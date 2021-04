Si può scaricare Office gratis? La risposta veloce è “sì certo”, ma a dirla tutta la domanda è mal posta. Vedremo nelle prossime righe come “scaricare office gratis” sia una cosa possibile e del tutto legittima. Ma poi “usare Office” senza spendere niente… beh quella è un’altra questione.

Sicuramente ci sono delle opzioni più economiche di altre, che si tratti di usare Office per studenti oppure di dare un supporto alla propria attività lavorativa. Quanto segue, poi, vale sia che stiate cercando Office per Mac sia che preferite Office per Windows.

Restano alcuni dubbi (che cercheremo di chiarire), con un’unica certezza: quando si tratta di lavorare o studiare con il computer, per la maggior parte di noi questo significa scrivere, fogli di calcolo e presentazioni. E ciò si traduce nell’uso del popolare Microsoft Office. Questo pacchetto di programmi include Word, Excel, Power Point, Outlook e altri prodotti. Ci sono diverse alternative, compresi alcuni eccellenti programmi gratuiti come Open Office. Tuttavia quando qualcuno va online e cerca “scaricare office gratis”, l’intenzione è senza dubbio quella di procurarsi il famoso prodotto Microsoft senza spendere nulla.

Ma è davvero possibile scaricare office gratis?

Si potrebbe rispondere subito che sì, è possibile scaricare Office gratis. Ma sarebbe una risposta a metà, e probabilmente non proprio corretta.

Tanto per cominciare, “scaricare gratis” non significa che poi usare il programma è altrettanto gratuito. Per esempio, è possibile anche scaricare Windows gratis, dal sito di Microsoft. Poi (o prima, come vedremo) bisogna comprare una licenza di Windows per poterlo utilizzare; o almeno per usarlo in modo completo, visto che Microsoft “permette” di usare Windows anche senza pagare la licenza, ma con funzioni limitate.

Per Microsoft Office la faccenda è simile, ma con un’importante differenza. Se infatti vale l’affermazione per cui è possibile scaricare Office gratis, il necessario file ISO non si trova da nessuna parte sul sito Microsoft. Esistono alcuni siti di terze parti che offrono la possibilità di scaricare Office gratis, ma non offrono garanzie in termini di sicurezza e affidabilità.

Office 365 gratis (per 30 giorni almeno)

(Image credit: Microsoft)

Ciò che si può fare senza rischi è invece attivare la prova gratuita offerta da Microsoft . Avrete accesso al pacchetto Office 365 completo, compreso 1TB di spazio su OneDrive. Al termine della prova potrete disdire oppure sottoscrivere un abbonamento. Questa operazione richiede un account Microsoft, grazie al quale potrete accedere anche alla dashboard personale . Da qui bisogna poi andare alla pagina dei Servizi e Abbonamenti , e finalmente sarà possibile scaricare Office sul proprio computer. Affinché ciò sia possibile bisogna usare lo stesso account con cui si è attivata la prova gratuita.

Come vedremo qui sotto si possono trovare licenze di Office a prezzi molto più interessanti rispetto a quelli praticati da Microsoft. Ma per usarle dovrete necessariamente scaricare i file ISO da fonti non ufficiali; molte, forse la maggior parte, sono del tutto affidabili. Ma è sempre consigliata la massima attenzione, e magari è anche il caso di usare un buon antivirus.

Attenzione Attivare la trial di 30 giorni di Office365 non è la stessa cosa che scaricare il file d’installazione di Office 2019 o precedenti; per quanto simili, stiamo parlando di programmi diversi. Il file di installazione (formato ISO in genere, ma anche .exe) non è disponibile dal sito Microsoft a meno che non abbiate già comprato una licenza.

Scaricare office gratis direttamente da un sito Microsoft comunque non è impossibile. Abbiamo parlato con almeno un commerciante, infatti, che fornisce un link Microsoft sicuro da dove scaricare Office gratis. Come vedremo, bisogna sempre procurarsi una licenza.

Come comprare la licenza di Office

Abbiamo detto che scaricare Office gratis è possibile,ma per usarlo bisogna comunque comprare una licenza. Una possibilità è quella di abbonarsi a Microsoft365, direttamente dal sito dell’azienda che vi abbiamo indicato sopra.

Ci sono diversi piani disponibili, e il più economico costa €65 all’anno. In alcuni casi potrebbe essere una scelta sensata, ma se volete usare Office solo per qualche piccola attività ogni tanto, oppure per essere certi di poter aprire i file che ricevete per posta, allora l’investimento magari è un po’ eccessivo.

Se state considerando l’acquisto di Office 2019, invece, la situazione è anche meno rosea: la licenza Home&Office, infatti, costa €299 se comprata tramite Microsoft. Chi possiede una licenza attiva può scaricare Office gratis dalla sezione Servizi e Abbonamenti della sua pagina personale (Dashboard).

In entrambi i casi stiamo parlando di un impegno economico non trascurabile, soprattutto per chi non sta cercando uno strumento di lavoro ma un supporto alle piccole attività quotidiane.

(Image credit: MrKey Shop)

Fortunatamente è possibile comprare una licenza di Office legalmente , a prezzi molto più bassi rispetto a quanto indicato da Microsoft. Per esempio, Mr. Key Shop mette a disposizione licenze per Office 2019, Office 2016, Office 2013 e Office 2010. Presente nel loro catalogo anche Office per Mac, che sarà ovviamente la scelta per chi possiede un computer marchiato Apple. Nel momento in cui scriviamo queste righe i prezzi partono da €34,99, ma ci sono spesso offerte e promozioni quindi potreste trovare licenze di Office anche più vantaggiose di così.

La licenza Office che avrete acquistato in tal modo è un codice alfanumerico che Mr Key Shop spedisce per email non appena avrete concluso l’acquisto. Dopo pochi minuti, quindi, potrete iniziare a usare Office sul vostro PC. E avrete anche assistenza gratuita in italiano (cosa per niente scontata).

L’acquisto della licenza in questo modo è anche uno dei pochi sistemi per accedere al link ufficiale di Microsoft, da dove poi potrete scaricare il file ISO in piena sicurezza.

Scaricare Office gratis - in poche parole

Quando si parla di “scaricare office gratis” in genere si pensa alla possibilità di usare il pacchetto Microsoft Office senza pagare. Ciò non è possibile, perché Office e le singole applicazioni (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) sono prodotti Microsoft venduti con licenze a vita oppure in abbonamento.

Tecnicamente però è vero che si può “scaricare office gratis” ma limitatamente al file di installazione. Per Office 2019, Office 2016 e le altre versioni offline esistono infatti dei file ISO. Microsoft però non li rende disponibili, quindi andranno cercati da fonti non ufficiali e non sempre affidabili.

Usare Office invece non è gratis. È infatti necessaria una licenza, ma potete trovarne una gratis su Amazon, eBay, Mr. Key Shop e altri negozi online.