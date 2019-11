iPad sconti e offerte

Se state cercando una buona offerta per acquistare un iPad con il budget più ridotto possibile, pensiamo di potervi aiutare. Dopotutto, non è il compito più semplice che ci sia visto che i prodotti Apple appartengono al segmento "premium" del mercato.

Dato che le nuove versioni escono su base quasi annuale, c'è molto spazio per gli sconti su quelle più “vecchie”. Ci sono prezzi scontati anche sui modelli iPad attuali, compresi gli ultimi membri della famiglia, i nuovissimi modelli 2019 di tutti i nuovi iPad da 10,2 pollici, iPad Mini e iPad Air. E ovviamente non possono mancare le ultime offerte per il modello di fascia alta iPad Pro.

Apple sta cercando di entrare nel mercato dei tablet più economici e rubare clienti ai grandi rivali Samsung e Microsoft, che cercano a loro volta di inserirsi nel mercato maggiormente di nicchia dell'iPad Pro; perciò non è più così avversa allo sconto sui suoi modelli come succedeva anni addietro.

Abbiamo visto grossi sconti su tutto, dall'iPad entry-level con supporto all’Apple Pencil agli incredibilmente potenti nuovissimi iPad Pro. I vecchi modelli di iPad Air e iPad Mini sono molto più economici di quanto non lo fossero in passato, specialmente con la versione più recente, apparsa da poco sugli scaffali. Qui sotto abbiamo confrontato i prezzi per ogni modello ancora ampiamente disponibile. Se siete fan del marchio Apple e del sistema operativo MacOs, abbiamo anche disponibili per voi le migliori offerte per MacBook.

Ecco quindi, un'istantanea degli ultimi prezzi su una selezione dei modelli iPad più popolari.

Le migliori offerte e vendite per iPad del Black Friday

Se si desidera risparmiare ancora di più, il Black Friday 2019 e il Cyber ​​Monday 2019 sono entrambi in arrivo e le offerte per iPad avranno probabilmente il miglior prezzo che riusciremo a trovare durante l’anno. Non solo, anche le periferiche per iPad come Apple Pencil e Smart Keyboard Folios saranno suscettibili di sconto.

Se si desidera acquistare un nuovo tablet Apple o gadget, il 29 novembre è la data da scrivere sul calendario e TechRadar sarà in grado di guidarvi attraverso ogni fase del processo delle offerte. Aggiungete la nostra pagina del Black Friday ai preferiti e visitatela di tanto in tanto per visualizzare continuamente tutte le offerte che via via verranno rilasciate dagli shop online, l’affare potrebbe essere dietro l’angolo!

Offerte iPad

(Image credit: Apple)

Le migliori offerte per iPad 2019

Ora con uno schermo più grande allo stesso prezzo

Peso: : 483g | Dimensioni: : 25,1 x 17,4 x 0,75 | SO: : iPadOS | Dimensioni dello schermo: : 10,2 pollici | Risoluzione: : 1620 x 2160 pixel | CPU: : A10 Fusion | Memoria: : 32 / 128GB | slot microSD: : No | Batteria: : Fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: : 8MP | Fotocamera frontale: : 1,2 MP

Nuovo iPadOS

Schermo rinnovato, di maggiori dimensioni

Supporto per astuccio e tastiera intelligente

Cornici ancora troppo grandi

Se state pensando di acquistare un nuovo iPad, questo è un ottimo punto di partenza, anche se è solo un aggiornamento minore rispetto allo scorso anno, cosa da tenere in considerazione durante la comparazione dei prezzi.

I prezzi del modello da 10,2 pollici per iPad 2019 partono attualmente da circa 320€, a fronte di un prezzo di lancio di 389€.

Lo schermo è migliorato nella risoluzione e nella dimensione. Se si desidera usare un iPad a mò di laptop, è apprezzabile il fatto che Apple abbia aggiunto uno Smart Connector al suo modello più economico, quindi ora supporta la Apple Pencil di prima generazione e la custodia Smart Keyboard ufficiale, esattamente come i modelli Air e Pro più costosi della serie. Il nuovo iPad verrà lanciato anche con il nuovo iPadOS installato. Questa è la prima volta che Apple fornisce un sistema operativo progettato su misura per i suoi iPad anziché utilizzare una versione molto simile a quella dei suoi telefoni. Il sistema operativo iPadOs verrà fornito in ogni caso, anche con tutti gli altri iPad evidenziati in questa pagina, come aggiornamento gratuito.

