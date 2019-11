Microsoft Surface Pro, le migliori offerte di novembre 2019

Siamo qui per aiutarvi a trovare le offerte più convenienti e i migliori bundle per i Surface Pro di casa Microsoft

Abbiamo trovato le migliori offerte del più recente Surface Pro 7 del 2018 e alcune offerte sui vecchi Surface Pro del 2017. I prezzi dei modelli precedenti non hanno subito dei grossi cali e rimangono ancora alti, così abbiamo deciso di mantenere i modelli più semplici in modo da poter ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo ed evitare di pagare troppo per una tecnologia ormai obsoleta.

Stai cercando qualcosa di più piccolo? Puoi dare un’occhiata al modello più carino e compatto della famiglia Surface, il Surface Go, la versione più piccola ed economica del tablet Surface Pro. Microsoft è riuscita a creare un tablet che è quasi in grado di sostituire il vostro laptop, cosa che è stata fatta anche con i modelli più recenti.

Se siete alla ricerca di qualcosa di più economico, potete trovare la nostra guida all’acquisto per i laptop economici.

**Nota importante:** la maggior parte delle offerte per i modelli Surface Pro, soprattutto i modelli più economici, non sono dotati di tastiera Typer Cover e la Surface Pen. I siti dei rivenditori possono essere un po’ fuorvianti in quanto in genere mostrano delle immagini del del dispositivo con tastiera e altri accessori, quindi assicuratevi di leggere la descrizione completa.

Abbiamo incluso un grafico di confronto per i prezzi della tastiera e della penna in basso, nel caso in cui abbiate bisogno di acquistarli separatamente. La maggior parte dei rivenditori hanno la possibilità di aggiungere gli accessori separatamente e in caso, se presenti, di sfruttare delle offerte applicate agli accessori.

Le migliori offerte del Black Friday e del Cyber Monday

Se volete rimanere aggiornati sulle offerte per tutti i prodotti Microsoft Surface seguite i nostri articoli sul BlackFriday e CyberMonday.

(Image credit: Microsoft)

Le migliori offerte per il Surface Pro 7

Specifiche da capogiro

CPU: Intel Dual Core i3; Quad Core i5-i7 | Scheda Grafica: Intel UHD Graphics; Intel Iris Plus Graphics | RAM: 4GB-16GB LPDDR4x | Archiviazione: 128GB-1TB SSD | Fotocamere: posteriore da 8MP, messa a fuoco automatica (1080p); 5MP frontale HD 1080p | Dimensioni: 292 x 201 x 8,5mm

Processore sempre veloce e performante

Un nuovo microfono migliore e Cortana sempre in ascolto

USB di tipo C

La batteria potenzialmente è la stessa del Pro 6

Il design è rimasto lo stesso

La tradizione di Microsoft di apportare delle piccole modifiche in ogni nuovo modello della famiglia Surface continua anche con il nuovo Surface Pro 7. Tuttavia queste modifiche non passano inosservate. I nuovi processori Quad-core i5 e i7 permettono al Pro 7 di gestire il multitasking anche con programmi più esigenti senza neanche tentennare per un istante. Ciò significa che i tempi di risveglio sono molto veloci. Inoltre, se sai che non hai bisogno di approfittare di questi incrementi di elaborazione, il processore base i3 dual-core con 4GB di RAM è stato rimesso a disposizione per permetterti di risparmiare qualche Euro, dato che il prezzo non è molto economico.

Oltre alla porta USB-C che con orgoglio è stata inserita nel Pro 7, non sarete in grado di distinguere i vari modelli. Non è ancora presente una Thunderbolt 3, che mette a letto le fantasie di veloci sessioni a doppio schermo. Ricordate, il Surface Pro 7 non viene fornito con la tastiera che vedrete nella sua fotografia principale. Tuttavia, la superficie Connect Port rimane ancora la stessa e se si dispone già di accessori precedenti si potrà continuare ad utilizzarli, senza nessun problema.

Arriviamo a parlare della batteria. Il nostro Surface Pro 7 che abbiamo recentemente recensito, si è ritirato con ben 2 ore di anticipo rispetto al suo predecessore. É un dettaglio che è emerso da parte di molti utenti che hanno segnalato questo problema. Mentre Microsoft ha rilasciato una patch per il sistema siamo ancora in attesa di un verdetto finale.

Se stai cercando un tablet delle incredibili prestazioni, perfetto per il multitasking e con un’alta velocità nell’elaborazione, allora il Pro 7 potrebbe essere la scelta giusta per te. Se hai già il Surface Pro 6 (e non sei preoccupato per le porte Thunderbolt 3), ti consigliamo l’upgrade solo se la potenza di cui già disponi non sembra bastarti.

Surface Pro 6

È ancora il miglior Surface Pro

CPU: Intel Core i5-i7 | Scheda Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB-16GB | Archiviazione: 256GB SSD | Fotocamere: posteriore da 8MP, messa a fuoco automatica (1080p); 5MP frontale HD 1080p | Dimensioni: 292 x 201 x 8,5mm

Batteria migliorata

É ancora il miglior tablet di Microsoft

Non vale la pena di un aggiornamento se si possiede la versione precedente

Il Surface Pro 6 è il penultimo modello della famiglia, appena prima del Surface Pro 7, presentato nell’autunno del 2019.

