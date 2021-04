I migliori software di backup del 2021

I migliori software di backup vi aiutano a creare una copia dei vostri dati in modo affidabile, rendendo i backup stessi facili da utilizzare e gestire. Rispetto ai software gratuiti, i software per il backup professionale offrono opzioni molto più avanzate rispetto agli strumenti gratuiti disponibili sulla rete.

Che siate utenti privati o aziendali, è fondamentale avere a disposizione un software di backup per tutti i vostri documenti e dati, pena il rischio di perdere tutto quanto in caso di guasti al disco rigido.

Sebbene esistano soluzioni di backup in cloud come Google Drive e Microsoft OneDrive per l'uso generico, è meglio non affidarsi a un'unica soluzione per il vostro backup. A livello ideale, il backup in cloud dovrebbe essere integrato da un'altra soluzione, come un hard disk esterno.

Tuttavia, coordinare varie soluzioni può diventare complicato, dato che dover copiare e/o spostare manualmente grossi volumi di dati è un'operazione lunga e tediosa. Inoltre, può creare confusione, compromettendo il vostro metodo di gestione dei documenti, specialmente se usate sistemi di gestione file per condividere dati in modo sicuro.

Per fortuna esistono varie soluzioni in grado di gestire al meglio situazioni come queste, ad esempio i software di backup automatico, o strumenti che consentono di impostare diversi backup all'occorrenza. In alcuni casi, si tratta solo di copiare i nuovi file non appena vengono salvati, in altri invece possono gestire backup regolari e condotti a intervalli specifici.

Sebbene esistano anche delle soluzioni di backup gratuite, in questa sede vogliamo concentrarci sul software di backup a pagamento, sebbene molti offrano piani gratuiti o versioni di prova a tempo.

Tutte le soluzioni sono costituite da software di backup per Windows 10, ma molte di queste sono compatibili anche con altre piattaforme, come macOS.

Backblaze: storage cloud illimitato GRATIS acquistando ExpressVPN

ExpressVPN, il provider VPN n.1 secondo TechRadar, offre un anno di storage in cloud illimitato di Backblaze sottoscrivendo un abbonamento annuale alla VPN. Grazie al servizio di storage cloud di Backblaze, potete effettuare il backup dei vostri file e tenerli al sicuro nel cloud.Vedi offerta

(Image credit: Acronis)

Acronis True Image è una soluzione di backup completa, che promette di aiutarvi a "non perdere mai più nemmeno un file".

Questo software di backup invia i dati contemporaneamente a un'unità locale e a una soluzione nel cloud. Inoltre comprende funzioni di clonazione e immagini mirror per l'unità di sistema del vostro computer, utilizzabili con pochissimi passagi.

Acronis True Image offre anche una funzione anti ransomware che rileva e può annullare la crittografia non autorizzata di un disco, al fine di proteggere i dati da questo tipo di attacco sempre più diffuso. Inoltre, fornisce il supporto a backup dei dispositivi mobili. Un aspetto negativo è che le funzioni di backup richiedono alcune risorse di sistema e ciò potrebbe allungare i tempi di avvio.

L'abbonamento annuale offre la protezione del ransomware come funzionalità integrata. Per i backup nel cloud, occorre passare al piano Advance. Il piano Advanced, invece, offre 5 TB di storage e le firme elettroniche.

(Image credit: EaseUS)

2. EaseUS ToDo Backup Una soluzione di backup flessibile LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI VISIT SITE Pro + Costo contenuto + Funzionalità avanzate + Supporto di Windows e Mac

EaseUS ToDo Backup è una soluzione disponibile da oltre dieci anni, con pacchetti pensati per aziende, utenti domestici ma anche provider di servizi. Offre software per le piattaforme Windows (da XP in poi) e Mac.

I livelli Home e Home Office offrono backup completi o incrementali di fino a 16 TB di dati, inclusa la gestione di più partizioni, RAID hardware e backup nel cloud.

Sebbene sia disponibile un livello gratuito, il livello Home con pagamento una tantum offre diverse funzionalità in più per chi vuole gestire i propri back secondo pianificazioni regolari. La versione Home è acquistabile una volta per tutte oppure tramite sottoscrizione con abbonamento annuale o biennale.

Le opzioni Business per una singola workstation offrono ulteriori opzioni per server e tecnici, insieme a una gamma estesa di funzionalità di grado professionale.

(Image credit: Paragon)

3. Paragon Backup & Recovery Opzioni aziendali per il backup domestico LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI 79,95 USD Vedi Da Paragon Pro + Supporto di ripristino USB + Economico + Facile da usare Contro - Nessun bundle con storage cloud

Paragon Backup & Recovery offre una soluzione flessibile che semplifica le operazioni di backup. Grazie alla procedura guidata per la creazione dei processi di backup, potrete stabilire facilmente gli elementi da salvare e dove archiviare i dati.

Il software include tutti i normali processi di backup e consente di creare routine più complesse in modo facile, inclusi i backup automatici. Una funzionalità di rilievo è il supporto di ripristino WinPE, che consente di rimettere in funzione il PC in caso di gravi problemi di avvio. Attraverso una chiavetta USB di avvio, gli utenti possono recuperare i file, risolvere i problemi di avvio e avviare un ripristino completo per tornare operativi in pochi, semplici passaggi.

