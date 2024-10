Forse sta finalmente per arrivare un iPad mini 7

The iPad mini (2021), or iPad mini 6

La polvere del lancio dell'iPhone 16 si è appena posata, ma sembra che Apple stia già preparando un'altra importante presentazione di prodotti per il 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, un Mac mini ridisegnato, un MacBook con motore M4 e un nuovo iPad mini (alias iPad mini 7) potrebbero essere lanciati "entro la fine del 2024". Ottobre sembra il mese più probabile per un terzo grande evento Apple dell'anno.

Non si tratta di una novità in sé; Gurman ha da tempo accennato all'arrivo imminente di un nuovo iPad. Tuttavia, una recente fuga di notizie da Best Buy ha aggiunto ulteriore attenzione a queste voci. Secondo un annuncio di prodotto ora cancellato (via MacRumors), Best Buy starebbe preparando una svendita per un prodotto Apple "mini Wi-Fi" senza nome nella sezione Tablet del suo sito web. Questo prodotto sarà presumibilmente disponibile a un prezzo di liquidazione di 359,99 dollari, e poiché l'iPad mini 6 parte normalmente da 499,99 dollari, è probabile che si tratti di questo dispositivo in vendita.

In altre parole, Best Buy sta liquidando le ultime scorte di iPad mini, il che potrebbe essere visto come un segnale dell'arrivo imminente dell'iPad mini 7.

Apple è nota per non rifornire le scorte di modelli quando un dispositivo sostitutivo è in arrivo, quindi possiamo essere certi che un iPad mini 7 debutterà realmente prima della fine del 2024.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti che il nuovo tablet potrebbe portare, Gurman ha già accennato (via X) che "non sarebbe sorpreso di vedere [l'iPad mini] aggiornato per l'intelligenza artificiale" (ossia Apple Intelligence). Sappiamo che Apple Intelligence funziona solo con il chipset A17 Pro dell'iPhone 15 Pro, il chipset A18 dell'iPhone 16, il chipset A18 Pro dell'iPhone 16 Pro e i chipset di fascia alta della serie M di Apple. Pertanto, l'iPad mini 7 avrà probabilmente uno di questi potenti chip, se non un chipset completamente nuovo.

L'attuale iPad mini 6 utilizza un chipset A15 Bionic ormai obsoleto, quindi, indipendentemente dal fatto che l'iPad mini 7 possa avere funzionalità Apple Intelligence, la linea iPad mini ha bisogno di una rinfrescata.

Precedenti indiscrezioni parlavano di un iPad mini più grande da 8,7 pollici con schermo OLED (il modello attuale ha un display LCD da 8,3 pollici), ma non ci aspettiamo un cambio di dimensioni così drastico.

In ogni caso, siamo ansiosi di vedere cosa offrirà l'iPad mini 7 e monitoriamo la nostra casella di posta elettronica per eventuali inviti all'evento Apple.