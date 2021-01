Avete già seguito la nostra guida su come acquistare Windows 10 e adesso avete bisogno di procurarvi una licenza legittima di Microsoft Office per completare il vostro sistema?

Continuate a leggere questo articolo per scoprire come potete acquistare una chiave di licenza di Microsoft Office in maniera assolutamente legittima e, soprattutto, risparmiando.

Se ci leggete ormai da qualche tempo, saprete senz’altro che abbiamo inserito Microsoft 365 al primo posto fra le migliori app per la produttività , ma saprete anche che, per poter usufruire di tutte le funzionalità dell’erede di Microsoft Office, dovete essere pronti a sborsare una certa cifra, anche oltre €70 euro all’anno, anche se è possibile richiedere prima una prova gratuita di 30 giorni .

E la situazione non migliora se decidete di acquistare uno dei pacchetti Office con pagamento una tantum: infatti, a seconda del tipo di edizione che desiderate, potreste dover spendere da €149 a €579 euro, una cifra davvero stellare, soprattutto se siete studenti .

Dove acquistare Office risparmiando

Se vi occorre accedere alle ottime funzionalità di Office, come i fogli di calcolo Excel, Word, o qualsiasi altro strumento inserito nella suite, ma non volete spendere queste cifre, esiste un modo del tutto legittimo e sicuro di procurarvi la vostra chiave di licenza di Microsoft Office risparmiando un bel po’ di denaro.

Come vi avevamo suggerito nella guida precedente, anche in questo caso potete rivolgervi a venditori terzi, ad esempio tramite Amazon o eBay, ma ancora una volta, occorre prestare attenzione ai venditori affiliati e ai feedback. Inoltre, online esiste un’intera costellazione di siti web in cui vengono rivenduti codici di licenza di Microsoft Office e Windows 10, anche se non sempre è chiaro se la provenienza di tali chiavi sia del tutto legittima o se invece non riguardi il famigerato mercato grigio.

Un’altra soluzione, invece, assolutamente sicura e affidabile, è Mr Key Shop , un rivenditore ufficiale che offre chiavi di licenza Microsoft Office e Windows 10 a prezzi davvero accessibili. Ad esempio, potrete trovare un vasto assortimento di codici di licenza per Microsoft Office a prezzi davvero convenienti come per Office 2010 , una suite ancora oggi validissima e indicata soprattutto per gli utenti privati e gli studenti.

Come acquistare Office

Acquistare una licenza Office tramite uno dei rivenditori citati (o altri simili) è semplicissimo: scegliete quella che preferite, aggiungetela al carrello e completate il pagamento. Riceverete il codice istantaneamente o quasi, direttamente nella vostra posta elettronica (almeno con Mr. Key Shop, che abbiamo verificato).

L’acquisto vi darà l’accesso a un prodotto Microsoft originale al 100%, con licenza a vita, pertanto anche se formatterete il PC, potrete sempre riutilizzare il codice di licenza di Microsoft Office senza problemi.

Quanto al pagamento, preferiamo quei venditori che accettano Pay Pal e il suo programma a tutela del compratore, ma potete dare anche un'occhiata a Trustpilot per avere la conferma definitiva del fatto che potrete fare i vostri acquisti senza nessun pensiero.

E dopo l’acquisto?

Una volta acquistata la vostra chiave di licenza di Microsoft Office, riceverete un’e-mail con tutte le istruzioni per scaricare Office dal sito ufficiale e per utilizzare il vostro codice di attivazione. Ormai è una procedura davvero elementare e Mr Key Shop vi fornirà tutti i passaggi necessari in modo chiaro.

Dunque, la spedizione è immediata dopo l'acquisto e il prodotto arriva direttamente nella vostra e-mail, abbattendo così anche l'impatto ambientale che deriva dalla spedizione di merce fisica.

Ma è legale?

Rivendere le licenze ESD (Electronic Software Download), spesso facenti parte di materiale dismesso da aziende che comprano grandi lotti di chiavi di licenza di Microsoft Office o Windows 10, è considerata una pratica assolutamente legale, come confermato anche dalla Corte Europea (C-128/2011) , dunque acquistare una licenza ESD presso Mr Key Shop è 100% legale.

Dunque avete tutti gli elementi che vi servono per acquistare Microsoft Office senza spendere una fortuna e, soprattutto, in modo del tutto legittimo.