Il piano Home è in vendita sotto forma di una licenza singola per utente domestico. Gli utenti aziendali dovranno invece contattare Paragon e richiedere un preventivo.

(Image credit: NovaBackup)

4. NovaBackup Un prodotto di base, ma niente di più LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI VISIT SITE Pro + Molto sicuro + Include tutorial video + Varie opzioni aziendali

NovaBackup è una soluzione di backup alquanto valida e disponibile in abbonamento. Si tratta della soluzione ideale per le attività di backup basilari, come la creazione di una copia del vostro hard disk su un supporto locale. Per chi ha requisiti basilari, questa soluzione sarà più che sufficiente, sebbene non brilli affatto in termini di interfaccia, compatibilità oltre Windows e Linux e operazioni più avanzate.

Tuttavia, include gli upgrade al programma e supporta il backup su vari provider di servizi cloud, fra cui OneDrive e Dropbox.

La caratteristica migliore di NovaBackup PC è la sicurezza offerta, dato che il software funziona in locale, inviando i dati a un supporto multimediali locale, senza connettersi a Internet. Inoltre, il backup può essere eseguito con crittografia AES a 256 bit per una maggiore sicurezza.

Gli utenti domestici possono sottoscrivere un abbonamento annuale per un solo PC, godendo della protezione contro la perdita di dati, il ransomware e i guasti hardware. Inoltre, è disponibile una versione Server che offre il supporto aggiuntivo di macchine virtuali, SQL e Microsoft Exchange, ed è anche conforme con HIPAA.

(Image credit: Genie9)

5. Genie9 Timeline App di backup che non interferisce con le altre attività del PC LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI VISIT SITE Pro + Gestisce bene le risorse del sistema + Ottima modalità film/giochi + Opzioni efficaci

Genie Backup Manager promette una "protezione senza sforzi di tutti i vostri file" ed è configurabile in tre passaggi. Inoltre, offre una versione di prova, ma solo per Windows XP e versioni successive, dunque nessun supporto per Mac o Linux.

Il software è focalizzato sul tradizionale backup delle unità, mentre gli sviluppatori offrono altre soluzioni per scenari diversi, come il backup per Android o sul cloud, rendendo Genie Backup Manager un'applicazione tutt'altro che completa.

L'app risiede sulla barra delle applicazioni di Windows sotto forma di icona, funzionando senza intralciare altre attività. Le funzioni più importanti includono il backup veloce in modalità Turbo o in modalità Smart, che si regola in modo intelligente in base alle risorse di sistema disponibili.

Per chi detesta le interruzioni, il software offre anche la modalità giochi/film che elimina automaticamente i pop-up per non interrompere le partite o la visione di un film o una serie. Su mobile è disponibile solo l'app iOS, ma non quella per Android.

Altre soluzioni di backup da prendere in considerazione

Ci sono altre opzioni che vale la pena prendere in considerazione, senza contare le soluzioni di backup gratuite, che seppur utili, restano comunque limitate dal punto di vista delle opzioni e della personalizzazione in base alle vostre esigenze. In alternativa, potete valutare un software di backup nel cloud, in ogni caso ecco altre opzioni a vostra disposizione:

Google One è il nuovo nome di Google Drive, che offre 15 GB di storage gratis per l'uso domestico. Basta scaricare l'app Google Backup and Sync sul computer, installarla ed eseguirla. Una volta fatto, il software creerà una cartella disponibile su Esplora File di Windows, in cui potrete salvare i documenti più importanti. Sebbene esistano delle opzioni a pagamento, potrebbero risultare costose sul lungo termine, se dovete sottoporre a backup e sincronizzare un hard disk capiente.

Microsoft OneDrive è un'opzione per backup e sincronizzazione inclusa in Microsoft Office 365. Esiste una versione gratuita con 10 GB di storage, ma soffre delle stesse limitazioni dell'opzione precedente, senza contare che è sempre preferibile utilizzare software di clonazione o gestione immagini per il backup completo dell'hard disk. In ogni caso, può essere utile per tenere al sicuro i file più importanti.

Dropbox è un altro server cloud che consente di salvare online i documenti importanti, anche se la versione gratuita presenta le stesse limitazioni di cui sopra. Ma, ancora una volta, la possibilità di salvare un piccolo numero di file cruciali, per lavoro, studio, progetti creativi ecc. può essere importante.

Cobian Drive è un software da installare e configurare sul PC per l'utilizzo locale, di conseguenza i file e le cartelle vengono salvate in un'altra destinazione della vostra macchina, ad esempio un disco secondario appositamente installato per i backup o un'unità esterna pensata per lo stesso scopo. Il software è un po' datato, ma resta utile e meritevole di considerazione per operazioni rapide e, soprattutto, a costo zero.

Backup4all è la versione a pagamento della soluzione gratuita FBackup. La differenza sta in funzioni più avanzate e in una procedura guidata che consente di configurare senza sforzo le opzioni di backup. Il software è relativamente economico e offre 30 giorni di prova gratuita per consentirvi di testarlo. Oltre al supporto di unità interne ed esterne, può salvare i dati su una chiavetta USB o sui servizi cloud designati.