Che cos'è l'archiviazione in cloud?

Archiviazione in cloud , o Cloud Storage, è ancora uno dei termini che generano più confusione, al punto che, negli ultimi dodici mesi, circa 250.000 utenti hanno cercato su Google “cos’è l'archiviazione cloud?”. Il numero di ricerche è salito di circa il 21% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

Per semplificare, lo spazio cloud è come un disco di memoria incluso in un centro dati a cui è possibile accedere da remoto. Lo spazio di archiviazione è solitamente di proprietà di quelli che vengono definiti “hyperscaler” (Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Tencent o Alibaba).

Su questo punto occorre soffermarsi un attimo e ribadire che lo spazio è posseduto da questi soggetti e non dall’utente, che si limita semplicemente a prenderlo in prestito. Sostanzialmente si affitta un SSD in remoto.

I dati come servizio: un cambio di paradigma

In passato, l’unico modo di avere accesso a determinati contenuti (musica, film, videogiochi, etc.) era acquistare una copia fisica del prodotto. Con l’acquisto si otteneva anche la proprietà e si poteva disporre del prodotto come meglio si credeva.

Dopo l’avvento di piattaforme come Spotify, Netflix e, recentemente, quelle dedicate al cloud gaming come il Game Pass di XBox , l’accesso ai contenuti si è trasformato in un servizio che le aziende forniscono agli utenti in cambio di un abbonamento.

Elaborazione in cloud vs archiviazione in cloud: qual è la differenza?

L’archiviazione in cloud è un sottosistema dell’elaborazione in remoto. Per elaborazione in cloud si intende qualsiasi servizio che offre un PC, o simili, accessibile tramite la sola connessione internet e che svolge le medesime operazioni di un dispositivo. Shadow Tech ne è un esempio, ma ce ne sono molti altri.

L'archiviazione in cloud, invece, è un semplice spazio dove vengono conservati i dati, esattamente come un SSD è solo una parte di un computer.

Dove sono conservati i dati in cloud?

I dati sono conservati in un server centrale, la cui proprietà è di un hyperscaler che offre il servizio. Questi soggetti acquistano, o producono, lo spazio necessario a disporre i server che conserveranno i dati. I migliori servizi cloud faranno in modo di avere a disposizione diversi data center e si cureranno di creare multiple copie dei contenuti, evitando che vadano persi.

Questi spazi sono fisici e localizzati su tutto il globo. Infatti, chi ha usufruito di un servizio cloud avrà notato diciture del tipo “ti stiamo connettendo al data center più vicino”.

Quanti sono i fornitori di servizi cloud?

Gli hyperscaler non offrono solo i servizi di loro proprietà (Google Drive, Amazon Drive , Apple iCloud, OneDrive, Terabox), ma ospitano anche i servizi di aziende terze. Dropbox, per esempio, si affida a Amazon. È dunque possibile crearsi uno spazio di archiviazione cloud per conto proprio.

A volte gli spazi cloud hanno nomenclature diverse: online backup, cloud backup, online drives, file hosting e altre, ma sempre di archiviazione in remoto si tratta.

Esempi più comuni sono Facebook e Twitter che, conservando foto e testi, altro non fanno che conservare i dati in un server remoto.

Quali sono i benefici dei servizi cloud?

Conservare i propri file in remoto aiuta a proteggersi dalle principali minacce, come la compromissione della memoria interna dei dispositivi o gli attacchi ransomware .

L’archiviazione in remoto, inoltre, applica sistemi di crittografia ai dati che la rendono più sicura di uno scambio via mail o chiavetta USB ed è possibile accedere ai contenuti direttamente dall’interfaccia del servizio, senza dover scaricare nulla.

Infine, alcuni servizi permettono di ripristinare un documento alle sue versioni precedenti anche dopo che è stata salvata l’ultima modifica.

I fornitori sono affidabili?

La fiducia è il fattore principale da considerare nella scelta di un servizio cloud e i fornitori devono garantire la massima protezione. La sicurezza dei data center, unita alla crittografia, rende difficile l’accesso ai dati da parte di malintenzionati e, anche qualora dovessero verificarsi delle intrusioni, i contenuti sarebbero oscurati. L’affidabilità è più importante del costo.

Per saperne di più

Fran Villalba Segarra, CEO dell’azienda di servizi cloud Internxt, ha scritto molto sull’argomento e sulle tematiche ad esso correlate, come la sicurezza . Altri autori che possono essere consultati sono Andrew Martin di Egnyte e Jay El-Anis, ambedue fornitori di spazi cloud.

Inoltre la redazione di TechRadar ha stilato una classifica dei migliori servizi di Cloud Storage disponibili sul mercato.