Installare Microsoft Office è, statisticamente, una delle prime operazioni che la maggior parte degli utenti compie dopo aver installato il proprio sistema operativo.

D’altronde, si tratta di uno dei pacchetti di produttività più famosi e utilizzati al mondo e chiunque, dagli studenti ai professionisti, avrà utilizzato almeno una volta nella propria vita Microsoft Excel o Word.

Negli anni, Office si è evoluto, da una semplice suite di strumenti come i fogli di calcolo, tool di videoscrittura, programmi per creare presentazioni e database, a un vero e proprio software as a service, con la sua ultima incarnazione, Microsoft 365 che, dietro un abbonamento mensile, offre 1 TB di archiviazione in cloud e la possibilità di lavorare senza intoppi su diverse piattaforme, da PC a Mac , da Android a iOS .

Microsoft 365 è molto comodo, per tante ragioni. Ma ha il “difetto” di avere un costo fisso, mensile o annuale. Per fortuna però è ancora possibile anche avere la licenza “classica”, quella che si compra una volta e vale per sempre, finché si usa il prodotto. Oltre a Microsoft ci sono diversi rivenditori online dove comprare una licenza Microsoft Office . Tra i tanti, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro partner Mr. Key Shop .

Il funzionamento di Mr. Key Shop è abbastanza semplice. Si visita il sito, si sceglie la categoria (nel nostro caso sarà quella dedicata alla licenze Microsoft Office, si sceglie il prodotto che si desidera e si clicca il pulsante di acquisto. Nel giro di pochissimo tempo avrete una mail con il vostro codice prodotto, pronto da usare per installare Microsoft Office. E nel caso servisse, c'è anche la possibilità di avere l'assistenza in Italiano - il che non è affatto male.

Dunque, come installare Microsoft Office sulla vostra macchina, nuova o appena formattata? Ecco come fare.

Microsoft Office: requisiti di sistema

Prima di procedere a installare Microsoft Office, occorre assicurarsi di possedere i requisiti minimi necessari per utilizzare la piattaforma di produttività Microsoft.

A dire il vero questo andrebbe fatto prima di acquistare la vostra licenza di Microsoft Office, anche per verificare quale versione sia più adatta a girare sul vostro sistema.

Se avete un processore da almeno 1 GHz, 2 GB e almeno 3 GB, probabilmente il vostro sistema operativo sarà Windows 10. In questo caso, Microsoft Office 2019 (o Microsoft 365) fa al caso vostro.

Se vi trovate una macchina con almeno 512 MB di RAM, e dunque un sistema meno performante, valutate l’uso di Office 2010, che resta ancora oggi una versione più che valida per le operazioni di base (fogli di calcolo, videoscrittura e creazione di presentazioni in primis).

Supporto di installazione di Microsoft Office

A meno che non disponiate di un CD-ROM di Microsoft Office, magari allegato al vostro portatile , avrete bisogno del pacchetto di installazione di Office.

Qui occorre fare attenzione: Microsoft Office è un prodotto commerciale, non è un software gratuito come LibreOffice ; e in quanto tale, vi servirà acquistare la vostra licenza per poterlo utilizzare.

Detto questo, per procurarvi il pacchetto di installazione, potete visitare la pagina di download ufficiale di Microsoft , all’interno della quale dovrete inserire le credenziali del vostro account Microsoft e il product key della vostra copia di Office. Se invece volete dare una chance a Microsoft 365, potete richiedere 1 mese di prova gratuita a questo indirizzo .

Vogliamo fare una precisazione importante: non lasciatevi tentare dal download di file ISO o pacchetti di installazione di Microsoft Office sui siti warez, ovvero quelli in cui circolano programmi piratati. Innanzitutto si tratta di un’operazione illegale, inoltre questi siti sono sempre un ricettacolo di virus e malware, e correreste il rischio di imbattervi in minacce ancora più gravi, come il ransomware .

Per fortuna, per installare Office, potete procurarvi una licenza digitale a prezzi convenienti, come vi diremo poco sotto.

Microsoft Office: la licenza

Come dicevamo, sebbene sia possibile scaricare Office (e anche gratis) , per poterlo utilizzare vi occorre una licenza regolarmente acquistata da Microsoft.

Anzi, la licenza è un requisito obbligatorio per poter accedere alla pagina di download di Microsoft.

Sicuramente, se non avete ancora una licenza di Microsoft Office, avrete già fatto un giro sul Microsoft Store e avrete notato che i prezzi sono abbastanza salati, sia per l’acquisto dei pacchetti che per l’abbonamento a Microsoft 365. Per fortuna, esistono delle soluzioni alternative e molto più economiche per acquistare e installare Office senza svuotare il portafoglio.

Da diversi anni, infatti, è possibile accedere alle licenze digitali, note come licenze ESD: queste vengono di solito acquistate in grandi quantità dalle aziende. Spesso, però, capita che, dopo aver attivato le licenze necessarie per le postazioni esistenti, le imprese decidano di vendere le eccedenze, per recuperare un po’ di budget.

Tale operazione, ovvero la compravendita di licenze ESD, è stata dichiarata legittima dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea , dunque potrete notare che esistono diversi store di terze parti che vendono le licenze di Office e di altri software a prezzi più bassi rispetto allo store ufficiale.

Troverete delle offerte anche su Amazon e eBay, ma qui bisogna fare attenzione: le offerte troppo “convenienti”, sono quasi sempre troppo belle per essere vere.E se una cosa sembra una truffa anche a una seconda occhiata, molto probabilmente lo è. Meglio girare al largo.

Una possibile soluzione è affidarsi a store di terzi che siano ufficiali e che offrano alcuni servizi, come metodi di pagamento sicuri e tracciabili (ad esempio PayPal) e che abbiano un buon punteggio sui siti di recensioni come TrustPilot.

Una di queste è Mr. Keyshop , uno store digitale specializzato in sistemi operativi, suite Office e antivirus. Qui potrete acquistare la vostra licenza digitale di Microsoft Office e ricevere anche un link di download ufficiale per scaricare la vostra ISO, direttamente dopo l’acquisto.

Microsoft Office: perché vale la pena avere una licenza originale

Il mondo della rete è vasto e, se questo non è il vostro primo rodeo, saprete benissimo che esistono modi per procurarsi praticamente qualsiasi software a costo zero.

La pirateria è sempre una tentazione, ma comporta dei rischi sempre più grossi in termini di sicurezza informatica. Inoltre, è una pratica illegale che condanniamo sempre.

Detto questo, a fronte della disponibilità di licenze 100% legali e a costi accessibili, vale sempre la pena avere una licenza originale di Microsoft Office, dato che avrete accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft e non dovrete esporvi a rischi di infezione da malware attraverso discutibili pratiche per aggirare la verifica della licenza.