(Image credit: Apple)

Le migliori offerte per iPad (2018)

Sconti per terminare le scorte

Peso: : 469 g | Dimensioni: : 469 24 x 170 x 0,75 | Sistema operativo: : 469 iOS 12 | Dimensioni dello schermo: : 469 9,7 pollici | Risoluzione: : 469 1536 x 2048 pixel | CPU: : 469 A10 Bionic | RAM: : 469 2 GB | Memoria: : 469 32 / 128GB | slot per microSD: : 469 No | Batteria: : 469 fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: : 469 8MP | Fotocamera frontale: : 469 1,2 MP

Ancora un prodotto valido

Supporta Apple Pencil

Touch ID di sicurezza

L'iPad da 9,7 pollici 2018 di Apple è molto simile all'eccellente modello rilasciato nel 2017 e probabilmente non vale la pena acquistarlo, se si ha già quel modello. La principale novità qui è il supporto Apple Pencil, una funzionalità solitamente riservata ai modelli iPad Pro, molto più costosi. La pencil di Apple non è economica e deve essere acquistata separatamente a circa 80€ - oppure è possibile acquistarne una di terze parti per una cifra inferiore. L'iPad standard più recente è comunque un tablet fantastico ed è leggermente più veloce e più potente del modello 2017 grazie al nuovo chipset A10.

L'iPad da 32 GB 2017 è stato lanciato al stesso prezzo di 409€ in Italia, mentre l’iPad da 32 GB 2018 è stato lanciato a 389 €, quindi leggermente più economico della versione precedente.

Le migliori offerte per iPad Air (2019)

Molto potente e molto più economico del Pro

Peso: : 456 g | Dimensioni: : 25,1 x 17,4 x 0,6 | Dimensioni dello schermo: : 10,5 pollici | Risoluzione: : 2224 x 1668 pixel | CPU: : A12 | Memoria: : 64 / 256GB | Batteria: : 10 ore | Fotocamera posteriore: : 8MP | Fotocamera frontale: : 7MP

Più potente dei normali iPad

Grande schermo

Compatibile con Apple Pencil e tastiera intelligente

Il “nuovo iPad Air” è il primo della linea Air dal modello iPad Air 2 uscito nel 2014, e dato che esiste un iPad standard da 10,5 pollici rilasciato non molto tempo fa, abbiamo pensato di non rivedere più un modello Air. È valsa la pena attendere, comunque.

Questo perché il nuovo modello fornisce un significativo aumento delle prestazioni, che lo rende più vicino ai (molto più costosi) iPad Pro rispetto ai normali iPad. Il nuovo iPad Air (2019) include chipset e processori di fascia alta e supporta anche Apple Pencil e Smart Keyboard.

I prezzi per il nuovo iPad Air 2019 partono da 550 € (569€ al lancio) per la versione standard da 64 GB con prezzi che aumentano per le versioni più grandi da 256 GB o in quella con connettività 4G. La densità dei pixel sul display retina è molto simile a quella presente sull'iPad Pro 11 e dotato della la stessa tecnologia True Tone che regolerà la luminosità dello schermo ai livelli ottimali in funzione dell’ambiente circostante.

(Image credit: Apple)

Le migliori offerte per iPad Mini (2019)

Il classico ritorna

Peso: : 300 g | Dimensioni: : 20,3 x 13,5 x 6 | Dimensioni dello schermo: : 7,9 pollici | Risoluzione: : 2048 x 1536 pixel | CPU: : A12 | Memoria: : 64 / 256GB | Batteria: : 10 ore | Fotocamera posteriore: : 8MP | Fotocamera frontale: : 7MP

Uno schermo luminoso e dettagliato

Hardware aggiornato

Cornici ancora spesse

L'iPad Mini 4 del 2015 ha finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento nel 2019, sotto la semplice nomenclatura di “iPad Mini”.

Se si pensa che il design non sia cambiato molto nel corso degli anni, è possibile distinguere il nuovo modello da quelli precedenti dai modelli precedenti tramite le specifiche, che sono state notevolmente migliorate. Lo straordinario nuovo schermo retina ha una risoluzione di 2048 x 1536, che è particolarmente denso per uno schermo da 7,9 pollici. La batteria può sostenere ben 10 ore di navigazione web e riproduzione multimediale. Il sistema operativo è aggiornabile al nuovo iPadOs ed il chip A12 Bionic Chip è capace di superare in prestazioni anche il più recente iPad da 9,7 pollici normale.