É disponibile il colore nero, per la prima, oltre al solito color argento (il colore standard dei Surface), il Surface Pro 6 non ha prezzi particolarmente economici, ma le versioni precedenti dovrebbero diminuire leggermente in seguito all’uscita dei nuovi modelli. Il Surface Pro 6 apporta alcune migliorie rispetto ai vecchi modelli su una già eccellente base di partenza, dato che sono stati aggiornati con i nuovi processori di casa Intel Kaby Lake i5 o i7 di 8a generazione. Quest’anno non sono presenti versioni che montano CPU Intel m3, eliminando così i dispositivi entry-level con un prezzi più accessibili. Ma dato che non è cambiato nient’altro oltre gli aggiornamenti delle CPU e una nuova colorazione disponibile, non c’è nessuno che ti vieta di risparmiare un po’ ed acquistare i modelli precedenti, che a parer nostro sono ancora molto validi se non si ha bisogno di maggior potenza di calcolo.

I migliori prezzi e bundle del Surface Pro 2017

É più vecchio, ma regge ancora bene il confronto

CPU: Intel Core m3-i7 | Scheda Grafica: Intel HD graphics 620 - Intel Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4-16GB | Archiviazione: 128-512GB SSD | Fotocamere: posteriore da 8MP, messa a fuoco automatica (1080p); 5MP frontale HD 1080p | Dimensioni: 292 x 201 x 8,5mm

Batteria migliorata

Un grande passo avanti rispetto al Surface Pro 4

Solitamente gli accessori non sono inclusi Dispone di poca potenza

Si sarebbe potuto pensare che dopo il Surface Pro 4 Microsoft avrebbe prodotto il Surface Pro 5? E invece no...

Solo per confondere le idee e alla ricerca di possibili nuovi acquirenti, questo dispositivo è stato chiamato semplicemente Surface Pro. Fortunatamente, siamo qui per portarvi le offerte anche per l’ultima versione, quindi non preoccupatevi se nel nostro grafico di confronto prezzi vengono mostrati anche i prezzi del primo Surface.

Il nuovo Surface Pro ha apportato dei grandi miglioramenti rispetto alla precedente generazione, forse giustificando il riavvio del marchio sul mercato. La batteria ha una durata nettamente maggiore rispetto al Pro 4 e tutti gli accessori (come il Surface Pen e tastiera Type Cover) sono stati ottimizzati, anche se ci ha un po’ infastidito il fatto che non siano presenti in confezione e si debbano acquistare separatamente. Microsoft è più vicina che mai a sostituire il tradizionale computer portatile per poter lavorare a casa e in ufficio in completa mobilità con la massima ergonomia.

Surface Go deals

Un'alternativa economica da 10 pollici alla serie Pro

CPU: 1.6GHz Intel Pentium Gold 4415Y | Scheda Grafica: Intel HD 615 | RAM: 4-8GB | Archiviazione: 64-128GB SSD | Dimensioni: 245 x 175 x 8.3mm

Molto più conveniente dei modelli Pro

É estremamente portatile

Dispone di poca potenza

Il Microsoft Surface Go è una versione più piccola da 10 pollici dei Surface Pro ibridi. Non monta gli stessi processori, bensì un Intel 4415Y accoppiato con 4GB di memoria Ram e 64GB di archiviazione su SSD, oppure è disponibile una versione un po’ più prestante che monta 8GB di memoria Ram e 128GB di archiviazione su SSD, ma è notevolmente più economico di tutte le versioni Surface Pro che vi abbiamo già mostrato in questa pagina. È uscito nel mese di agosto del 2018. La tastiera Type Cover e il Surface Go Mouse sono (a nostro dispiacere) venduti solitamente separatamente.

Sì è vero, per lo stesso prezzo si può acquistare un laptop decisamente più potente e in grado di fare molte più cose, ma il Surface Go ci offre un form-factor fantastico: è leggero, compatto, piccolo e resistente e con un look accattivante.

Offerte Surface Pro Type Cover

Non possiamo non ripeterlo: la maggior parte dei prodotti che vi abbiamo consigliato non contiene in confezione la tastiera Type Cover, nonostante la maggior parte dei rivenditori mostrino immagini in cui il Surface Pro è assieme alla tastiera. Beh questa non è presente in confezione quindi vi consigliamo di leggere la descrizione prodotto prima dell’acquisto oppure optate per un bundle se disponibile presso quel rivenditore.

É molto probabile che vogliate comprarne una separatamente.

Le Type Covers nella tabella di confronto sono compatibili con tutti i modelli Surface Pro di questo articolo. Il più recente 'Signature Type' ha una finitura morbida in tessuto intorno ai tasti ed è disponibile in colori tenui, mentre le versioni precedenti hanno dei colori più vivaci e hanno una costruzione in plastica più tradizionale.

Offerte Surface Pen

Ebbene sì, se siete alla ricerca di un Surface Pro che non include nel suo bundle la Surface Pen, dovrete acquistarne una separatamente. Controlla i prezzi migliori attraverso il nostro sistema di confronto.