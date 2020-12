Avete da poco assemblato un nuovo PC per godervi al massimo i migliori giochi PC o lavorare senza preoccupazioni tra client email e software di videoconferenza ? Avete intenzione di regalare o regalarvi un nuovo computer? Potreste aver bisogno di acquistare una licenza Windows 10. In questa guida vi daremo alcuni consigli pratici per acquistare la vostra licenza per Windows 10 in modo legittimo ma senza spendere un patrimonio.

Se avete acquistato un notebook o un PC pre-assemblato, è molto probabile che abbiate già ricevuto una licenza Windows OEM, probabilmente per Windows 10 Home, pertanto questa guida potrebbe non servirvi. Ma se avete acquistato un PC e lo avete assemblato da voi, magari seguendo la nostra guida , allora continuate con la lettura se acquistare Windows 10 senza rischi, possibilmente risparmiando.

Licenza Windows 10: come funziona?

Per poter utilizzare il vostro PC al meglio, senza limitazioni o fastidiosi messaggi di attivazione, ma soprattutto se volete usare tutte le funzioni come Microsoft Store, dovrete possedere una licenza Windows 10 originale, possibilmente da collegare a un account Microsoft, così da poter, ad esempio, effettuare l’iscrizione al servizio Xbox Game Pass su PC.

Possedere una chiave di licenza Windows 10 offre altri vantaggi, come la possibilità di usufruire di Windows Update e mantenere sempre aggiornato il sistema operativo.

(Image credit: Mr. Key Shop)

Dove acquistare Windows 10?

Se volete acquistare una licenza Windows 10, avete varie possibilità. La più ovvia sarebbe quella di recarvi sul sito ufficiale Microsoft e da lì scegliere la versione che preferite e procedere con l’acquisto. Qui dovrete pagare oltre €145 euro per la vostra licenza Windows 10 Home, e oltre 250 euro per Windows 10 Pro., ma avrete la certezza che arriva direttamente da Microsoft, se questo può farvi sentire sicuri.

Se invece volete risparmiare, esistono soluzioni alternative, assolutamente legittime, che vi consentiranno di procurarvi una chiave di licenza Windows 10 in modo del tutto legale ma a un prezzo molto inferiore.

Innanzitutto, potete sempre tenere d’occhio Amazon o eBay, anche se vi consigliamo sempre di fare molta attenzione al tipo di prodotto offerto e al venditore. Non sempre, infatti, le chiavi hanno un’origine certa e potreste rischiare di incorrere nel cosiddetto mercato grigio. Spesso, le chiavi possono risultare illecite o trafugate, con il conseguente blocco della licenza, pertanto adottate sempre particolare cautela. E se trovate un prezzo scandalosamente basso (meno di dieci euro), probabilmente non è il caso di fidarsi.

Se invece non volete rischiare, ci sono i rivenditori di licenze Windows 10 ESD. In questi casi, potrete acquistare la vostra chiave di licenza di Windows 10 in modo assolutamente legittimo e conveniente. Uno di questi è Mr Key Shop , un rivenditore ufficiale che, ad esempio, oggi propone Windows 10 Home e Pro a prezzi incredibilmente bassi ; questo negozio offre inoltre spedizione immediata del codice via email e garanzia soddisfatti e rimborsati.

Licenza Windows 10 ESD: cos’è?

Le licenze ESD (Electronic Software Delivery) sono licenze offerte da Microsoft in formato digitale.

E dato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha decretato che i proprietari di licenze d’uso hanno la facoltà di cedere il proprio diritto a terzi, succede che alcune aziende acquistano grandi volumi di licenze, per poi rivedere quelle in eccesso.

Ecco dunque spiegato come mai ci sono vari store che vendono le chiavi di licenza di Windows in formato digitale.

Come sempre, vi consigliamo di prestare attenzione ai luoghi in cui acquistare le vostre licenze di Windows 10: un prezzo eccessivamente basso (ad es. sotto i €5) potrebbe essere “sospetto”, inoltre vi consigliamo di dare sempre un’occhiata ai siti di valutazione come Trustpilot, per capire se uno store è davvero serio e se valga la pena spendere il vostro denaro per i suoi prodotti.

In ogni caso, laddove possibile, acquistate pagando con PayPal per poter utilizzare la protezione per gli acquirenti.

I passaggi successivi

Una volta acquistata la vostra licenza di Windows 10, riceverete una mail con il product key o, se avete acquistato una pendrive contenente tutto quello che vi serve per l’installazione, vi toccherà attendere che il venditore spedisca il vostro ordine. Una volta ricevuto, dovrete inserire la chiavetta e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se invece avete ricevuto il vostro codice di licenza, dovrete installare Windows e inserire la key quando richiesto.

Se disponete già di un sistema operativo su cui lavorare, dovrete attivare la vostra nuova licenza.

Potete anche installare Windows tramite USB o DVD , tramite disco di avvio. Leggete la nostra guida passo passo .