Se gli iPad di dimensioni standard sono forse un po' troppo grandi per essere maneggiati in movimento oppure occupano troppo spazio nella borsa, ma si desidera davvero qualcosa di più grande di uno smartphone per letture più lunghe, navigare in rete o guardare contenuti video, l'ultimo iPad Mini è uno dei migliori dispositivi in grado di svolgere tutte queste funzioni, per molte molte ore.

I prezzi sono però il principale deterrente, perchè abbastanza alti, anche più dell'iPad standard da 9,7 pollici. Il nuovo iPad Mini (2019) è stato lanciato con un prezzo di iniziale di 569€.

Con la maggior parte dei prodotti è possibile risparmiare una discreta cifra, acquistando una versione più vecchia, ma i prezzi dell'iPad Mini 4 non sono molto più economici e considerato che è un modello del 2015, conviene aggiungere qualcosa al prezzo e aggiudicarsi l’ultimo modello.

Le migliori offerte per iPad Pro da 11 pollici (2018)

Il migliore iPad in assoluto

Weight: 468g | Dimensions: 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | OS: iOS 12 | Screen size: 11-inch | Resolution: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Storage: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD slot: No | Battery: 7,812mAh | Rear camera: 12MP | Front camera: 7MP

Incredibilmente potente

Schermo e area di visualizzazione migliorati

Pencil e tastiera esterni sono troppo cari

L'iPad Pro 2018 vede la più importante modifica al display rispetto al modello originale.

Lo schermo LCD edge-to-edge è stato realizzato arrotondando gli angoli e utilizzando un display a retina liquida simile a quello presente nell'iPhone XR. Apple è riuscita a creare un display da 11 pollici, pur mantenendo le dimensioni del telaio del precedente iPad Pro da 10,5 pollici grazie a una drastica riduzione della cornice circostante. Il display a 120Hz ora viene anche fornito con Face ID per lo sblocco. L'iPad Pro è ora dotato di una moderna connessione USB-C ma ha perso il jack per le cuffie: bisognerà mettere in conto degli auricolari wireless.

Il nuovo chipset bionic A12X rende l'iPad Pro 2018 il più potente di sempre e Apple punta davvero ai creativi professionisti, ponendo grande enfasi su come funziona il nuovo Photoshop per iPad Pro. Gestirà senza fatica centinaia di livelli di Photoshop ad alta risoluzione senza accusare lag. Non sorprenderà sapere che il nuovissimo iPad Pro da 11 pollici ha un prezzo elevato, viste le caratteristiche tecniche che può offrire. Il prezzo di lancio della versione da 64GB è stato di 899€

Le migliori offerte per iPad Pro da 12,9 pollici (2018)

Il miglior iPad per tipi creativi

Peso: : 631g | Dimensioni: : 28,1 x 21,5 x 0,6 | Sistema operativo: : iOS 12 | Dimensioni dello schermo: : 12,9 pollici | Risoluzione: : 2732 x 2048 pixel | CPU: : A12X Bionic | Memoria: : 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | slot microSD: : No | Batteria: : 9.720 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP | Fotocamera frontale: : 7MP

Eccellente per i creativi

Enorme potenza accompagnata da uno schermo grande

Davvero costoso

L'iPad Pro da 12,9 pollici per il 2018 gode dello stesso nuovo trattamento a schermo intero della nuova versione da 11 pollici ed ha un aspetto spettacolare. La cancellazione delle vecchie cornici, pur mantenendo le dimensioni dello schermo a 12,9 pollici, sta a significare che il nuovo iPad Pro è più piccolo e più leggero rispetto alla versione precedente, a parità di schermo. Internamente, presenta la stessa tecnologia aggiornata del modello da 11 pollici di cui sopra: è potentissimo e ideale per i creativi.

Uno schermo più grande lo rende particolarmente adatto per visualizzare meglio il materiale di lavoro e la nuova connessione USB-C è utile per collegare i moderni display esterni. I nuovi iPad Pro possono addirittura supportare i display 5K. Non sorprende che i prezzi dell'iPad Pro da 64,9 GB da 12,9 pollici 2018 siano tutt'altro che economici, con prezzo di lancio a partire da 1119, fino al modello top (1 TB - wifi + cellular) da 2119 €

The best iPad Pro 10.5-inch (2017) deals

The one and only iPad Pro in this size

Peso: : 469g | Dimensioni: : 25,1 x 17,4 x 0,6 | Sistema operativo: : iOS 12 | Dimensioni dello schermo: : 10,5 pollici | Risoluzione: : 2224 x 1668 pixel | CPU: : A10X Bionic | Memoria: : 64 GB / 256 GB / 512 GB | slot microSD: : No | Batteria: : 8.134 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP | Fotocamera frontale: : 7MP

