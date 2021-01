Android 12: quando esce, funzioni, novità

Anche se molti stanno ancora aspettando l'aggiornamento a Android 11 per i propri smartphone, Google sta già lavorando a pieno regime su Android 12.

Anche se per ora le informazioni sul nuovo sistema operativo Android sono frammentarie, ci sono già alcuni spunti che possono aiutarci a fare il quadro della situazione.

Qui sotto trovate tutto quello che sappiamo finora, oltre a una lista dei desideri nella quale abbiamo inserito tutte le novità che ci piacerebbe vedere su Android 12.



Continuate a seguirci, aggiorneremol'articolo man mano che otterremo nuove informazioni.

Dritti al punto

Che cos'è? Il prossimo grande aggiornamento di Android

Il prossimo grande aggiornamento di Android Quando esce? Probabilmente settembre 2021

Probabilmente settembre 2021 Quanto costa? sarà gratuito

Android 12: data di uscita

A breve potremmo vedere la prima versione di Android 12, dato che spesso Google fa circolare delle anteprime per gli sviluppatori mesi prima del lancio della versione definitiva del suo OS. Android 11, ad esempio, era disponibile nella sua prima versione già da febbraio 2020.

La prima beta di Android 12 potrebbe uscire nel mese di maggio in occasione dell'evento Google IO, per permettere agli utenti di testare le prime funzioni che verranno introdotte con il nuovo OS.

L'arrivo della versione definitiva di Android 12 è previsto per il mese di settembre, anche se solo per un numero limitato di dispositivi (come accaduto con i precedenti aggiornamenti), tra cui ci saranno sicuramente Google Pixel 5, Pixel 4a e possibilmente anche sul nuovo Pixel 6, sempre che per allora sia già disponibile.

Il discorso cambia per gli smartphone di altri produttori che, come visto in passato, potrebbero ricevere l'aggiornamento a mesi di distanza dal lancio ufficiale, motivo per cui non sorprenderebbe se alcuni modelli venissero aggiornati nel 2022.

Android 12: novità e indiscrezioni

Per ora non abbiamo molte informazioni certe su Android 12, ma Google ha già confermato alcune caratteristiche del nuovo aggiornamento in un post pubblicato sul blog ufficiale, confermando che Android 12 “renderà ancora più accessibili gli app store alternativi, pur continuando a dedicare grande attenzione alle misure di sicurezza vigenti su Android.”

Google non ha comunicato ulteriori dettagli a riguardo. Come ben sappiamo, è già possibile accedere a diversi store alternativi a Google Play sui dispositivi Android, ma probabilmente con il nuovo aggiornamento verranno effettuate delle modifiche per renderli più fruibili, aumentandone al contempo la visibilità.

Oltre a questo, sappiamo che Android 12 potrebbe semplificare le operazioni di aggiornamento. Il sito XDA Developers afferma che l'azienda voglia utilizzare Android Runtime (ART) come modulo principale su Android 12. Questo permetterebbe agli utenti di aggiornare più frequentemente il sistema operativo tramite il Google Play Store, piuttosto che utilizzare la classica modalità OTA (over-the-air.)

Ne conseguirebbe una maggiore frequenza di aggiornamento e, in particolare, gli utenti sarebbero in grado di aggiornare più liberamente il sistema operativo, senza dover attendere che sia Google a proporre gli update. Ciononostante, è probabile che per gli aggiornamenti più importanti le cose rimarranno invariate.

XDA Developers afferma anche che Android 12 potrebbe avere una funzione in grado di 'ibernare' le app che sono aperte ma non in uso, il che gioverebbe notevolmente in termini di autonomia.

Alcune versioni custom di Android utilizzano già questa funzione, ma la versione stock dell'OS non ne dispone e questo aggiornamento potrebbe estendere la funzione a tutti i dispositivi che lo riceveranno.

Cosa vogliamo vedere

Android 11 ci piace molto, ma c'è sempre margine per migliorare. Qui sotto vi proponiamo una lista di aggiornamenti e nuove funzioni che ci piacerebbe trovare su Android 12.

1. Un nuovo look

Android non riceve un vero e proprio aggiornamento estetico da parecchio tempo, precisamente dall'introduzione del Material Desig introdotto da Google nel 2014.

Certo, l'aspetto di Android piace a molti e probabilmente Google ci penserà due volte prima di apportare delle modifiche. Del resto una rinfrescata non fa mai male, e un nuovo design potrebbe rendere la nuova versione di Android ancora più interessante.

2. Nuove funzioni per i Widget

Con iOS 14, Apple ha aggiunto una serie di funzioni che da tempo sono presenti su Android, e tra queste ce n'è una in particolare che ci piacerebbe vedere sull'OS di Google.

Stiamo parlando della funzione Smart Stack, che permette di creare una sorta di "contenitore di widget" tramite il quale è possibile selezionare quello che state cercando con un semplice swipe evitando di affollare la home con un numero eccessivo di widget, assicurandosi al contempo che quelli che usate più di frequente siano sempre a portata di click.

In alternativa si può lasciare che l'OS decida quale mostrare in base all'utilizzo che fate del telefono. Per esempio, se controllate abitualmente il meteo appena svegli, il vostro smartphone potrebbe metterlo in primo piano in mattinata, per poi sostituirlo con un widget differente in altri momenti della giornata.

3. Una maggiore compatibilità

Probabilmente, il più grande problema di Android risiede nel fatto che gli aggiornamenti sono riservati solo ai modelli di smartphone più recenti (se si escludono i Pixel). Ovviamente nessuno pretende che il supporto duri per sempre, ma due anni di aggiornamenti sembrano pochi, e alcuni smartphone non raggiungono nemmeno questa soglia.

Con l'arrivo di Android 12 ci auguriamo che Google decida di supportare più a lungo i dispositivi compatibili, e che gli aggiornamenti vengano distribuiti in maniera più celere, dato che a volte passano mesi dal lancio dell'OS prima che alcuni brand possano consentire ai propri utenti di aggiornare i loro dispositivi.

4. Niente più aggiornamenti annuali

Come abbiamo già detto riguardo alle precedenti versioni di Android, crediamo fermamente che sia preferibile rilasciare un maggior numero di aggiornamenti nel corso dell'anno piuttosto che un unico update annuale.

Al momento, Google rilascia dei fix nel corso dell'anno, oltre ai classici aggiornamenti di sicurezza, e ci piacerebbe che insieme a questi arrivassero anche nuove funzioni nei mesi successivi al lancio delle nuove versioni di Android.

5. Funzioni comuni per tutti gli smartphone

Oltre agli smartphone che non ricevono l'aggiornamento di Android, esistono alcuni modelli che, anche se aggiornati, mancano di alcune funzioni.

Ci sono delle ragioni precise che spiegano il motivo di queste differenze. Innanzitutto, per ovvie ragioni, Google ha sempre destinato alcune funzioni esclusivamente ai suoi Pixel.

L'altra ragione consiste nel fatto che Google non obbliga gli sviluppatori ad aggiungere tutte le funzioni che vengono implementate con gli aggiornamenti. Ne è un esempio la sezione "conversazioni" presente nel menu a tendina delle notifiche.

Si tratta di una delle funzioni più apprezzate di Android 11, dato che separa le notifiche delle chat dalle altre facilitando la visualizzazione delle anteprime di testo, ma come appena detto, i produttori non sono stati costretti a implementarla. Non avere accesso alle funzioni che vengono introdotte con i nuovi aggiornamenti Android ne compromette l'efficacia, e ci auguriamo che la situazione cambi con Android 12.