Apple svela l'iPad mini 7 con nuove colorazioni, preordini aperti

Apple ha finalmente presentato l'iPad mini 7, un aggiornamento atteso dopo il modello del 2021. Il nuovo tablet da 8,3 pollici è dotato del chip A17 Pro, che migliora significativamente le prestazioni, raddoppiando la velocità del Neural Engine rispetto al mini 6 e offrendo CPU e GPU più rapide.

Oltre al potente chipset, l'iPad mini 7 arriva in due nuove colorazioni: blu e viola, oltre alle opzioni già disponibili di starlight e space gray. Le opzioni di archiviazione sono state ampliate, partendo da 128 GB e ora includendo anche varianti da 256 GB e 512 GB. Il dispositivo supporta l'ultima versione di iPadOS 18, disponibile per il preordine a partire da oggi, con prezzi che partono da 609 euro per il modello Wi-Fi e 779 euro per la versione Wi-Fi e Cellular.

Un'altra importante novità è il supporto per la Apple Pencil Pro, rendendo l'iPad mini 7 un'ottima scelta per i creativi e per chi cerca un piccolo notebook digitale. La fotocamera posteriore da 12 MP è stata aggiornata con l'elaborazione Smart HDR 4, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini. Inoltre, il supporto per il Wi-Fi 6E offre connettività wireless più veloce, rendendo il dispositivo ancora più versatile e potente.

(Image credit: Apple)

I maggiori miglioramenti software per l'iPad mini 7 arriveranno con il supporto di Apple Intelligence, previsto per il mese prossimo negli Stati Uniti. Questo include nuovi strumenti di scrittura basati sull'intelligenza artificiale in app come Mail e Note, oltre a funzionalità per applicazioni di terze parti. Tra le novità, ci sarà anche lo strumento Clean Up per migliorare l'imaging.

Se stavate aspettando il rilascio dell'iPad mini 7, potete già ordinarlo sull'Apple Store. Presto presenteremo la nostra recensione completa per valutare la posizione del nuovo tablet nella nostra guida ai migliori iPad.

Vale la pena aspettare?

(Image credit: Apple)

L'aggiornamento dell'iPad mini con il nuovo chip A17 Pro è sicuramente una notizia positiva per gli utenti e gli appassionati di tecnologia. Questo chip non solo garantirà prestazioni elevate e supporto per i futuri aggiornamenti di iPadOS, ma anche l'integrazione di Apple Intelligence, che potrebbe portare a funzionalità interessanti.

Il supporto per la Apple Pencil Pro è un altro grande vantaggio, poiché offre caratteristiche utili per gli artisti digitali e gli utenti creativi. Tuttavia, la durata della batteria rimane un'incognita, soprattutto considerando che è stato un punto debole del modello precedente. Sarà interessante testarlo per vedere se Apple ha fatto progressi in questo senso.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

In generale, l'iPad mini 7 sembra avere tutte le potenzialità per diventare il miglior tablet da 8 pollici sul mercato, dimostrando che Apple continua a credere nel formato compatto nonostante le dimensioni crescenti degli iPhone. Non vediamo l'ora di scoprire come si comporterà nei test reali!