Nuova dimensione

Potrebbe essere soggetto a sconti importanti

Prestazioni ancora all'altezza

Tra poco sarà fuori stock

La produzione di iPad Pro da 10,5 pollici 2017 è stata interrotta a favore dei modelli più recenti, il che è un peccato perché pensiamo che la dimensione di 10,5 pollici fosse particolarmente azzeccata. È comunque possibile acquistarlo online, presso alcuni negozi che lo hanno ancora; anche se sarà sempre più difficile trovarne qualcuno nuovo, pensiamo che in tal caso il prezzo potrebbe essere davvero interessante.

Questo modello di iPad Pro utilizza un processore A10X, la versione precedente da 9,7 pollici funzionava con il chip A9X, tuttavia il balzo generazionale, parlando di pure prestazioni, non è stato così esagerato, per essere onesti. La fotocamera posteriore è a bassa risoluzione e la fotocamera anteriore ha avuto invece avuto un aggiornamento più importante per una migliore esperienza con FaceTime. Gli schermi per iPad Pro 2017 ora beneficiano di cornici più piccole e di un display migliorato, anche se gli aggiornamenti del 2018 offrono cornici ancora più sottili. Il prezzo al lancio del modello da 10,5” era di 739€ per la versione 64GB Wifi.

Le migliori offerte per iPad Pro da 12,9 pollici (2017)

Il modello iPad Pro più grande, ma meno costoso

Peso: : 677 g | Dimensioni: : 30,6 x 22,1 x 0,7 | Sistema operativo: : iOS 12 | Dimensioni dello schermo: : 12,9 pollici | Risoluzione: : 2732 x 2048 pixel | CPU: : A10X **Bionic | slot per microSD: : No | Batteria: : 10,891 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP | Fotocamera frontale: : 7MP

Ottima batteria

Ancora estremamente potente

Potrebbe essere soggetto a sconti importanti

Tra poco sarà fuori stock

L'iPad Pro da 12,9 pollici 2017 non è più fornito direttamente da Apple, ma altri rivenditori ne hanno ancora diversi disponibili e costa molto meno rispetto alle versioni più recenti, quindi vale sicuramente la pena considerarlo se si cerca un iPad Pro ma si desideri risparmiare sul prezzo di acquisto. Similmente alla versione da 10,5 pollici della stessa generazione, utilizza il medesimo processore A10X, lo stesso set di fotocamere e fornisce addirittura la stessa durata della batteria. La cosa che cambia è la dimensione dello schermo e con essa ovviamente quella del tablet. Il modello 12,9 pollici regala ulteriori 500 pixel in orizzontale e 400 in verticale. Se si necessita di più spazio per lavorare e non sono richieste le prestazioni fornite dall’ultimo modello, è sicuramente l’iPad da preferire.

Il prezzo al lancio del modello da 12,9” era di 909€ per la versione 64GB Wifi.

Le migliori offerte per iPad Mini 4

Prezzi in calo

Peso: 299g | Dimensioni: 20,3 x 13,5 x 0,6 | OS: iOS 12 | Dimensione schermo: 7.9-inch | Risoluzione: 1536 x 2048 pixels | CPU: A8 | RAM: 2GB | Memoria: 16/32/64/128GB | slot microSD: No | Batteria: 5124mAh | Fotocamera posteriore: 8MP | Fotocamera frontale: 1.2MP

I prezzi scenderanno di più ora

Un eccellente tablet di piccole dimensioni

Potrebbe valere la pena pagare un po 'di più per la nuova versione

L'iPad mini 4 è ampiamente considerato come uno dei migliori tablet da 7 pollici mai realizzati. Apple ha smesso da poco di produrlo, poiché sta finalmente lanciando una nuova versione.

Può sembrare simile al Mini 3, ma lo spessore è stato ridotto da 7,5 a 6,1 mm. È anche più potente, con uno schermo straordinario e la batteria rimane ancora in grado di arrivare a 10 ore di utilizzo. Il processore A8 è stato un buon passo avanti rispetto all'A7 all'interno del Mini 3, quindi se si ha intenzione di giocare a giochi 3D o di utilizzare alcune delle app per iPad più pesanti dell'App Store, questa è sicuramente la migliore opzione - tutto questo racchiuso in una estetica pulita e compatta. Il prezzo al lancio era di 459€ per la versione 64GB Wifi.