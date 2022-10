Recensione Google Drive

Google Drive è un servizio cloud efficiente, dedicato sia ai consumatori che alle aziende. La costante aggiunta di nuove funzioni e la disponibilità di una suite office gratuita online, unite alla possibilità di conservare i propri file, lo rendono una scelta vantaggiosa per lavoratori e non.

Google Drive non si limita ad offrire un servizio cloud sul web, ma mette a disposizione anche un'applicazione per smartphone e strumenti di backup per Windows e iOS che consentono di caricare velocemente i file sul cloud. Le funzioni sono basilari, ma la sua efficacia compensa eventuali mancanze.

Google Drive si è sviluppato al punto da competere con altri servizi cloud come Box e Dropbox. Le applicazioni che mette a disposizione, oltre al servizio base, lo rendono una scelta ottimale.

Google Drive: funzionalità

Google Drive, grazie alla sua interfaccia intuitiva e all’ampia disponibilità di applicazioni per smartphone, consente di accedere comodamente ai propri file da ogni luogo e gli strumenti di condivisione sono funzionali e di facile utilizzo.

La condivisione può essere impostata a differenti livelli, a seconda dell’accesso che si intende fornire ai propri contatti. Un file, o una cartella, possono essere condivise tramite link o via mail. Un’aggiunta gradita, in merito ai livelli di accesso, è stata l’introduzione dei permessi da Commentatore, a metà tra Visualizzatore e Editor.

I Drive condivisi per il team, funzione disponibile solo per gli account Business e Enterprise, permettono di creare uno spazio per i gruppi che devono lavorare su determinati documenti. Ogni singolo Drive per i gruppi di lavoro può essere personalizzato ed è possibile inviare una mail all’intero team, oltre che gestire comodamente i permessi d’accesso.

Servizi come Docs, Sheets e Slide sono ben integrati nel sistema e la qualità delle singole applicazioni non ha nulla da invidiare a Microsoft Office (è anche possibile convertire i file office nei rispettivi formati Google). In caso non si voglia effettuare l’operazione di conversione, Google Drive permette di conservare i file nei loro formati originali e sincronizzarli tra diversi dispositivi.

La sincronizzazione con i programmi desktop non è semplice come con Dropbox, ma è possibile effettuarla senza troppa fatica con Windows e macOS o conservare alcuni file e cartelle esclusivamente online. Ogni volta che si apportano modifiche ad un documento, l’utente riceverà una notifica.

Google Drive: interfaccia

L’interfaccia è coerente con i prodotti Google: ampi spazi bianchi, i colori tipici del brand e i caratteri in grassetto. L’azienda non ha optato per un design complesso, preferendo a quest’ultimo la facilità di navigazione e l’intuitività.

Le barre di navigazione a disposizione sono due e consentono la ricerca tramite keyword o tipologia di file (barra superiore) o tra le cartelle (barra laterale). Tramite il riconoscimento ottico dei caratteri è possibile effettuare una ricerca testuale anche nei file PDF o nelle immagini.

Il layout dell’interfaccia principale può essere modificato in versione miniatura e i file possono essere facilmente trascinati da una cartella all’altra. Tuttavia, non è disponibile una modalità offline.

L’intelligenza artificiale di Google si occupa di sistemare i documenti a seconda della necessità, spostando in alto quelli di cui si ha maggior bisogno, anche se non sempre questa funzione lavora come dovrebbe. In alternativa, si possono ordinare i file in ordine cronologico, a partire dal più recente.

L’interfaccia della versione per smartphone ricalca quella web. Inoltre, per Windows e macOS, è disponibile uno strumento di backup e sincronizzazione per facilitare la gestione in locale. Il sistema di backup funziona anche in senso inverso, da locale a web.

La versione desktop di Google Drive facilita l’utilizzo anche in ambienti con scarsa connessione, limitando l’ampiezza di banda ed evitando una congestione della rete. Quest’ultima funzione non è disponibile per iCloud Drive, principale competitor di Google Drive.

Durante la fase di test la velocità di upload e download si è mantenuta stabile. L’efficacia del servizio dipende maggiormente, in ultima analisi, dalla connessione dell’utente.

Google Drive: sicurezza

Il sistema di crittografia di Google Drive non è end-to-end, dunque il contenuto può essere visualizzato da Google. Fatta questa precisazione, il livello di sicurezza di Drive è buono e, oltre all’autenticazione in due fattori, viene inviata una notifica per ogni nuovo accesso. Le opzioni di gestione e sicurezza si moltiplicano quando si scelgono gli account Business e Enterprise.

Google Drive: prezzi

L’offerta gratuita di Google Drive include uno spazio di archiviazione di 15GB, condiviso tra tutte le app come Gmail e Google Photo. È possibile aumentare lo spazio a disposizione senza dover passare ad un altro account, tramite le tariffe offerte da Google One.

Al costo di 1,99€ si ottengono 100GB con il piano base; il piano standard offre invece 200GB a 2,99€ mentre, l’opzione premium garantisce 2TB a 9,99€. Le tariffe sopra menzionate sono mensili.

Le funzioni ottenibili con i piani a pagamento sono limitate al solo servizio cloud, a differenza di Apple che include musica e gaming. Inoltre, lo spazio può essere condiviso con altri cinque utenti.

Gli utenti premium potranno avvantaggiarsi anche di una VPN per Android e iOS mentre, sia per gli utenti standard che premium, è previsto uno sconto del 10% sui prodotti del Google Store.

Google One offre anche dei piani annuali che permettono di risparmiare fino al 17%: 19,99€ per 100GB; 29,99€ per 200GB e 99,99€ per 2TB.

Per le aziende, c’è Google Workspace, una suite che include tutte le applicazioni Google, Drive e Gmail compresi. Disponibile in prova gratuita, Google Workspace offre piani di abbonamento, per ogni singolo utente, di 4,68€ (30GB), 9,36€ (2TB), 15,60€ (5TB) e l’opzione Enterprise per la quale è necessario contattare il team di vendita.

Conclusioni

Google drive è un servizio tutto in uno che, oltre ad offrire uno spazio web, mette a disposizione applicazioni per Windows, Android, iOS e macOS. Inoltre, si integra benissimo a Google Calendar e Gmail.

Google Drive ha alcune lacune, come la mancanza di crittografia end-to-end e backup bare metal. Tuttavia, la disponibilità di una suite office gratuita, le opzioni di condivisione e di gestione degli accessi, lo rendono uno dei migliori servizi cloud disponibili.