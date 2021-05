Quando pensiamo a Microsoft Office e al mondo Mac, una delle prime cose che potrebbero venirci in mente è che dovremo sborsare un bel po' di soldi in entrambi i casi.

E di solito è vero: basta fare un giro sullo store Microsoft e noteremo subito che, per potere accedere alle popolari applicazioni della suite di collaborazione del colosso di Redmond, i costi sono nell'ordine delle centinaia di euro (soprattutto se decidiamo di sottoscrivere un abbonamento a Office 365).

A questo punto, la domanda che potreste porvi è: esistono delle alternative legali ma economicamente vantaggiose per acquistare Office per Mac? E se esistono, dove troviamo le migliori offerte dedicate a Office per Mac?

La domanda "è possibile scaricare Office gratis ?" non è poi così assurda, la risposta, però è più complicata.

Doverosa premessa: vi sconsigliamo di rivolgervi alla pirateria, perché oltre a commettere un reato vi sottoporreste a grossi rischi in termini di sicurezza: i siti che vi offrono la possibilità di scaricare gratuitamente i software premium sono sempre un ricettacolo di minacce che mettono a dura prova anche i migliori antivirus , come il ransomware .

Detto questo, sì: potete scaricare Office gratuitamente, ma per usarlo vi servirà un codice di licenza. Potete comprare Office per Mac direttamente da Microsoft, ma in questo caso il prezzo è piuttosto salato.

Un'alternativa valida, quando si tratta di comprare Office per Mac, sono gli store di terze parti che vendono licenze ufficiali e legali a prezzi scontati. Si trovano licenze su Amazon, su eBay o su tanti siti specializzati, ad esempio Mr. Key Shop (qui trovate diverse licenze Office per Mac a buon prezzo ).

I rivenditori di software sono tutti uguali?

Facendo una rapida ricerca sulla rete per capire come acquistare Office per Mac, la prima cosa che noterete è che esistono diverse offerte, alcune allettanti, altre forse troppo. Il che ci dice, per cominciare, che cercare “dove acquistare Office per Mac” su un motore di ricerca forse non basta.

Il consiglio che possiamo darvi subito è quello di diffidare dai venditori che propongono codici di licenza a prezzi troppo bassi (spesso se ne trovano su Amazon o eBay). Il rischio è quello di imbattervi in codici provenienti dal mercato grigio, ovvero un'area dalla legalità alquanto dubbia, dove circolano spesso prodotti digitali acquisiti in modo illecito (ad esempio tramite carte di credito rubate, clonate e così via). Se state cercando di capire dove acquistare Office per Mac, dunque, diffidate dei prezzi troppo bassi. E lo stesso vale per metodi di tracciamento difficili da monitorare o senza garanzie di reso, come il bonifico bancario o la ricarica di una qualche carta prepagata

La soluzione migliore è quella di affidarsi a rivenditori autorizzati, dotati di un proprio store, non prima di aver verificato alcuni fattori: è presente un metodo di pagamento sicuro e tracciabile come PayPal ? Ci sono delle recensioni positive su piattaforme esterne, come TrustPilot? Il rivenditore offre garanzie?

Se la risposta è sì a tutte queste domande, allora avrete trovato un buon luogo dove comprare Office per Mac risparmiando e, soprattutto, rispettando la legge.

Uno di questi store, come vi dicevamo, è Mr. Keyshop , che vende codici di licenza per Microsoft Office per Mac e per Windows, nonché un'ottima selezione di sistemi operativi Microsoft e antivirus.

Qual è il trucco?

I rivenditori che operano in modo legittimo non fanno chissà quale magia. In sostanza, propongono ai propri clienti le licenze note come ESD, ovvero licenze digitali, non legate a una macchina o a un prodotto fisico specifico (ad es. un DVD stampato e distribuito nei negozi).

Tali licenze vengono spesso acquistate in massa da alcune grosse aziende, per risparmiare grazie alla scontistica di volume. A volte, dopo aver attivato il numero di licenze richiesto per le postazioni a disposizione di una data impresa, questa decide di rivendere le eccedenze di stock, sia per recuperare parte dell'investimento, che per garantire un flusso di budget da dedicare ad altro.

E qui entrano in gioco i rivenditori che acquistano le licenze e possono offrirle al pubblico a prezzi ridotti rispetto ai canali ufficiali, senza però violare la legge dato che questa pratica è stata riconosciuta come legittima anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea .

Dunque, le offerte per Office per Mac esistono e, facendo attenzione, è possibile usufruirne in modo legittimo e senza rischi (ad esempio i codici rubati possono essere disattivati dall'azienda che produce il software, di conseguenza perdereste la licenza e soldi che avete speso).

Verificando bene la reputazione tramite recensioni e feedback, la presenza di metodi di pagamento garantiti e tracciabili e facendo attenzione al "troppo bello per essere vero", potrete acquistare Office per Mac risparmiando notevolmente sul prezzo di listino.

