedentemente noto come Office 365), otterrete in automatico 1 TB di spazio gratuito per utente, con la possibilità di incrementarlo. Tenete presente che, sebbene si tratti comunque di cloud storage protetto, le funzionalità sono ridotte davvero all'osso.

La versione Pro offre la modalità scura e un'integrazione più profonda con Microsoft Teams. Inoltre, Microsoft ha aumentato il limite di dimensioni dei file in upload su OneDrive, passando da 100 a 250 GB.

Microsoft OneDrive: la nostra recensione

Microsoft 365 Family | €99,00 per 1 anno

Questa è l'offerta migliore di Microsoft. 365 Family costa solo €99,00 all'anno e offre 6 TB di cloud storage protetto per sei utenti separati. A parte le app (Outlook, Word, Excel, Access, Publisher, OneNote e PowerPoint), avrete accesso a strumenti creativi con IA e 60 minuti di chiamate su Skype al mese.



Qual è il miglior servizio di cloud storage?

Se cercate il miglior servizio di cloud storage in generale, IDrive è la scelta migliore. Offre un processo di installazione semplice, dispositivi illimitati per account e la possibilità di scegliere un piano gratuito da 5 GB. Un altro punto a suo vantaggio è l'eccellente app mobile. Senza contare la velocità e la sicurezza del servizio.

pCloud è un altro servizio che si contende il primo posto fra i migliori storage cloud. Il prezzo è interessante e il fatto di poter aprire un account familiare per condividere lo spazio di storage è molto interessante. Inoltre, l'account gratuito è allettante, con 10 GB di storage, e non è privo di funzionalità avanzate. Dunque, sia iDrive che pCloud rappresentano ottime opzioni.